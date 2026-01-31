Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

लक्झरी नाही तर गरजेसाठी वापरा तंत्रज्ञान! अंतराळवीर Sunita Williams कडे केवळ इतक्या किंमतीचा स्मार्टफोन आणि घड्याळ, वाचा फीचर्स

सुनीता विल्यम्स यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये सुनीता विल्यम्स यांच्या हातात मोटोरोलाचा स्मार्टफोन दिसत आहे, ज्याची किंमत 20 ते 25 हजार रुपयांदरम्यान आहे.

Updated On: Jan 31, 2026 | 11:12 AM
  • सुनीता विल्यम्सच्या हातात दिसला हा स्मार्टफोन
  • Motorola Edge 50 Neo 5G मध्ये 1.5K pOLED LTPO डिस्प्ले
  • Motorola Edge 50 Neo 5G ची किंमत भारतात 20 ते 25 हजार रुपयांच्या दरम्यान
तंत्रज्ञान आणि गॅझेट्सचा वापर लक्झरी किंवा शो-ऑफसाठी नाही तर गरजेसाठी करावा, असं अनेकजण म्हणतात. याचेच एक उदाहरण म्हणजे अंतराळवीर सुनीता विल्यम्स. अलीकडेच सुनीता विल्यम्स यांचा एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या फोटोमध्ये सुनीता विल्यम्स यांच्या हातात मोटोरोलाचा एक स्मार्टफोन आणि हातामध्ये एक वॉच दिसत आहे. सुनीता विल्यम्स Motorola Edge 50 Neo 5G वापर असल्याची चर्चा सध्या रंगली आहे. तसेच सुनीता विल्यम्स यांच्या हातामध्ये Garmin Instinct नावाचे घड्याळ दिसत आहे.

Redmi Turbo 5 Series: तगडा प्रोसेसर, मिड-रेंज किंमत आणि 7,560mAh बॅटरी… प्रीमियम डिझाईन आणि जबरदस्त फीचर्सचा परफेक्ट कॉम्बो

सुनीता विल्यम्स यांच्या हातात असलेल्या Motorola Edge 50 Neo 5G ची किंमत भारतात 20 ते 25 हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. या स्मार्टफोनचे फीचर्स दमदार आहेत. म्हणजेच बजेट किंमतीत ऑपर केल्या जाणाऱ्या Motorola Edge 50 Neo 5G मध्ये अनेक प्रिमियम फीचर्स उपलब्ध आहेत. Garmin Instinct या घड्याळाची किंमत 25 ते 30 हजार रुपयांच्या दरम्यान असल्याचे सांगितलं जात आहे. (फोटो सौजन्य – X) 

Motorola Edge 50 Neo 5G चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

मोटोरोलाच्या या स्मार्टफोनमध्ये 1.5K pOLED LTPO डिस्प्ले देण्यात आला आहे. फोनचा डिस्प्ले 3000 निट्सपर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि HDR10+ सपोर्टसह येतो. Edge 50 Neo में मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7300 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. फोन 8GB LPDDR4X रॅम आणि 256GB UFS 2.2 स्टोरेजच्या सपोर्टसह खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. स्टोरेज वाढवले जाऊ शकते. हा फोन अँड्रॉईड 14 वर बेस्ड कस्टमाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टमवर काम करतो. सिक्योरिटीसाठी Motorola Edge 50 Neo 5G मध्ये ऑन-स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर आणि फेस अनलॉकसारखे फीचर्स देण्यात आले आहेत.

Moto ने उडवली सर्वांची झोप! तगड्या फीचर्ससह दोन नवे स्मार्टफोन्स लाँच, बजेट किंमत आणि दमदार बॅटरीने सुसज्ज…

Motorola Edge 50 Neo मध्ये 65W फास्ट वायर्ड आणि 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्टसह 4310mAh बॅटरी देण्यात आली आहे. हा फोन IP68 रेटेड आहे, याचा अर्थ या स्मार्टफोनला पाणी आणि धूळीपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. Motorola Edge 50 Neo डिव्हाईसमध्ये मागील बाजूला ट्रिपल कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 50MP चा मुख्य OIS कॅमेरा देण्यात आला आहे. याशिवाय फोनच्या मागीला बाजूला 13MP चा अल्ट्रा वाइड आणि 10MP चा टेलीफोटो कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये 32MP कॅमेरा देण्यात आला आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: सुनीता विल्यम्स कोण आहेत?

    Ans: सुनीता विल्यम्स या भारतीय वंशाच्या अमेरिकन अंतराळवीर असून NASA च्या अनुभवी अंतराळ मोहिमांमध्ये त्यांनी सहभाग घेतला आहे.

  • Que: सुनीता विल्यम्स यांचा जन्म कुठे झाला?

    Ans: सुनीता विल्यम्स यांचा जन्म 19 सप्टेंबर 1965 रोजी ओहायो, अमेरिका येथे झाला.

  • Que: सुनीता विल्यम्स यांचे भारतीय कनेक्शन काय आहे?

    Ans: त्यांच्या वडिलांचे मूळ गुजरात, भारतातील आहे. त्यामुळे त्यांचे भारताशी विशेष नाते आहे.

Published On: Jan 31, 2026 | 11:12 AM

