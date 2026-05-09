Summer Special : लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडेल ही रेसिपी, नारळाच्या मलाईपासून बनवा ‘कोकोनट आईस्क्रिम’

Coconut Ice Cream Recipe : उन्हाळ्यात आईस्क्रिम तर सर्वांच्याच आवडीची आहे. यावेळी विकतची कशाला घरीच नारळाच्या मलाईपासून बनवा फ्रेश, टेस्टी आणि थंडगार कोकोनट आईस्क्रिम. नोट करुन घ्या रेसिपी.

Updated On: May 09, 2026 | 09:55 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • उन्हाळ्याच थंडगार खायचंय.
  • घरी बनवा नारळाच्या मलाईची आईस्क्रिम.
  • नारळाच्या आईस्क्रिम ही रेसिपी आहे फार सोपी.
उन्हाळ्यात थंडगार आईस्क्रिम म्हणजे स्वर्गसुखाहून कमी नाही. आईस्क्रिमची चव लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच आवडते पण तुम्हाला माहिती आहे का? बाजारात मिळणारी ही आईस्क्रिम तुम्ही घरीदेखील तयार करु शकता. घरी सोप्या पद्धतीने बनवलेली आईस्क्रिम अधिक टेस्टी आणि ताजी ठरते. आईस्क्रिम अनेक फ्लेवर्सची असते पण आज आपण या लेखात नारळाच्या मलाईपासून थंडगार आईस्क्रिम कशी तायर करायची याची एक सोपी रेसिपी जाणून घेणार आहोत.

उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देण्यासाठी नारळाचे पाणी पिणे फायद्याचे मानले जाते. पण यापासून चवदार अशी आईस्क्रिम देखील बनवता येऊ शकते. नारळामध्ये नैसर्गिक फॅट, फायबर आणि अनेक पोषक घटक आढळतात. त्यामुळे हे आईस्क्रीम चविष्ट असण्यासोबतच शरीराला ऊर्जा देण्याचे कामही करते. चला घरच्या घरी नारळाच्या मलाईपासून चवदार अशी आईस्क्रिम कशी तयार करायची याची रेसिपी जाणून घेऊया. तुम्ही ही आईस्क्रिम एकदाच बनवून आठवडाभर याच्या चवीचा आनंद लुटु शकता.

साहित्य

  • एक कप ताजा नारळाचा गर
  • १ कप दूध
  • १ कप साखर
  • १ कप मिल्क पावडर
  • १ कप ताजी दुधाची सा
  • व्हॅनिला इसेन्स
 
कृती

  • नारळाची आईस्क्रिम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम एक कप ताजा नारळाचा गर घ्या.
  • यातील काही गर बारीक चिरुन एका वाडग्यात ठेवा.
  • आता उरलेल्या नारळाचा गर मिक्सरच्या भांड्यात घालून बारीक वाटून, एका भांड्यात काढून घ्या.
  • मिक्सरमध्ये वाटलेल्या नारळाच्या या गरात एक कप दूध घालून एकत्रित करा.
  • मग मिक्सरच्या भांड्यात १ कप साखर, १ कप मिल्क पावडर, १ कप ताजी क्रीम आणि व्हॅनिला इसेन्स तयार
  • मिश्रण नारळाच्या मिश्रणात घालून चांगले मिसळा.
  • तयार मिश्रणात बारीक चिरलेली नारळाची मलाई मिसळा. हे मिश्रण पातळ नाही तर जाडसर असेल.
  • आता हे मिश्रण एका भांड्यात ओतून त्याला वरुन झाकण ठेवून बंद करा.
  • गोठवण्यासाठी हे भांडे रेफ्रिजरेटरमध्ये ७ ते ८ तास ठेवून द्या, जेणेकरुन आईस्क्रिम चांगली गोठली जाईल.
  • तुम्ही रात्रभर देखील आईस्क्रिम गोठवण्यासाठी ठेवू शकता.
  • निर्धारित वेळेनंतर रेफ्रिजरेटरमधून आईस्क्रिम चमच्याच्या साहाय्याने बाहेर काढा आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तुम्ही यावर ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे टाकून आईस्क्रिमला सजवू शकता.
 

Recipe : गावराण पद्धतीत घरी बनवा झणझणीत आणि मसालेदार 'भरलेलं वांग', सुगंधानेच तोंडात येईल पाणी
मनसेच्या नेत्याचा मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात; रुग्णालयात केलं दाखल

