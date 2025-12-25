Free WiFi: एअरपोर्टवर कसे वापराल मोफत इंटरनेट? भारतीय फोन क्रमांकाशिवाय वापरू शकता Internet, जाणून घ्या सोपी पद्धत

चांगली गोष्ट अशी आहे की वाय-फाय कनेक्शन प्रक्रिया परदेशी प्रवाशांसाठी देखील खूप सोपी आणि त्रासमुक्त आहे. कमीत कमी कागदपत्रे आणि सुरक्षित कनेक्शनसह, दिल्ली विमानतळ डिजिटल प्रवाशांच्या गरजा पूर्ण करते.
भारतीय मोबाइल नंबरने वाय-फायशी कसे कनेक्ट करावे?
भारतीय मोबाइल नंबर असलेल्या प्रवाशांसाठी विमानतळाच्या वाय-फायशी कनेक्ट करणे खूप सोपे आहे.
भारतीय मोबाईल नंबरशिवाय वाय-फायशी कसे कनेक्ट करावे?
विमानतळावर वाय-फाय किती सुरक्षित आहे?
दिल्ली विमानतळाचे वाय-फाय ब्राउझिंग, ईमेल आणि व्हिडिओ स्ट्रीमिंगसाठी पूर्णपणे सुरक्षित आहे. या वाय-फाय नेटवर्कमध्ये लॉगिन ओटीपी किंवा पासपोर्ट-आधारित केवायसी द्वारे केले जाते, ज्यामुळे नेटवर्क सुरक्षित राहते.
चांगल्या सुरक्षिततेसाठी, प्रवाशांनी फक्त अधिकृत वाय-फाय अॅक्सेस पॉइंट्सचा वापर करावा. हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की सर्व कनेक्शन कायदेशीर नियमांनुसार लॉग केलेले आहेत. वापरकर्त्याची माहिती फक्त ओळख पडताळणीसाठी वापरली जाते आणि गोपनीयता नियमांचे पालन केले जाते.