Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • This Companies Are Planning Foldable Smartphones In The Year 2026 Know About The Features Tech News Marathi

Upcoming Foldable Smartphones: मार्केटचा गेम बदलणार! यंदा या कंपन्या लाँच करणार फोल्ड फोन… फिचर्स, स्क्रीन सर्वच असेल टॉपक्लास

दरवर्षी अनेक स्मार्टफोन्स लाँच केले जातात. स्मार्टफोन कंपन्या अनेक मोठे अपडेट आणि अपग्रेडसह नवीन डिव्हाईस लाँच करत असतात. यावर्षी कोणते फोल्ड फोन लाँच केले जाणार आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 13, 2026 | 07:05 AM
Upcoming Foldable Smartphones: मार्केटचा गेम बदलणार! यंदा या कंपन्या लाँच करणार फोल्ड फोन... फिचर्स, स्क्रीन सर्वच असेल टॉपक्लास

Upcoming Foldable Smartphones: मार्केटचा गेम बदलणार! यंदा या कंपन्या लाँच करणार फोल्ड फोन... फिचर्स, स्क्रीन सर्वच असेल टॉपक्लास

Follow Us:
Follow Us:
  • स्मार्टफोन मार्केटमध्ये होणार तगड्या फोल्डेबल फोन्सची एंट्री
  • एकापेक्षा एक धडाकेबाज फोल्डेबल फोन्स जिंकणार यूजर्सची मनं
  • फोल्डेबल फोन्सचे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स पाहून व्हाल हैराण
2026 चे वर्ष फोल्डेबल स्मार्टफोन इंडस्ट्रीसाठी गेम-चेंजर ठरणार आहे. अनेक मोठ्या कंपन्या यावर्षी फोल्डेबल स्मार्टफोन लाँच करण्याची प्लॅनिंग करत आहे. इनोवेटिव आणि फ्यूचरिस्टिक डिझाईनसह अनेक फोल्ड फोन यावर्षी लाँच केले जाणार आहेत. केवळ डिझाईनचं नाही तर आगामी स्मार्टफोनचा परफॉर्मेंस, कॅमेरा, डिस्प्ले आणि ड्यूरेबिलिटी सर्वच टॉपक्लास असणार आहे. यावर्षी लाँच केल्या जाणाऱ्या फोल्ड फोनबाबत जाणून घेऊया.

Google चं मोठं अपडेट! Gmail यूजर्सना मिळणार AI-पॉवर्ड फीचर्स, आता ईमेल करणं होणार आणखी सोपं

Samsung TriFold

Huawei X7 Fold हा पुढील पिढीचा फोल्डेबल स्मार्टफोन असू शकतो. यामध्ये मोठा आणि स्मूद फोल्डेबल डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे, जो हाय रिफ्रेश रेटला सपोर्ट करणार आहे. पावरफुल Kirin चिपसेट, जास्त रॅम आणि स्टोरेजसह हा फोन परफॉर्मेंसच्याबाबतीत फ्लॅगशिप कॅटेगरीमध्ये एक आदर्श पर्याय ठरणार आहे. HarmonyOS चे नवीन वर्जन, मजबूत बॅटरी आणि फास्ट चार्जिंगसह Huawei X7 अशा यूजर्सना आकर्षित करते, ज्यांना प्रिमियम स्मार्टफोन अनुभव पाहिजे आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold कंपनीचा पहिला बुक-स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन असणार आहे. या आगामी फोनमध्ये मोठा इनर डिस्प्ले आणि एक कामाची कवर स्क्रीन दिली जाणार आहे. विशेष गोष्ट म्हणजे हा फोन स्टाइलस सपोर्टसह लाँच केला जाण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे मल्टीटास्किंग आणि क्रिएटिव काम अधिक सोपं होणार आहे. या डिव्हाईसमधील कॅमेरा सेटअप देखील हाई-रिजॉल्यूशन असण्याची शक्यता आहे.

