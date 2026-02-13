Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
चाकण औद्योगिक वसाहतीत PMPML ची बस जळून खाक; तब्बल 50 प्रवासी…

निगडीहून महाळुंगे एमआयडीसीकडे जाणारी पीएमपीएलची इलेक्ट्रिक बस महिंद्रा कंपनीसमोर अचानक पेट घेत जळून खाक झाली आहे.

Updated On: Feb 13, 2026 | 03:21 PM
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

  • चाकण औद्योगिक वसाहतीत बस जळून खाक
  • तब्बल 50 प्रवाशांचे प्राण वाचले
  • मोठा अनर्थ टळल्याची भावना व्यक्त
चाकण/अतिश मेटे : पुणे जिल्ह्यातील चाकण औद्योगिक वसाहतीत आज दुपारी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. निगडीहून महाळुंगे एमआयडीसीकडे जाणारी पीएमपीएलची इलेक्ट्रिक बस महिंद्रा कंपनीसमोर अचानक पेट घेत जळून खाक झाली आहे. बसमध्ये सुमारे ५० प्रवासी प्रवास करत होते; मात्र चालक व वाहकाच्या प्रसंगावधानामुळे सर्व प्रवाशांना वेळेत बाहेर काढण्यात आल्याने मोठी जीवितहानी टळली.

 

प्राथमिक माहितीनुसार, शॉर्टसर्किटमुळे बसने अचानक पेट घेतला. बस महाळुंगे एमआयडीसी परिसरातील कामगारांसाठी सुरू करण्यात आलेली विशेष सेवा होती. घटनेच्या वेळी बस चाकण औद्योगिक वसाहतीतील महिंद्रा कंपनीसमोरून जात असताना अचानक धूर निघू लागला. काही क्षणांतच बसच्या मागील भागातून ज्वाळा उसळू लागल्या.

चालकाने तत्काळ बस रस्त्याच्या कडेला थांबवून प्रवाशांना खाली उतरवण्यास सुरुवात केली. प्रवाशांनीही शांतता राखत बाहेर पडल्याने अनर्थ टळला. काही प्रवाशांना किरकोळ धूर लागल्याची तक्रार होती; मात्र कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. जवानांनी तातडीने आग आटोक्यात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले. काही वेळात आग नियंत्रणात आली; मात्र तोपर्यंत बस पूर्णपणे जळून खाक झाली होती.

दरम्यान, ही बस इलेक्ट्रिक असल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत असून, बॅटरी यंत्रणेत बिघाड किंवा शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अधिकृत कारण मात्र तपासानंतर स्पष्ट होणार आहे. या घटनेमुळे काही काळ वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला होता. पोलिसांनी पंचनामा करून पुढील तपास सुरू केला आहे. औद्योगिक वसाहतीत कामगारांची मोठी वर्दळ असल्याने ही घटना अधिक गंभीर ठरू शकली असती, मात्र वेळीच घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा अनर्थ टळल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

हे सुद्धा वाचा : पुणेकरांनो, जरा जपूनच ! पुढील दोन दिवसांत उकाड्यात वाढ होणार; कमाल तापमानही वाढणार

टायर फुटला, शालेय सहलीची बस पलटी

अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावरील खामुंडी (ता. जुन्नर) गावच्या हद्दीत गुरुवारी (दि. १२) सकाळी आठच्या सुमारास एसटी बसचा टायर फुटल्याने भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात १३ विद्यार्थी आणि ५ शिक्षक जखमी झाले आहेत. या अपघातात सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. पिंपरी शहाले (ता. नेवासा, जि. अहिल्यानगर) येथील जिल्हा परिषद शाळेचे विद्यार्थी शिवनेरी किल्ल्याच्या दर्शनासाठी निघाले होते. राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस (क्रमांक: एम एच १४ एल एक्स ६७४७) खामुंडी गावाजवळ पोहोचली असताना अचानक बसचा पुढचा टायर फुटला आणि मोठा आवाज झाला. टायर फुटल्यामुळे चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले व बस रस्त्याच्या कडेला जाऊन पलटी झाली.

Published On: Feb 13, 2026 | 03:12 PM

