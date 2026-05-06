Free Fire MAX: लो स्टोरेज फोनमध्येही स्मूथ चालेल गेम! या सोप्या टिप्स एकदा वापरून तर पाहा

फ्री फायर मॅक्स हा लोकप्रिय गेम खेळण्यासाठी नेहमीच हाय-एंड फोनची गरज असते असे नाही. काही सोप्या सेटिंग्स आणि ट्रिक्स वापरून तुम्ही लो स्टोरेज असलेल्या फोनमध्येही हा गेम स्मूथपणे खेळू शकता.

Updated On: May 06, 2026 | 09:36 AM
  • गेममध्ये ग्राफिक्स लो ठेवून आणि बॅकग्राऊंड अ‍ॅप्स बंद केल्यास लॅग कमी होतो.
  • फोनमध्ये किमान 3–5GB स्टोरेज मोकळे ठेवल्यास गेमिंग परफॉर्मन्स सुधारतो.
  • गेम बूस्टर, मजबूत इंटरनेट कनेक्शन आणि नियमित अपडेट्स गेम स्मूथ चालवण्यास मदत करतात.
ऑनलाइन मोबाईल गेम खेळण्यासाठी नेहमी पॉवरफुल फोन गरजेचा असतो. असा फोन ज्यामध्ये जास्त स्टोरेज आणि दमदार फीचर्स असतील. पण तुम्हाला माहीत आहे का कमी स्टोरेज असलेल्या फोनमध्ये देखील तुम्ही फ्री फायर मॅक्स सारखे ऑनलाईन गेम्स अगदी सहज खेळू शकता. खरं तर कमी स्टोरेज असलेल्या फोनमध्ये फ्री फायर मॅक्ससारखे ऑनलाईन गेम्स स्मूथली खेळणं थोडं ट्रिकी असतं. पण काही स्मार्ट सेटिंग्स आणि ट्रिक्स वापरून जर तुम्ही खेळलात तर नक्कीच तुमचा गेमप्ले पूर्वीपेक्षा अधिक सुधारू शकतो.

ग्राफिक्स सेटिंग कमी ठेवा

गेमच्या सेटिंगमध्ये जाऊन ग्राफिक्स सेटिंग कमी ठेवा. हाय एफपीएस बंद किंवा नॉर्मल ठेवा. मिनी मॅप अत्यंत साध्या पद्धतीने सेट करा. यामुळे तुमचा गेम कमी लॅग होतो आणि अत्यंत स्मूथ चालतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

फोनचे स्टोरेज क्लीन करा

वापरत नसलेले ॲप्स फोनमधून डिलीट करा. फोटोज किंवा व्हिडिओ क्लाऊड किंवा एसडी कार्डमध्ये सेव्ह करा. तुमच्या फोनमध्ये कमीत कमी तीन ते पाच जीबी स्टोरेज रिकामी ठेवा. कारण फोनची स्टोरेज फुल असेल तर गेम लॅग होतो.

फोनमधील बॅकग्राऊंड ॲप्स बंद करा

फोनमध्ये ऑनलाईन गेमिंग सुरू करण्यापूर्वी सर्व बॅकग्राऊंड ॲप्स बंद करा. रॅम मोकळे करा. यामुळे तुमचा गेमिंग परफॉर्मन्स पूर्वीपेक्षा अधिक चांगला होतो.

इंटरनेट कनेक्शन

गेम खेळताना शक्य असल्यास वाय-फायचा वापर करा. मोबाईल डाटा वापरत असाल तर नेटवर्क स्ट्राँग आहे याची खात्री करा. जर तुमचे नेटवर्क कमकुवत असेल तर गेमिंगचा अनुभव पूर्णपणे खराब होतो.

गेम बूस्टर वापरा

फोनमध्ये बिल्ट इन गेम मोड किंवा गेम बूस्टर असेल तर चालू करा. यामुळे रॅम ऑप्टिमाइझ होते आणि नॉटिफिकेशन ब्लॉक होतात.

जास्त रिसोर्सेस डाउनलोड करणं टाळा

गेम खेळताना एचडी पॅक्स किंवा एक्स्ट्रा स्किन पॅक्ससारखे रिसोर्सेस डाउनलोड करू नका. यामुळे स्टोरेज भरत आणि गेम लॅग होऊ लागतो.

बॅटरी सेव्हर बंद ठेवा

गेम खेळताना बॅटरी सेव्हर चालू असेल तर सूपीयू परफॉर्मंस कमी होतो आणि गेम लॅग होऊ लागतो. त्यामुळे शक्य असल्यास बॅटरी सेव्हर बंद ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

नियमित अपडेट

गेम सतत अपडेट करत राहा. यामुळे गेमिंग अनुभव सुधारतो आणि परफॉर्मंस देखील चांगला होतो. तुम्ही लो स्टोरेज असलेल्या फोनमध्ये फ्री फायर मॅक्स लाईट देखील अधिक चांगल्या पद्धतीने खेळू शकता.

