Free WiFi: एअरपोर्टवर कसे वापराल मोफत इंटरनेट? भारतीय फोन क्रमांकाशिवाय वापरू शकता Internet, जाणून घ्या सोपी पद्धत

दिल्लीचे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि इतर विमानतळ त्यांच्या प्रवाशांना मोफत आणि सुरक्षित वाय-फाय देतात. भारतीय क्रमांक असलेले प्रवासी ओटीपी वापरून त्वरित कनेक्ट होऊ शकता, जाणून घ्या कसे?

Updated On: Dec 25, 2025 | 01:02 PM
विमानतळावर वायफाय मोफत कसे वापरावे (फोटो सौजन्य - iStock)

विमानतळावर वायफाय मोफत कसे वापरावे (फोटो सौजन्य - iStock)

  • एअरपोर्टवर मोफत वायफाय
  • मोफत वायफाय कसे वापरावे 
  • मोबाईल क्रमांकाशिवाय वायफाय कसे वापरता येऊ शकते 
आज इंटरनेटची गरज कायम आहे आणि प्रवास करतानाही ती लागू होते. हे ओळखून, दिल्लीचे इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आपल्या सर्व प्रवाशांना मोफत वाय-फाय देते. तुम्ही कामाशी जोडलेले राहण्यासाठी, कुटुंबाशी संवाद साधण्यासाठी किंवा प्रवास करताना फक्त इंटरनेट ब्राउझ करण्यासाठी या सेवेचा लाभ घेऊ शकता. विमानतळाच्या वाय-फायशी कनेक्ट होण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे. जरी तुम्ही परदेशी नागरिक असाल आणि तुमचा भारतीय नंबर नसेल तरीही तुम्ही विमानतळाच्या वाय-फायशी सहजपणे कनेक्ट होऊ शकता.

चांगली गोष्ट अशी आहे की वाय-फाय कनेक्शन प्रक्रिया परदेशी प्रवाशांसाठी देखील खूप सोपी आणि त्रासमुक्त आहे. कमीत कमी कागदपत्रे आणि सुरक्षित कनेक्शनसह, दिल्ली विमानतळ डिजिटल प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करते.

भारतीय मोबाइल नंबरने वाय-फायशी कसे कनेक्ट करावे?

भारतीय मोबाइल नंबर असलेल्या प्रवाशांसाठी विमानतळाच्या वाय-फायशी कनेक्ट करणे खूप सोपे आहे.

  • तुमच्या फोन किंवा लॅपटॉपच्या वाय-फाय सेटिंग्जमध्ये जा आणि GMR मोफत वाय-फाय नेटवर्क निवडा
  • एक ब्राउझर विंडो आपोआप उघडेल
  • तुमचा मोबाईल नंबर येथे एंटर करा, त्यानंतर एक OTP मेसेज येईल
  • OTP एंटर करा आणि कनेक्शन सक्रिय होईल. त्यानंतर तुम्ही सर्व विमानतळ टर्मिनल्सवर हाय-स्पीड इंटरनेट सहजपणे वापरू शकाल
ही पद्धत कोणत्याही पुढील प्रक्रियेशिवाय देशांतर्गत प्रवाशांना त्वरित कनेक्टिव्हिटी प्रदान करते.

भारतीय मोबाईल नंबरशिवाय वाय-फायशी कसे कनेक्ट करावे?

  • जर तुम्ही भारतीय नसाल आणि तुमच्याकडे भारतीय मोबाईल नंबर नसेल, तर तुम्ही तरीही सहजपणे वाय-फाय वापरू शकता
  • तुम्हाला फक्त जवळच्या माहिती डेस्क किंवा सेल्फ-सर्व्हिस वाय-फाय किओस्कला भेट द्यावी लागेल
  • तेथे, तुम्हाला स्कॅनिंगसाठी कर्मचाऱ्यांना तुमचा पासपोर्ट दाखवावा लागेल. त्यानंतर सिस्टम किंवा कर्मचारी तुम्हाला कूपन कोड प्रदान करतील
  • आता तुमच्या डिव्हाइसवर वाय-फायशी कनेक्ट करा आणि उघडणाऱ्या ब्राउझर पेजवर तुमचे KYC तपशील आणि कूपन कोड प्रविष्ट करा
  • स्क्रीनवरील सूचनांचे अनुसरण करा आणि तुमचे इंटरनेट काही मिनिटांत सक्रिय होईल
विमानतळावर वाय-फाय किती सुरक्षित आहे?

दिल्ली विमानतळाचे वाय-फाय ब्राउझिंग, ईमेल आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या वाय-फाय नेटवर्कमध्ये लॉगिन ओटीपी किंवा पासपोर्ट-आधारित केवायसी द्वारे केले जाते, ज्यामुळे नेटवर्क सुरक्षित राहते.

चांगल्या सुरक्षिततेसाठी, प्रवाशांनी फक्त अधिकृत वाय-फाय अॅक्सेस पॉइंट्सचा वापर करावा. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सर्व कनेक्शन कायदेशीर नियमांनुसार लॉग केलेले आहेत. वापरकर्त्याची माहिती फक्त ओळख पडताळणीसाठी वापरली जाते आणि गोपनीयता नियमांचे पालन केले जाते.

