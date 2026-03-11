Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
'बिग बॉस 19'च्या मेकर्सनी गौरव खन्नाला बनवलं मूर्ख? विनिंग अमाउंटवर धक्कादायक अपडेट

गौरव खन्ना याने एक विधान केले ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे. गौरव खन्ना याने दावा केला की त्याला अद्याप त्याची बिग बॉस १९ ची जिंकण्याची रक्कम मिळालेली नाही.

Updated On: Mar 11, 2026 | 01:15 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

सलमान खानचा रिअॅलिटी शो बिग बॉस १९ संपून बराच काळ लोटला आहे. पण त्याच्या समाप्तीनंतरही, हा शो अजूनही चर्चेत आहे. बिग बॉस १९ चा विजेता अनुपमा मालिकेतील स्टार गौरव खन्ना आहे. अलीकडेच, गौरव खन्ना याने एक विधान केले ज्यामुळे खळबळ उडाली आहे. गौरव खन्ना याने दावा केला की त्याला अद्याप त्याची बिग बॉस १९ ची जिंकण्याची रक्कम मिळालेली नाही. अलीकडेच, गौरव खन्ना याने चाहत्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी सोशल मीडियावर धाव घेतली. या दरम्यान, गौरव खन्नाने त्याच्या चाहत्यांच्या अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली. एका चाहत्याने त्याला बिग बॉस १९ च्या जिंकण्याच्या रकमेबद्दल विचारले असता, गौरव खन्ना याने एक धक्कादायक खुलासा केला. खन्नाने दावा केला की त्याला अद्याप त्याची बिग बॉस १९ ची जिंकण्याची रक्कम किंवा कार मिळालेली नाही. ते अजूनही निर्मात्यांना त्यांची जिंकण्याची रक्कम जाहीर करण्याची वाट पाहत आहेत.

गौरव खन्नाच्या या विधानाने सर्वांना आश्चर्यचकित केले आहे. असे विधान करणारा तो पहिला सेलिब्रिटी नाही. बिग बॉस जिंकल्यानंतर करणवीर वोहरा यानेही अशीच टिप्पणी केली होती. बिग बॉस व्यतिरिक्त, गौरव खन्ना याने अनुपमा या मालिकेबद्दलही सांगितले. खन्ना याने अनुपमाकडे परतण्याबाबत आपले विचार व्यक्त केले. एका चाहत्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना खन्ना म्हणाले, “जर अनुपमामध्ये काही मनोरंजक ट्विस्ट असेल तर मी शोमध्ये परत येऊ शकतो.”

मनोरंजन विश्वात शोककळा; प्राजक्ता माळीच्या चित्रपटाचा सिनेमॅटोग्राफरने वयाच्या 31 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

अनुपमाबद्दल बोलायचे झाले तर, गौरव खन्नाने त्याच्या चाहत्यांना खूप आनंद दिला आहे. अनुपमा मालिकेत लोक त्याची किती आठवण काढतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. अनुजची भूमिका साकारून खन्नाने सर्वांची मने जिंकली. त्याच्या भूमिकेमुळेच त्याला बिग बॉस १९ चा किताब जिंकता आला. आता चाहते त्याच्या टेलिव्हिजनवर परतण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

‘जिवंत जाळण्याची दिली धमकी…’ अनुराग डोभालचा पर्दाफाश; पेड PR असल्याचा भावाने केले गंभीर आरोप

Published On: Mar 11, 2026 | 01:15 PM

