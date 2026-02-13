Iran Silicon Valley: निर्बंधांमध्येही इराणची टेक झेप; पारडिस टेक्नॉलॉजी पार्क बनली ‘सिलिकॉन व्हॅली’

Iran Silicon Valley: इराणवर गेल्या अनेक दशकांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कठोर निर्बंध आहेत, परंतु त्याचा तांत्रिक विकास कधीही थांबलेला नाही. तेहरानजवळील पारडिस टेक्नॉलॉजी पार्क आता इराणची स्वतःची हाय-टेक सिलिकॉन व्हॅली बनली आहे. त्यांच्या शास्त्रज्ञांचे प्राथमिक उद्दिष्ट देशाची तांत्रिक गुलामगिरी पूर्णपणे संपवणे आहे. युद्धपातळीवर भविष्याची तयारी करण्यासाठी प्रगत इराणी संरक्षण तंत्रज्ञान नवोपक्रमाचा वापर केला जात आहे. इराणवर दीर्घकाळ कठोर निर्बंध आहेत, ज्यामुळे बँकिंग आणि घटकांसाठी संघर्ष वाढला आहे. तथापि, या निर्बंधांमुळे इराणला त्याऐवजी नवोपक्रम करण्यास भाग पाडले आहे. आज तकच्या विशेष टीमने तेहरान, पारडिस व्हॅलीच्या या “गुप्त” मेंदूचा सखोल तपास केला आहे.
पारडिस टेक्नॉलॉजी पार्कमध्ये क्षेपणास्त्रांपासून नागरी परिसंस्थांपर्यंत मोठे काम सुरू आहे. आरोग्यसेवा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नागरी प्रणालींवर युद्धपातळीवर संशोधन सुरू आहे. येथील शास्त्रज्ञांचे स्पष्ट दृष्टिकोन आहे: कोणत्याही किंमतीवर तांत्रिक गुलामगिरी संपवणे. इराण आपल्या प्रगत क्षेपणास्त्र कार्यक्रमासाठी स्वतःचे सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर विकसित करत आहे. महायुद्धाच्या धोक्यात असतानाही, येथील वातावरण अत्यंत शिस्तबद्ध आणि भविष्यवादी राहते. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की जेव्हा जगाचे दरवाजे बंद होतात तेव्हा प्रयोगशाळेचे दरवाजे उघडतात.
इस्रायलशी थेट संघर्ष होत असताना, हे केंद्र इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत कणा म्हणून काम करते. निर्बंधांची पर्वा न करता, येथे लष्कराला बळकटी देण्यासाठी उच्च-तंत्रज्ञानाच्या नवोपक्रमांचा वापर केला जात आहे. पारडिस व्हॅली हे केवळ एक उद्यान नाही तर इराणच्या तांत्रिक स्वावलंबनाचे प्रतीक आहे. येथे काम करणारे अभियंते केवळ युद्धावरच नव्हे तर भविष्यातील नागरी विकासावर देखील लक्ष केंद्रित करतात. इराणने आपल्या प्रगत तांत्रिक कौशल्याने जगाला वारंवार आश्चर्यचकित आणि चकित केले आहे. युद्धाच्या धोक्यांमध्ये, ही भावना इराणच्या बचावात्मक रणनीतीला आणखी बळकटी देते.
हॅकर्स आणि तांत्रिक तज्ञांच्या टीम राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी येथे गुप्तपणे काम करतात. हे केंद्र सिद्ध करते की बाह्य दबाव कधीही तांत्रिक प्रगती थांबवू शकत नाही. पारडिस व्हॅलीमधून उद्भवणारी तंत्रज्ञान आता इराणच्या संरक्षणाचा मुख्य आधार बनली आहे. प्रयोगशाळांमध्ये सुरक्षा आणि नागरी दोन्ही क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात आहे. स्वदेशी नवोपक्रमाद्वारे विमानाच्या सुटे भागांची कमतरता यशस्वीरित्या पूर्ण केली जाते. नवीन सॉफ्टवेअर विकसित करण्यासाठी तांत्रिक तज्ञ अहोरात्र काम करताना दिसतात. इराणची ही ‘सिलिकॉन व्हॅली’ वारंवार जगाला त्याच्या लपलेल्या ताकदीची आठवण करून देते. जेव्हा जग निर्बंधांबद्दल बोलते तेव्हा येथे भविष्यातील घातक क्षेपणास्त्रे विकसित केली जातात. शास्त्रज्ञांच्या मते, हे केंद्र तांत्रिक सार्वभौमत्व राखण्याचे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे.