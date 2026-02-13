ट्रॅव्हल्समध्ये महिलेचा विनयभंग; पतीसमोरच पत्नीच्या अंगाला स्पर्श केला अन्...

पुणे : स्लीपर बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या आरोपीला हडपसर पोलिसांनी 24 तासांत अटक केली. तसेच, त्याच्याविरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. निशिकेतकुमार यशवंत सिंग (वय ४७, रा. मीरा रोड, मुंबई) असे दोषारोपपत्र दाखल केलेल्या आरोपीचे नाव आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री दहा वाजता हैदराबाद येथून पुण्याकडे येणाऱ्या खासगी ट्रॅव्हल्सच्या बसमध्ये ही घटना घडली. संबंधित महिला आपल्या पतीसह स्लीपर सीटवर प्रवास करत होती. १० फेब्रुवारी रोजी पहाटे २ ते ४ या दरम्यान आरोपी निशिकेतकुमार यशवंत सिंगने वारंवार महिलेच्या अंगाला स्पर्श करून तिचा विनयभंग केल्याचा आरोप आहे. घटनेनंतर महिलेने तक्रार दिल्यानंतर हडपसर पोलिसांत गुन्हा दाखल केला. वरिष्ठ निरीक्षक संजय मोगले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) निलेश जगदाळे व सहायक निरीक्षक हसीना शेखलगार यांनी तत्काळ तपास सुरू केला.
दरम्यान, घटनास्थळाचा पंचनामा करून पीडितेच्या मोबाईलमधील घटनेचे व्हिडिओ चित्रीकरण जप्त करून पुरावा म्हणून सुरक्षित ठेवण्यात आले. तसेच साक्षीदारांचे जबाब नोंदवून ट्रॅव्हल्समधील प्रवाशांची यादीही ताब्यात घेण्यात आली. तपासादरम्यान आरोपीला १० फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली. पोलिसांनी २४ तासांच्या आत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करत जलद कारवाई केली.
सावत्र बापाचा अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सावत्र वडिलांनीच १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी रविवारी ३२ वर्षीय आरोपीला अटक करण्यात आली. पोलीस अधिक तपास करत आहे.
प्रेयसीची हत्या करून प्रियकराची आत्महत्या
दुसऱ्या एका घटनेत, हरियाणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने आपल्या प्रेयसीची हत्या करून स्वतःने आत्महत्या केल्याचे धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सुनील आणि सिमरन असे या मृत जोडप्याचे नाव आहे. ही घटना सोमवारी (9 फेब्रुवारी) ला रात्री घडली.