Google वर 67 लिहिताच डोक्याला येतील झिणझिण्या, एकदा नक्की करा ट्राय; नक्की कसे घडले कराल विचार

67 शोधल्यावर काय होते?
गुगल सर्च बारमध्ये 67 किंवा 6-7 टाइप करा. सर्च रिझल्ट दिसताच, तुमचा संगणक स्क्रीन काही सेकंदांसाठी अचानक हलेल. या अचानक हालचालीमुळे बरेच वापरकर्ते आश्चर्यचकित झाले आहेत; ही ट्रिक केवळ संगणक/लॅपटॉपवरच नाही तर फोनवरही काम करते. काळजी करण्याची गरज नाही. ही बग किंवा हार्डवेअर समस्या नाही तर एक मजेदार फीचर आहे. ही ट्रिक पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे.
अशा प्रकारे वापरून पहा
बरेच लोक विचार करत असतील की हे फीचर सुरक्षित आहे का? हो, हे फीचर पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे. काही सेकंदांसाठी थरथरल्यानंतर, मोबाईल किंवा लॅपटॉप स्क्रीन आपोआप सामान्य होईल. जर काही कारणास्तव प्रभाव कायम राहिला तर, पेज रिफ्रेश करा किंवा बॅक बटणावर क्लिक करा; डिस्प्ले परत येईल.
हे वैशिष्ट्य पूर्णपणे मनोरंजनासाठी आहे
हे तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या ‘ब्रेनरॉट’ स्लॅंग शब्दाचा एक भाग आहे आणि ते घाबरण्यासाठी नाही तर मनोरंजनासाठी आहे. 67 टाइप केल्यानंतर, सामान्य स्थितीत परत येण्यासाठी काही सेकंदांसाठी तुमची स्क्रीन हलवा. जर ते झाले नाही तर रिफ्रेश करा किंवा परत जा आणि ते सामान्य स्थितीत परत येते का ते पहा.
डिक्शनरीतही जागा
6-7 ची लोकप्रियता एका शब्दकोशाने वर्षातील सर्वात लोकप्रिय शब्द किंवा वर्षातील परिभाषित अभिव्यक्ती म्हणून घोषित केल्यावरून मोजता येते. तज्ञांच्या मते, हा ब्रेनरॉट स्लॅंग शब्दाचा एक भाग आहे, जो केवळ मनोरंजन आणि सोशल मीडिया सहभागासाठी आहे.
जर तुम्हाला प्रभाव आवडत नसेल तर काय?
जर तुम्हाला Google चा स्क्रीन-शेक प्रभाव आवडत नसेल तर तुम्ही तो काढून टाकू शकता. फक्त तुमचा ब्राउझर रिफ्रेश करा. किंवा, बॅक बटण दाबल्याने स्क्रीन आपोआप सामान्य स्थितीत परत येईल.