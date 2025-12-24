Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Google Green Card: H-1B व्हिसा कर्मचाऱ्यांना दिलासा, गुगल २०२६ पासून ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पुन्हा होणार सुरू 

H-1B व्हिसा सारख्या तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो गुगल कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्यांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे, त्यांच्यासाठी आता आशेचा किरण आहे.

Updated On: Dec 24, 2025 | 12:38 PM
  • २०२६ मध्ये गुगल पुन्हा सुरू करणार ग्रीन कार्ड प्रक्रिया
  • हजारो गुगल कर्मचाऱ्यांना H-1B व्हिसासाठी मिळेल दिलासा
  • यूएस रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड महत्त्वाचा टप्पा
Google Green Card: H-1B व्हिसा सारख्या तात्पुरत्या व्हिसावर अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो गुगल कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ज्यांची ग्रीन कार्ड प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षांपासून रखडली आहे, त्यांच्यासाठी आता आशेचा किरण आहे. गुगलने आपल्या कर्मचाऱ्यांना कळवले आहे की, २०२६ पासून मोठ्या प्रमाणात ग्रीन कार्ड प्रायोजकत्व प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याची त्यांची योजना आहे. यामुळे दीर्घकाळ अनिश्चिततेत जगणाऱ्या H-1B व्हिसा धारकांना फायदा होऊ शकतो. अंतर्गत गुगल न्यूजलेटरनुसार, कंपनी २०२६ मध्ये पोईआरएम अर्ज वाढवेल.

हेही वाचा: Himanshi Khurana : प्रेम की घात? भारतीय डिजिटल क्रिएटर हिमांशी खुराणा पहिले झाली बेपत्ता अन् सकाळी सापडला मृतदेह…

पीईआरएम, किंवा प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक रिव्ह्यू मॅनेजमेंट, यूएस रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कंपन्या सिद्ध करतात की, परदेशी कर्मचारी नियुक्त केल्याने अमेरिकन कामगारांवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही आणि या भूमिकेसाठी कोणतेही पात्र अमेरिकन उमेदवार उपलब्ध नाहीत. टेक कंपन्या सामान्यतः कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या व्हिसावरून कायमस्वरूपी निवासस्थानात स्थानांतरित करण्यासाठी हा मार्ग वापरतात. अंतर्गत मेमोमध्ये असे म्हटले आहे, पीईआरएम साठी पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांशी २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत गुगलच्या बाह्य इमिग्रेशन कायदा फर्म्स संपर्क साधतील.

हेही वाचा: Bangladesh Violence : लक्ष्मीपूरमध्ये नरसंहार! घराला आग लावून पेटवून दिले; चिमुरडीचा आक्रोश विरला आगीत, VIDEO VIRAL

जरी गुगलने ही योजना सार्वजनिकरित्या जाहीर केलेली नसली तरी, अंतर्गत माध्यमाच्या प्रत समोर आल्यानंतर ही बातमी चर्चेत आली आहे. कंपनीच्या प्रवक्त्याने अधिकृतपणे टिप्पणी करण्यास नकार दिला. या संबधित अधिकृत माहिती येण्याची वाट पाहत आहेत. अधिकृत माहिती समोर येताच अमेरिकेमध्ये असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेल्या अतिरिक्त टॅरीफ आणि H-1B व्हिजाचे बदललेले आणि कठीण केलेले नियम यामुळे परदेशी नागरिकांना अनेक आव्हानाला सामोरे जावे लागत आहे.

अलीकडेच, अमेरिकेत H-1B व्हिसासाठी प्रयत्न करणाऱ्या भारतीयांना मोठा झटका लागला आहे. अचानक व्हिसा नूतनीकरणाच्या दूतावासाने सर्व अपॉइंटमेंट रद्द केल्याने हजारोंच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 12:38 PM