Vivo X Fold 6

Vivo X Fold 6 हा कंपनीचा पुढील प्रीमियम फोल्डेबल फोन असू शकतो. काही समोर आलेल्या लिक्सवर विश्वास ठेवला तर यामध्ये लेटेस्ट Snapdragon फ्लॅगशिप प्रोसेसर आणि हाय-रिजॉल्यूशन कॅमेरा दिला जाऊ शकतो, जो मागील मॉडेलच्या तुलनेत मोठं अपग्रेड असणार आहे. यामध्ये आकर्षक डिझाईन, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आणि पावरफुल परफॉर्मेंसमुळे फोटोग्राफी आणि मल्टीटास्किंगचा अनुभव अधिक चांगला होणार आहे.

Mobile Recharge Price Hike: मोबाइल रिचार्ज पुन्हा महागणार? टेलिकॉम कंपन्यांची तयारी सुरु, यूजर्सना बसणार मोठा धक्का

iPhone Fold

Apple चा पहिला फोल्डेबल आयफोन देखील याचवर्षी लाँच केला जाणार आहे. हा फोन आयफोन फोल्ड या नावाने लाँच केला जाऊ शकतो. रिपोर्टनुसार, याचे डिझाईन बुक-स्टाइल असणार आहे आणि यामध्ये क्रीज-फ्री डिस्प्ले दिला जाण्याची शक्यता आहे. प्रीमियम टाइटेनियम बॉडी, साइड-माउंटेड टच आयडी आणि टॉप-लेवल कॅमेरा सेटअपमुळे हा फोन इतर फोल्डेबल फोन्सपेक्षा पूर्णपणे वेगळा असणार आहे.

Web Title: This companies are planning foldable smartphones in the year 2026 know about the features tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 13, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर
1

मोबाईल फोटोग्राफीत होणार ऐतिहासिक बदल! स्मार्टफोन कंपन्यांची मोठी तयारी सुरु, डुअल 200MP कॅमेरा सेटअप ठरणार गेमचेंजर

Lava Blaze Duo 3: दोन डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि तगडा कॅमेरा… नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, किंमत खिशाला परवडणारी
2

Lava Blaze Duo 3: दोन डिस्प्ले, मजबूत बॅटरी आणि तगडा कॅमेरा… नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, किंमत खिशाला परवडणारी

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
3

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता
4

iPhone 18 Pro Leaks: Apple चं गुपित फुटलं? आगामी आयफोनच्या लीक व्हिडिओमुळे चर्चांना उधाण, नव्या रंगाने वाढली यूजर्सची उत्सुकता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

India UAE Economic Deal: पाकची उडाली झोप! भारत-यूएई यांच्यात तब्बल २०० अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार

Jan 20, 2026 | 04:05 PM
BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

BMC Mayoral Suspense: आरक्षणाच्या अनिश्चिततेमुळे मुंबईच्या महापौर पदाचा सस्पेन्स कायम

Jan 20, 2026 | 04:00 PM
”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

”लग्न नको फक्त बेडवर एक पुरूष..” , तब्बूचे हे विधान खरं की खोटं? पुन्हा वक्तव्य चर्चेत

Jan 20, 2026 | 03:54 PM
डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

डिझाइन क्षेत्रात करिअरची संधी; ‘बॅचलर ऑफ डिझाइन’ कोर्सकडे विद्यार्थ्यांचा वाढता कल

Jan 20, 2026 | 03:47 PM
किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

किश्तवाडमध्ये दहशतवाद्यांना घेरलं! Jammu Kashmir मध्ये इंडियन आर्मीने थेट…

Jan 20, 2026 | 03:41 PM
बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

बांगड्यांचे ‘हे’ विविध प्रकार कोणत्याही साडी, ड्रेसवर दिसतील शोभून! मराठमोळ्यांनी दागिन्यांनी पडेल सौंदर्यात भर

Jan 20, 2026 | 03:40 PM
MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

MI VS DC : हरमन आणि जेमिमाह विजयाच्या शोधात! कोणच्या हाती लागणार सामना? वाचा Match Preview

Jan 20, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM