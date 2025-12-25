Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Google वर 67 लिहिताच डोक्याला येतील झिणझिण्या, एकदा नक्की करा ट्राय; नक्की कसे घडले कराल विचार

गुगलवर '67' हा नंबर सर्च केल्यावर काय होते हे तुम्हाला माहिती आहे का? ही एक मजेदार गुगल ट्रिक आहे आणि बऱ्याच लोकांना ती माहितीही नसते. ही मजेदार ट्रिक एकदा तरी वापरून पाहण्यासारखी आहे.

Updated On: Dec 25, 2025 | 02:21 PM
Google Search वर 67 टाइप केल्यावर काय होते (फोटो सौजन्य - Google)

  • गुगल सर्चमध्ये 67 अंकाचे काय आहे महत्त्व 
  • 67 टाइप केल्यावर नक्की काय घडते 
  • एकदा ही ट्रिक वापरून पहाच 
गुगल आपल्या सर्वांच्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग बनला आहे. आपण लहान असो वा मोठे, प्रत्येक गोष्टीसाठी गुगल सर्चवर अवलंबून असतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की गुगलमध्ये काही मनोरंजक वैशिष्ट्ये आणि युक्त्या आहेत ज्या वापरकर्त्यांना आश्चर्यचकित करण्यासाठी डिझाइन केल्या आहेत? 67 हा क्रमांक गुगलवर वारंवार शोधला जाणारा क्रमांक आहे, पण हा क्रमांक काय आहे आणि तुम्ही तो शोधल्यास काय होईल? 67 साठी गुगल सर्च रिझल्ट खूप मनोरंजक आणि मजेदार आहे. जेव्हा तुम्ही ही ट्रिक वापरून पाहता तेव्हा तुम्ही क्षणभर थक्क व्हाल, परंतु पुढच्याच क्षणी तुम्हाला कळेल की ही ट्रिक आश्चर्यकारक आहे.

67 शोधल्यावर काय होते?

गुगल सर्च बारमध्ये 67 किंवा 6-7 टाइप करा. सर्च रिझल्ट दिसताच, तुमचा संगणक स्क्रीन काही सेकंदांसाठी अचानक हलेल. या अचानक हालचालीमुळे बरेच वापरकर्ते आश्चर्यचकित झाले आहेत; ही ट्रिक केवळ संगणक/लॅपटॉपवरच नाही तर फोनवरही काम करते. काळजी करण्याची गरज नाही. ही बग किंवा हार्डवेअर समस्या नाही तर एक मजेदार फीचर आहे. ही ट्रिक पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे.

Free WiFi: एअरपोर्टवर कसे वापराल मोफत इंटरनेट? भारतीय फोन क्रमांकाशिवाय वापरू शकता Internet, जाणून घ्या सोपी पद्धत

अशा प्रकारे वापरून पहा

  • तुमच्या फोन, संगणक किंवा लॅपटॉपवर गुगल उघडा
  • सर्च बारमध्ये ६७ टाइप करा आणि एंटर दाबा
  • काही सेकंदांसाठी स्क्रीन थरथरायला लागेल.
हे सुरक्षित आहे का?

बरेच लोक विचार करत असतील की हे फीचर सुरक्षित आहे का? हो, हे फीचर पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे. काही सेकंदांसाठी थरथरल्यानंतर, मोबाईल किंवा लॅपटॉप स्क्रीन आपोआप सामान्य होईल. जर काही कारणास्तव प्रभाव कायम राहिला तर, पेज रिफ्रेश करा किंवा बॅक बटणावर क्लिक करा; डिस्प्ले परत येईल.

हे वैशिष्ट्य पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे

हे तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘ब्रेनरॉट’ स्लॅंग शब्दाचा एक भाग आहे आणि ते घाबरण्यासाठी नाही तर मनोरंजनासाठी आहे. 67 टाइप केल्यानंतर, सामान्य स्थितीत परत येण्यासाठी काही सेकंदांसाठी तुमची स्क्रीन हलवा. जर ते झाले नाही तर रिफ्रेश करा किंवा परत जा आणि ते सामान्य स्थितीत परत येते का ते पहा.

फुल Network तरीही येत नाही OTP? फोनच्या मेसेज बॉक्समध्ये करा लहानसा बदल, त्वरीत दूर होईल समस्या

डिक्शनरीतही जागा 

6-7 ची ​​लोकप्रियता एका शब्दकोशाने वर्षातील सर्वात लोकप्रिय शब्द किंवा वर्षातील परिभाषित अभिव्यक्ती म्हणून घोषित केल्यावरून मोजता येते. तज्ञांच्या मते, हा ब्रेनरॉट स्लॅंग शब्दाचा एक भाग आहे, जो केवळ मनोरंजन आणि सोशल मीडिया सहभागासाठी आहे.

जर तुम्हाला प्रभाव आवडत नसेल तर काय?

जर तुम्हाला Google चा स्क्रीन-शेक प्रभाव आवडत नसेल तर तुम्ही तो काढून टाकू शकता. फक्त तुमचा ब्राउझर रिफ्रेश करा. किंवा, बॅक बटण दाबल्याने स्क्रीन आपोआप सामान्य स्थितीत परत येईल.

Published On: Dec 25, 2025 | 02:21 PM

