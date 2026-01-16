Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Tecno Spark Go 3: 9 हजारांहून कमी किंमतीत लाँच झाला नवा स्मार्टफोन! दमदार प्रोसेसर आणि असे आहेत खास फीचर्स

Tecno Smartphone Launched: तुम्ही बजेट स्मार्टफोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल नुकताच लाँच करण्यात आलेला Tecno Spark Go 3 एक चांगली निवड ठरू शकते. या डिव्हाईसमध्ये 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले दिला आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:35 PM
  • Tecno Spark Go 3 मध्ये 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले
  • Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोन एकाच स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच
  • स्मार्टफोनमध्ये 13 मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा सेटअप
टेक कंपनी Tecno ने एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन Tecno Spark Go 3 या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोन इंडियन मार्केटध्ये लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनची विक्री 23 जानेवारीपासून सुरु होणार आहे. ग्राहक ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट अ‍ॅमेझॉनवरून या स्मार्टफोनची खरेदी करू शकतात. टेक्नोच्या लेटेस्ट Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोनच्या फीचर्सबद्दल बोलायंच झालं तर या डिव्हाईसमध्ये 6.74-इंच HD+ डिस्प्ले दिला आहे. ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. याशिवाय नुकताच लाँच करण्यात आलेला स्मार्टफोन Unisoc T7250 चिपसेट, 4GB रॅम आणि 64GB च्या इंटरनल स्टोरेजने सुसज्ज आहे.

AI-पॉवर्ड गेमिंगचा नवा राजा? HP ने लाँच केला कॉम्पॅक्ट पण पॉवरफुल Omen 16L Shendo Elf 2026 डेस्कटॉप

Tecno Spark Go 3 किंमत आणि उपलब्धता

Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोन एकाच स्टोरेज आणि रॅम व्हेरिअंटमध्ये लाँच करण्यात आला असून या डिव्हाईसची सुरुवातीची किंमत 9 हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे. Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोनच्या 4 जीबी रॅम आणि 64 जीबी स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत 8999 रुपये आहे. हा स्मार्टफोन 23 जानेवारीपासून अ‍ॅमेझॉनवर खरेदीसाठी उपलब्ध असणार आहे. Tecno ने लाँच केलेला लेटेस्ट स्मार्टफोन टायटॅनियम ग्रे, इंक ब्लॅक, गॅलेक्सी ब्लू आणि ऑरोरा पर्पल कलर ऑप्शनमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीने सांगितले की, हा फोन काही दिवसांनी फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी देखील उपलब्ध होईल. (फोटो सौजन्य – X)

Tecno Spark Go 3 फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन

Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोनमध्ये 6.74-इंच HD+ (720×1,600 pixels) IPS डिस्प्ले देण्यात आला आहे. या डिस्प्लेचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. Tecno हा बजेट स्मार्टफोन Unisoc T7250 प्रोसेसरसह लाँच करण्यात आला आहे, जो ऑक्टा-कोर चिपसेट आहे. प्रत्येक कोर 1.8GHz वर क्लॉक केलेला आहे. फोनमध्ये 4GB LPDDR4x रॅम आणि 64GB स्टोरेज आहे. टेक्नोचा हा फोन IP64 रेटिंगसह लाँच करण्यात आला आहे, जो याला धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षा प्रदान करतो.

Noise ची नवीन स्मार्टवॉच भारतात लाँच! बिल्ट-इन GPS ने सुसज्ज, 7 दिवसांपर्यंत चालणारी बॅटरी आणि इतकी आहे किंमत

यासोबतच हा फोन Tecno च्या Ella व्हॉईस असिस्टेंटला देखील सपोर्ट करतो. Tecno Spark Go 3 स्मार्टफोनमध्ये 13 मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. यासोबतच फोनमध्ये डुअल एलईडी फ्लॅश देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 8 मेगापिक्सेलचा फ्रंट फेसिंग कॅमेरा देखील दिला आहे. या फोनमध्ये एआय जीसी पोर्ट्रेट, एआय कॅम, पोर्ट्रेट, सुपर नाईट, ब्युटी, ड्युअल व्हिडिओ, व्लॉग, टाइम-लॅप्स, पॅनोरामा, आणि प्रो कॅमेरा फीचर्सचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. Tecno च्या या लेटेस्ट लाँच स्मार्टफोनमध्ये ऑफलाइन कॉलिंग फीचर देखील देण्यात आले आहे. हे फीचर फक्त तेव्हाच काम करेल जेव्हा Tecno फोन फोनपासून 1.5 किमी अंतरावर असेल. हा फोन Android 15 वर चालतो.

Published On: Jan 16, 2026 | 03:35 PM

Topics:  

