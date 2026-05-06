AnTuTu रँकिंगमध्ये हा स्मार्टफोन ठरला नंबर 1; जगातील सर्वात ताकदवान Android डिव्हाईसचा स्कोअर पाहून डोळे फिरतील!

काय सांगता! हे iPhone मॉडेल ठरले जगातील सर्वाधिक विकला जाणारा स्मार्टफोन! ही आहेत कारणं, वाचून तुम्हीही व्हाल थक्क
AnTuTu ने एप्रिल महिन्यातील 10 सर्वात पावरफुल फोन्सची यादी जाहीर केली आहे. या यादीमध्ये iQOO 15 Ultra (16GB + 1TB) ने अव्वल स्थान पटकावले आहे. या फोनला सर्वाधिक 41,26,940 गुण मिळाले आहेत. तर दुसऱ्या स्थानी iQOO 15 (16GB + 1TB) असून या फोनला 41,02,621 गुण मिळाले आहेत. हे दोन्ही स्मार्टफोन्स पवरफॉर्मंसच्या बाबतीत सर्वोत्तम ठरले आहेत. (फोटो सौजन्य – iQOO)
AnTuTu V11 Performance Ranking of April 2026 is out. 🔸Flagship
👑 iQOO 15 Ultra
Snapdragon 8 Elite Gen5 🐉 🔸Sub-Flagship
👑 iQOO Z11
MediaTek Dimensity 8500 Full Power Version 🔸Android Pad
Vivo Pad 6 Pro
Snapdragon 8 Elite Gen5 🐉#Antutu #iQOO15Ultra #iQOOZ11 pic.twitter.com/fufvCz7dkQ — Tech Home (@TechHome100) May 3, 2026
बेंचमार्कवर 40,98,742 गुणांसह Red Magic 11 Pro+ (24GB + 1TB) तिसऱ्या स्थानावर आहे. Realme GT8 Pro (16GB + 512GB) चौथ्या स्थानावर असून या फोनला 39,68,443 गुण मिळाले आहेत. या यादीमध्ये Oppo Find X9 Ultra (16GB + 512GB) पाचव्या स्थानी असून त्याला 39,41,792 गुण मिळाले आहेत. हा स्मार्टफोन अद्याप भारतात लाँच करण्यात आला नाही. कंपनी फोन भारतात लवकरात लवकर लाँच करण्यासाठी तयारी करत आहे. OnePlus Ace 6 Ultra (16GB + 1TB) ला 39,38,102 गुण मिळाले असून हा फोन सहाव्या स्थानी आहे.
सातव्या स्थानी Red Magic 8 Pro स्मार्टफोन असून त्याला 38,10,592 गुण मिळाले आहेत. आठव्या स्थानी Red Magic 8 आहे, त्याला 38,08,833 गुण मिळाले आहेत. 37,97,824 गुणांसह Vivo X300 Ultra नवव्या स्थानावर आहे. हे सर्व स्मार्टफोन्स 16GB रॅम+ 512GB स्टोरेजसह उपलब्ध आहेत. OnePlus 15T (16GB + 512GB) दहाव्या स्थानी असून त्याला 37,93,016 गुण मिळाले आहेत.
मिड बजेट सेगमेंटमध्ये iQOO बाजी मारली आहे. आयक्यूओ 15 अल्ट्रा स्मार्टफोनमध्ये 6.85-इंच 2K (1,440×3,168 पिक्सेल) सॅमसंग M14 8T एलटीपीओ अमोलेड डिस्प्ले दिला आहे. आयक्यूओ 15 अल्ट्रामध्ये ऑक्टा कोर 3nm स्नॅपड्रॅगन 8 एलीट जेन 5 चिपसेट आहे. फोनमध्ये ट्रिपल रियर कॅमेरा यूनिट आहे.