Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच... iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

आयफोन 17e भारतात 64,900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. हा किंमत डिव्हाईसच्या 256GB स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटसाठी आहे. तर 512GB स्टोरेज ऑप्शनची किंमत 84,900 रुपये आहे. ब्लॅक, सॉफ्ट पिंक आणि व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये हे डिव्हाईस लाँच करण्यात आले आहे. (फोटो सौजन्य – X)
आयफोन 17e मध्ये 6.1-इंच (1,170×2,532 पिक्सेल) सुपर रेटिना एक्सडीआर (ओएलईडी) डिस्प्ले दिला आहे. याचा रिफ्रेश रेट 60Hz आहे. हा फोन सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे. हे मॉडेल लेटेस्ट A19 चिप (6-कोर CPU, 4-कोर GPU, 16-कोर न्यूरल इंजिन) सह 8GB रॅम आणि 256 आणि 512 जीबी स्टोरेज या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. IP68 रेटिंगसह आयफोन मॉडेल लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने या डिव्हाईसमध्ये एक्शन बटन आणि एपल इंटेलिजेंस फीचर्स देखील जोडले आहेत.
आयफोन 17e च्या कॅमेऱ्या सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. या मॉडेलमध्ये कंपनीने ऑप्टिकल इमेज स्टबिलाइजेशनचा सपोर्ट दिला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, आयफोन 17e मध्ये ऑप्टिकल क्वालिटीच्या 2x जूम सपोर्ट देखील दिला आहे. सेल्फीसाठी या डिव्हाईसमध्ये 12-मेगापिक्सेल ट्रूडेप्थ कॅमेरा दिला आहे. या मॉडेलमध्ये अॅक्शन मोड आणि सिनेमॅटिक व्हिडिओ मोड नाहीत. हे मॉडेल iOS 26 वर चालते.
कंपनीने लाँच केलेल्या या स्वस्त आयफोन मॉडेलमध्ये मॅगसेफ सपोर्ट देण्यात आला आहे. या मॉडेलमध्ये 20W चार्जर आणि 7.5W मॅगसेफ (वायरलेस) चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, आयफोन 17e ड्युअल सिम (नॅनो + ईसिम) सपोर्टसह लाँच करण्यात आला आहे. हे मॉडेल 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, बीडौ आणि नेव्हिकला सपोर्ट करते.