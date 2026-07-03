इराणी नेत्यांच्या हत्येचा कट रचतोय इस्रायल? अमेरिकेचा गुप्त इशारा, युद्धबंदी चर्चा धोक्यात?

Khamenei Funeral : वडिलांच्या अंत्ययात्रेलाही उपस्थित राहणार नाहीत मोजतबा खामेनेई? समोर आले मोठे कारण
अमेरिकन माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मह बाकर गालिबाफ इस्रायलच्या निशाण्यावर आहेत. हे दोन्ही नेते सध्या अमेरिकेशी सुरु असलेल्या युद्धबंदी आणि शांतता चर्चेत इराणचे प्रतिनिधी म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यांंच्यावर हल्लाल झाल्याच चर्चा थांबू शकते परिणाम युद्धबंदीत अडथळा निर्माण होईल अशा भीती व्यक्त केली जात आहे.
अहवालांनुसार, अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील काही मित्र देशांमार्फत ही माहिती इराणपर्यंत पोहोचवत सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. याचा उद्देश शांतता चर्चा विस्कळती होऊ नये आणि तणाव वाढू नये असे सांगितले जात आहे. परंतु या दाव्यांवर इस्रयायलकडूनही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, यापूर्वी देखील इस्रायलने इराणी नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु चर्चेत अमेरिकेच्या सहभागामुळे ही नावे तात्पुरती वगळण्यात आली होती. मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांच्या विमानवर हल्ला होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यावेळी प्रवासादरम्यान विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले होते असाही दावा करण्यात आला आहे.
सध्या या दाव्यांवर अमेरिका, इस्रायल किंवा इराण या तिन्ही देशांकडून अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. परंतु माध्यमांमध्ये इराणी नेत्यांवर हल्ल्याचा दाव्याने खळबळ उडाली आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील घडामोडींकडे लागले आहे.
याच वेळी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रेला ४ जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिका-इस्रायलला अंत्ययात्रा आणि अंत्यविधीच्या काळात कोणताही हल्ला न करण्याचा इशारा दिला आहे. अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे इराणने म्हटले आहे.
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