AnTuTu रँकिंगमध्ये हा स्मार्टफोन ठरला नंबर 1; जगातील सर्वात ताकदवान Android डिव्हाईसचा स्कोअर पाहून डोळे फिरतील!

AnTuTu बेंचमार्किंगच्या एप्रिल 2026 रँकिंगमध्ये iQOO 15 Ultra ने अव्वल स्थान पटकावत सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. दमदार परफॉर्मन्स आणि उच्च स्कोअरमुळे हा स्मार्टफोन सध्या जगातील सर्वात ताकदवान अँड्रॉईड डिव्हाईस ठरला आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 10:53 AM
  • iQOO 15 Ultra ने 41 लाखांहून अधिक स्कोअर मिळवत AnTuTu मध्ये नंबर 1 स्थान मिळवलं.
  • टॉप 10 यादीत अनेक फ्लॅगशिप फोनना मागे टाकत iQOO ने बाजी मारली.
  • दमदार चिपसेट आणि 16GB RAM मुळे हा फोन परफॉर्मन्समध्ये आघाडीवर आहे.
Android Smartphones AnTuTu Score: बेंचमार्किंग प्लॅटफॉर्म AnTuTu ने एप्रिल 2026 च्या लेटेस्ट अँड्रॉईड (Android) स्मार्टफोन्सची रँकिंग जाहीर केली आहे. या रँकिंगमध्ये एका चिनी कंपनीच्या फोनने बाजी मारली आहे. या स्मार्टफोनने वनप्लस, शाओमी, रियलमी, ओप्पो, Huawei सारख्या सर्व ब्रँड्सच्या फ्लॅगशिप स्मार्टफोन्सना मागे टाकलं आहे. या फोनला AnTuTu बेंचमार्किंगवर सर्वात जास्त स्कोर मिळाला आहे. हा फोन कोणता आहे, तुम्हाला माहिती आहे का? अलीकडेच लाँच करण्यात आलेल्या iQOO च्या नव्या फोनने ही कामगिरी केली आहे. हा फोन आहे iQOO 15 Ultra. या लेटेस्ट लाँच फोनला AnTuTu बेंचमार्किंगवर सर्वात जास्त गुण मिळाले आहेत.

ठरला सर्वात दमदार फोन

AnTuTu ने एप्रिल महिन्यातील 10 सर्वात पावरफुल फोन्सची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये iQOO 15 Ultra (16GB + 1TB) ने अव्वल स्थान पटकावले आहे. या फोनला सर्वाधिक 41,26,940 गुण मिळाले आहेत. तर दुसऱ्या स्थानी iQOO 15 (16GB + 1TB) असून या फोनला 41,02,621 गुण मिळाले आहेत. हे दोन्ही स्मार्टफोन्स पवरफॉर्मंसच्या बाबतीत सर्वोत्तम ठरले आहेत.  (फोटो सौजन्य – iQOO) 

बेंचमार्कवर 40,98,742 गुणांसह Red Magic 11 Pro+ (24GB + 1TB) तिसऱ्या स्थानावर आहे. Realme GT8 Pro (16GB + 512GB) चौथ्या स्थानावर असून या फोनला 39,68,443 गुण मिळाले आहेत. या यादीमध्ये Oppo Find X9 Ultra (16GB + 512GB) पाचव्या स्थानी असून त्याला 39,41,792 गुण मिळाले आहेत. हा स्मार्टफोन अद्याप भारतात लाँच करण्यात आला नाही. कंपनी फोन भारतात लवकरात लवकर लाँच करण्यासाठी तयारी करत आहे. OnePlus Ace 6 Ultra (16GB + 1TB) ला 39,38,102 गुण मिळाले असून हा फोन सहाव्या स्थानी आहे.

सातव्या स्थानी Red Magic 8 Pro स्मार्टफोन असून त्याला 38,10,592 गुण मिळाले आहेत. आठव्या स्थानी Red Magic 8 आहे, त्याला 38,08,833 गुण मिळाले आहेत. 37,97,824 गुणांसह Vivo X300 Ultra नवव्या स्थानावर आहे. हे सर्व स्मार्टफोन्स 16GB रॅम+ 512GB स्टोरेजसह उपलब्ध आहेत. OnePlus 15T (16GB + 512GB) दहाव्या स्थानी असून त्याला 37,93,016 गुण मिळाले आहेत.

iQOO ने मारली बाजी

मिड बजेट सेगमेंटमध्ये iQOO बाजी मारली आहे. आयक्यूओ 15 अल्ट्रा स्मार्टफोनमध्ये 6.85-इंच 2K (1,440×3,168 पिक्सेल) सॅमसंग M14 8T एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे. आयक्यूओ 15 अल्ट्रामध्ये ऑक्टा कोर 3nm स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट आहे. फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा यूनिट आहे.

Published On: May 06, 2026 | 10:47 AM

