Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Samsung Launched Galaxy Book 6 Series At Ces 2026 Event Know About The Price And Details Tech News Marathi

CES 2026: Samsung चा मोठा धमाका! अल्‍ट्रा-स्लिम प्रोफाइलसह Galaxy Book 6 सिरीज लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Galaxy Book 6 series: यंदा आयोजित करण्यात आलेल्या CES 2026 मध्ये अनेक टेक कंपन्यांनी त्यांचे कमाला आणि अनोखे गॅझेट्स सादरर केले. गॅझेट्सपासून इनोवेटिव प्रोडेक्ट्सपर्यंत टेक कंपन्या ईव्हेंटध्ये सतत धमाका करत आहेत.

Updated On: Jan 07, 2026 | 03:08 PM
CES 2026: Samsung चा मोठा धमाका! अल्‍ट्रा-स्लिम प्रोफाइलसह Galaxy Book 6 सिरीज लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

CES 2026: Samsung चा मोठा धमाका! अल्‍ट्रा-स्लिम प्रोफाइलसह Galaxy Book 6 सिरीज लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

Follow Us:
Follow Us:
  • सीईएस २०२६ ईव्हेंटमध्ये गॅलेक्‍सी बुक६ सिरीज लाँच
  • गॅलेक्‍सी बुक६ आतापर्यंतची सर्वात प्रगत सिरीज
  • डिव्हाईसमध्ये उत्तम कार्यक्षमता
सॅमसंग इलेक्‍ट्रॉनिक्‍सने सीईएस २०२६ ईव्हेंटमध्ये गॅलेक्‍सी बुक६ सिरीज लाँच केली आहे. या सिरिजमध्ये इंटेल १८ए वर डिझाइन करण्‍यात आलेले इंटेलचे कोअर अल्‍ट्रा सिरीज ३ प्रोसेसर्स, दीर्घकाळापर्यंत टिकणारी बॅटरी आणि अल्‍ट्रा-स्लिम प्रोफाइल आहे. या सिरीजमध्ये कंपनीने गॅलेक्‍सी बुक६ अल्‍ट्रा, गॅलेक्‍सी बुक६ प्रो आणि गॅलेक्‍सी बुक६ मॉडेल्स लाँच केले. गॅलेक्‍सी बुक६ सिरीज ही आतापर्यंतची सर्वात प्रगत सिरीज असल्याचं सांगितलं जात आहे. या डिव्हाईसमध्ये उत्तम कार्यक्षमता आहे, जी परिपूर्णपणे संतुलित स्लिम प्रोफाइलमधील अचूक डिझाइनच्‍या माध्‍यमातून एआय-समर्थित उत्‍पादकता वाढवते.

CES 2026: Motorola ची मोठी झेप! पहिल्यांदाच सादर केला फोल्डेबल 5G फोन, स्मार्ट AI फीचर्स आणि तगड्या स्पेसिफिकेशन्सने सुसज्ज…

सॅमसंग इलेक्‍ट्रॉनिक्‍समधील मोबाइल एक्‍स्‍पीरिअन्‍स (एमएक्‍स) बिझनेसचे अध्‍यक्ष, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) आणि आरअँडडी ऑफिसचे प्रमुख वोन-जून चोई म्‍हणाले की, ”सॅमसंगमध्‍ये आमचा विश्वास आहे की, खरी नाविन्‍यता मुलभूत गोष्‍टी योग्‍य करण्‍यासह सुरू होते. गॅलेक्‍सी बुक६ सिरीजसह आम्‍ही विश्वासार्ह एआयच्‍या माध्‍यमातून अद्वितीय गती व क्षमतेला एकत्र केले आहे, ज्‍यामधून वापरकर्त्‍यांना सॅमसंगकडून अपेक्षित असलेली अपवादात्‍मक उत्‍पादकता व सर्जनशीलता क्षमता मिळतील.”

अद्वितीय कार्यक्षमतेसाठी डिझाइन करण्‍यात आलेली सिरीज

गॅलेक्‍सी बुक६ सिरीजमध्‍ये सॅमसंगची सर्वात प्रगत पीसी कार्यक्षमता आहे. अत्‍याधुनिक हार्डवेअरसह स्लिम व पोर्टेबल डिझाइनमध्‍ये हे डिव्हाईस सर्वोत्तम व्हिज्‍युअल्‍स व ऑडिओला सपोर्ट करतो. इंटेल® कोअर™ अल्‍ट्रा सिरीज ३ प्रोसेसर्सची शक्‍ती, इंटेल १८ए वर डिझाइन करण्‍यात आलेल्‍या पहिल्‍या क्‍लायण्‍ट सिस्‍टम-ऑन-चिप्‍स (एसओसी) यांसह गॅलेक्‍सी बुक६ कार्यक्षम, हाय-स्‍पीड सीपीयू, जीपीयू व एनपीयू१ कार्यक्षमता देते, ज्‍यामुळे अत्‍यंत गतीशील प्रोसेसिंग, विनासायास मल्‍टीटास्किंग आणि अधिक प्रतिसादात्‍मक एआयची खात्री मिळते.

CES 2026: स्टाईल आणि टेक्नॉलॉजीचा परफेक्ट कॉम्बो! TCL ने केली कमाल, ईव्हेंटमध्ये सादर केला डिस्प्ले मोड बदलणारा स्मार्टफोन

हे तिन्ही लॅपटॉप मॉडेल्स कोर अल्ट्रा सीरीज 3 प्रोसेसरवर आधारित आहे आणि यामुळेच या मॉडेल्समध्ये आधीच्या डिव्हाईसच्या तुलनेत जास्त स्पीड आणि एफिशिएंसी पाहायला मिळत आहे. हे चिप इंटीग्रेटेड NPU सह जोडण्यात आले आहे. ज्या यूजर्सना जास्त ग्राफिक पावरची गरज असते त्यांच्यासाठी गॅलेक्सी बुक अल्ट्रा 6 ला NVIDIA GeForce RTX 5070 आणि 5060 लॅपटॉप GPU सह कॉन्फिगर करू शकतात. सॅमसंग गॅलेक्सी बुक 6 अल्ट्रा आणि प्रो मॉडल्स अपग्रेडेड डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्लेसह उपलब्ध असणार आहेत आणि यामध्ये 30Hz पासून 120Hz पर्यंत एडेप्टिव रिफ्रेश रेट दिला आहे. ऑडिओसाठी सॅमसंग गॅलेक्सी बुक अल्ट्रा व्हेरिअंटमध्ये डॉल्बी एटमॉसलब सिक्स-स्पीकर सेटअप मिळणार आहे.

उपलब्‍धता

गॅलेक्‍सी बुक६ अल्‍ट्रा, गॅलेक्‍सी बुक६ प्रो आणि गॅलेक्‍सी बुक६ जानेवारी २०२६ च्‍या शेवटी निवडक बाजारपेठांमध्‍ये ग्रे किंवा सिल्‍व्‍हर रंगामध्‍ये उपलब्‍ध असतील. तसेच, गॅलेक्‍सी बुक६ एंटरप्राइज एडिशन देखील असेल, ज्‍यामध्‍ये व्‍यवस्‍थापित आयटी वातावरणासाठी सानुकूल केलेली वैशिष्‍ट्ये व सोल्‍यूशन्‍स असतील आणि हा डिवाईस एप्रिल २०२६ पासून विशिष्‍ट बाजारपेठांमध्‍ये उपलब्‍ध असेल.

Web Title: Samsung launched galaxy book 6 series at ces 2026 event know about the price and details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 03:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर
1

BSNL Recharge Plan: यूजर्सची लॉटरी लागली! 400 रुपयांपेक्षा कमी किंमतीत मिळणार 3300GB डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंग, वाचा सविस्तर

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या
2

2016 vs 2026: 10 वर्षांचा मोठा टर्निंग पॉइंट! सोशल मीडियावर का पडतोय जुन्या आठवणींचा पाऊस? नेमकं काय चाललंय, जाणून घ्या

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता
3

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा
4

Jio Recharge Plan: नवा मंथली प्लॅन यूजर्ससाठी ठरणार खास! युट्यूब प्रिमियमपासून डेटा-कॉलिंगपर्यंत यूजर्सना मिळणार ओटीटीची मजा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Nalasopara Crime: करोडपती होण्याचे स्वप्न भंगले! व्हेल माशाच्या उलटीची विक्री करणाऱ्या दोन व्यक्तींना अटक

Jan 19, 2026 | 09:05 PM
UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

UAE Health: नो टार्गेट, नो कंडिशन! अबुधाबीत आरोग्य दूतांना केवळ सेवेसाठी 37 कोटींचा बोनस; Burjeel Holdingsची जगभरात चर्चा

Jan 19, 2026 | 09:01 PM
Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Maharashtra Politics: “भाजप आपला मित्र…”; एकनाथ शिंदेंचे नगरसेवकांना मार्गदर्शन

Jan 19, 2026 | 08:59 PM
तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

तरुणांनो, अभी नहीं तो कभी नहीं! Indian Oil Corporation मध्ये 405 पदांसाठी भरती सुरु, शेवटची तारीख…

Jan 19, 2026 | 08:34 PM
Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Davos 2026 : ‘खुनी राजवटीला जागा नाही!’ दावोसने फाडले इराणचे निमंत्रण; परराष्ट्रमंत्री अराघचींची जागतिक नाचक्की

Jan 19, 2026 | 08:33 PM
Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Kabul Blast 2026: काबूलमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; दहशतवाद्यांचे लक्ष्य ‘चिनी नागरिक’, अनेक मृत्यूंनी अफगाणिस्तान हादरले

Jan 19, 2026 | 08:15 PM
Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Chiplun News: जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी काँग्रेसची भूमिका गुलदस्त्यात; तर राष्ट्रवादी…

Jan 19, 2026 | 08:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM