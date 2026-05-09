८६ वर्षीय महिलेवर हिप फ्रॅक्चर शस्त्रक्रिया यशस्वी! गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या एका दिवसात चालण्यास सुरुवात

घरात पडल्यामुळे मांडीच्या हाडाच्या मानेचे फ्रॅक्चर (फ्रॅक्चर नेक ऑफ फेमर) झालेल्या ८६ वर्षीय महिलेवर मुंबई सेंट्रल येथील वॉकहार्ट हॉस्पिटलमध्ये यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि शस्त्रक्रियेनंतर अवघ्या २४ तासांत त्या चालू लागल्या. ही शस्त्रक्रिया वरिष्ठ सल्लागार ऑर्थोपेडिक मिनिमल इन्व्हेसिव्ह रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आणि स्पोर्ट्स मेडिसिन तज्ज्ञ डॉ. गझनफर पटेल यांनी केली. अतिरिक्त शस्त्रक्रियात्मक गुंतागुंती असूनही ही प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पार पडली.(फोटो सौजन्य – AI)
वैद्यकीय तपासणी आणि इमेजिंगद्वारे रुग्णाला हिप फ्रॅक्चर असल्याचे निदान झाले. वृद्ध व्यक्तींमध्ये ही गंभीर दुखापत मानली जाते आणि हालचाल पुन्हा सुरू करण्यासाठी बहुधा शस्त्रक्रियेची आवश्यकता असते. मात्र, डॉक्टरांना गुडघ्यात गंभीर ‘व्हॅल्गस डिफॉर्मिटी’ (आत वाकलेली रचना) आणि तीव्र ऑस्टिओपोरोसिस असल्याचेही आढळून आले, ज्यामुळे शस्त्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची बनली आणि इम्प्लांट अस्थिरता तसेच इतर गुंतागुंतींचा धोका वाढला.अशा प्रकारच्या विकृती आणि कमजोर हाडांमुळे हिप रिप्लेसमेंट शस्त्रक्रियेदरम्यान इम्प्लांट डिसलोकेशन, इम्प्लांटभोवती फ्रॅक्चर आणि सांधा स्थिर ठेवण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
या सर्व आव्हानांनंतरही, शस्त्रक्रिया पथकाने प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने हिप प्रोस्थेसिस यशस्वीपणे बसवले आणि इम्प्लांट स्थिर राहील याची काळजी घेत गुंतागुंत कमी करण्याचा प्रयत्न केला. शस्त्रक्रियेनंतर लगेचच पुनर्वसन प्रक्रियेअंतर्गत रुग्णाला हालचालीस सुरुवात करण्यात आली.विशेष म्हणजे, शस्त्रक्रियेनंतरच्या पहिल्याच दिवशी रुग्ण उभ्या राहून चालू लागल्या, ज्यामुळे त्यांची पुनर्प्राप्ती सकारात्मक दिशेने होत असल्याचे दिसून आले. हिप फ्रॅक्चरसोबतच त्यांच्या डाव्या पायावरील न भरून येणाऱ्या जखमेवरही उपचार सुरू असून पुनर्वसनासोबत त्याचे व्यवस्थापन केले जात आहे.
डॉ. गझनफर पटेल म्हणाले, “वृद्ध रुग्णांमधील हिप फ्रॅक्चर अनेकदा इतर विकृती किंवा सहव्याधींमुळे अधिक गुंतागुंतीचे असतात, ज्यामुळे शस्त्रक्रियेचा धोका वाढतो. या प्रकरणात व्हॅल्गस गुडघा विकृती आणि तीव्र ऑस्टिओपोरोसिसमुळे प्रक्रिया अधिक आव्हानात्मक होती. मात्र, योग्य नियोजन आणि अचूक शस्त्रक्रियेमुळे आम्ही स्थिर परिणाम साध्य करू शकलो. लवकर हालचाल सुरू करणे हे पुनर्प्राप्तीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यामुळे गुंतागुंतींचा धोका कमी होतो.”
डॉक्टरांच्या मते, वृद्ध रुग्णांमध्ये हिप फ्रॅक्चरच्या प्रकरणांमध्ये वेळेवर शस्त्रक्रिया आणि नियोजित पुनर्वसन अत्यंत आवश्यक असते, कारण दीर्घकाळ हालचाल न झाल्यास संसर्ग, रक्ताच्या गाठी आणि स्वावलंबन गमावण्यासारख्या गंभीर गुंतागुंती उद्भवू शकतात. हे प्रकरण दाखवून देते की प्रगत शस्त्रक्रिया कौशल्य आणि वेळेवर उपचार यांच्या मदतीने, अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि उच्च जोखमीच्या परिस्थितीतही वृद्ध रुग्णांना पुन्हा जलद हालचालक्षम बनवता येते.