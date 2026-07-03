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इराणी नेत्यांच्या हत्येचा कट रचतोय इस्रायल? अमेरिकेचा गुप्त इशारा, युद्धबंदी चर्चा धोक्यात?

Updated On: Jul 03, 2026 | 01:42 PM IST
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सारांश

Iran Leaders Assassination Plot : मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा चिघळण्याची शक्यता आहे. इस्रायलकडून वाटाघाटी चर्चेतील इराणी नेत्यांच्या हत्येचा कट रचला जात असल्याचा दावा अमेरिकेने केला आहे.

Iran Leaders Assassination Plot

इराणी नेत्यांच्या हत्येचा कट रचतोय इस्रायल? अमेरिकेचा गुप्त इशारा, युद्धबंदी चर्चा धोक्यात? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • इस्रायलकडून इराणच्या वरिष्ठ नेत्यांना धोका
  • अमेरिकेडून इराणला गुप्त इशारा 
  • युद्धबंदी चर्चेवर परिणाम होण्याची शक्यता 
Iran Leaders Assassination Plot : तेहरान/जेरुसलेम/वॉशिंग्टन : अमेरिका आणि इराणमध्ये तणाव कमी करण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरु आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला इस्रायल इराणविरोधी आक्रमक भूमिका कायम ठेवून आहे. सध्या अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चेत अडथळा आणण्यासाठी इस्रायलकडून अडथळा निर्माण करण्याची शक्यता असल्याचा इशारा अमेरिकेने दिला आहे. अमेरिकेने दावा केला आहे की, इस्रायल इराणच्या काही वरिष्ठ नेत्यांवर हल्ला हल्ला करु शकतो. ही माहिती अमेरिकेने गुप्तपणे इराणपर्यंत पोहोचवली असल्याचे सांगितले जात आहे.

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कोणते नेते निशाण्यावर?

अमेरिकन माध्यमांनी दिलेल्या अहवालानुसार, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची आणि संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मह बाकर गालिबाफ इस्रायलच्या निशाण्यावर आहेत. हे दोन्ही नेते सध्या अमेरिकेशी सुरु असलेल्या युद्धबंदी आणि शांतता चर्चेत इराणचे प्रतिनिधी म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. यांंच्यावर हल्लाल झाल्याच चर्चा थांबू शकते परिणाम युद्धबंदीत अडथळा निर्माण होईल अशा भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेचा सतर्क राहण्याचा इशारा

अहवालांनुसार, अमेरिकेने मध्यपूर्वेतील काही मित्र देशांमार्फत ही माहिती इराणपर्यंत पोहोचवत सतर्क राहण्यास सांगितले आहे. याचा उद्देश शांतता चर्चा विस्कळती होऊ नये आणि तणाव वाढू नये असे सांगितले जात आहे. परंतु या दाव्यांवर इस्रयायलकडूनही कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, यापूर्वी देखील इस्रायलने इराणी नेत्यांना लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु चर्चेत अमेरिकेच्या सहभागामुळे ही नावे तात्पुरती वगळण्यात आली होती. मोहम्मद बाकर गालिबाफ यांच्या विमानवर हल्ला होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. यावेळी प्रवासादरम्यान विमानाचे आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले होते असाही दावा करण्यात आला आहे.

दाव्यांची सरकारडून अधिकृत पुष्टी नाही

सध्या या दाव्यांवर अमेरिका, इस्रायल किंवा इराण या तिन्ही देशांकडून अधिकृत पुष्टी झालेली नाही. परंतु माध्यमांमध्ये इराणी नेत्यांवर हल्ल्याचा दाव्याने खळबळ उडाली आहे. संपूर्ण जगाचे लक्ष सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमधील घडामोडींकडे लागले आहे.

खामेनेईंवर अंत्यसंस्कार होणार

याच वेळी इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रेला ४ जुलैपासून सुरुवात होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर इराणने अमेरिका-इस्रायलला अंत्ययात्रा आणि अंत्यविधीच्या काळात कोणताही हल्ला न करण्याचा इशारा दिला आहे. अन्यथा याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील असे इराणने म्हटले आहे.

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Web Title: Israel iran leaders assassination plot us warning ceasefire talks

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Published On: Jul 03, 2026 | 01:40 PM

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