Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • Iphone 17e Launched With Magsafe And A19 Chipset Know About The Price Tech News Marathi

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

अ‍ॅपल यूजर्सना गेल्या अनेक महिन्यांपासून ज्या क्षणाची प्रतिक्षा होती, तो क्षण आता अखेर आला आहे. कंपनीने त्यांचे स्वस्त आयफोन मॉडेल बाजारात लाँच केले आहे. या लेटेस्ट मॉडेलमध्ये अनेक पावरफुल फीचर्स देण्यात आले आहेत.

Updated On: Mar 03, 2026 | 01:41 PM
Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच... iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच... iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Follow Us:
Follow Us:
  • आयफोन 17e आयफोन 16e ला रिप्लेस करणार
  • आयफोन मॉडेल 60Hz रिफ्रेश रेट वाले 6.1-इंच OLED स्क्रीनने सुसज्ज
  • आयफोन 17e भारतात 64,900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच
टेक जायंट कंपनी अ‍ॅपलने एक ईव्हेंट आयोजित केला होता. या ईव्हेंटमध्ये कंपनीने त्यांचे बहुप्रतिक्षित मॉडेल iPhone 17e लाँच केले आहे. आयफोन 17e हे आयफोन 17 सीरीजमधील सर्वात स्वस्त मॉडेल आहे. नवीन आयफोन 17e कंपनीने गेल्यावर्षी लाँच केलेल्या आयफोन 16e ला रिप्लेस करणार आहे. कंपनीने नवीन मॉडेल अनेक मोठ्या अपग्रेडसह लाँच केले आहे. नव्या स्वस्त मॉडेलमध्ये A19 चिप, मॅगसेफ सपोर्ट आणि सिरेमिक शील्ड डिस्प्ले प्रोटेक्शन देण्यात आले आहे. कंपनीने लाँच केलेले हे आयफोन मॉडेल 60Hz रिफ्रेश रेट वाले 6.1-इंच OLED स्क्रीनने सुसज्ज आहे.

Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

आयफोन 17e ची किंमत

आयफोन 17e भारतात 64,900 रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच करण्यात आले आहे. हा किंमत डिव्हाईसच्या 256GB स्टोरेज या बेस व्हेरिअंटसाठी आहे. तर 512GB स्टोरेज ऑप्शनची किंमत 84,900 रुपये आहे. ब्लॅक, सॉफ्ट पिंक आणि व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये हे डिव्हाईस लाँच करण्यात आले आहे. (फोटो सौजन्य – X)

आयफोन 17e चे फीचर्स आणि स्पेसिफिकेशन्स

आयफोन 17e मध्ये 6.1-इंच (1,170×2,532 पिक्सेल) सुपर रेटिना एक्सडीआर (ओएलईडी) डिस्प्ले दिला आहे. याचा रिफ्रेश रेट 60Hz आहे. हा फोन सिरेमिक शील्ड 2 प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे. हे मॉडेल लेटेस्ट A19 चिप (6-कोर CPU, 4-कोर GPU, 16-कोर न्यूरल इंजिन) सह 8GB रॅम आणि 256 आणि 512 जीबी स्टोरेज या पर्यायांमध्ये खरेदीसाठी उपलब्ध आहे. IP68 रेटिंगसह आयफोन मॉडेल लाँच करण्यात आले आहे. कंपनीने या डिव्हाईसमध्ये एक्शन बटन आणि एपल इंटेलिजेंस फीचर्स देखील जोडले आहेत.

आयफोन 17e च्या कॅमेऱ्या सेटअपबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसमध्ये 48-मेगापिक्सेलचा रियर कॅमेरा देण्यात आला आहे. या मॉडेलमध्ये कंपनीने ऑप्टिकल इमेज स्टबिलाइजेशनचा सपोर्ट दिला आहे. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, आयफोन 17e मध्ये ऑप्टिकल क्वालिटीच्या 2x जूम सपोर्ट देखील दिला आहे. सेल्फीसाठी या डिव्हाईसमध्ये 12-मेगापिक्सेल ट्रूडेप्थ कॅमेरा दिला आहे. या मॉडेलमध्ये अ‍ॅक्शन मोड आणि सिनेमॅटिक व्हिडिओ मोड नाहीत. हे मॉडेल iOS 26 वर चालते.

मुंबईकरांसाठी Apple चं स्पेशल सरप्राईज! ‘या’ ठिकाणी सुरु केलं दुसरं स्टोअर, काय असणार खास? जाणून घ्या

कंपनीने लाँच केलेल्या या स्वस्त आयफोन मॉडेलमध्ये मॅगसेफ सपोर्ट देण्यात आला आहे. या मॉडेलमध्ये 20W चार्जर आणि 7.5W मॅगसेफ (वायरलेस) चार्जिंगचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीत, आयफोन 17e ड्युअल सिम (नॅनो + ईसिम) सपोर्टसह लाँच करण्यात आला आहे. हे मॉडेल 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.3, एनएफसी, जीपीएस, ग्लोनास, गॅलिलिओ, बीडौ आणि नेव्हिकला सपोर्ट करते.

Web Title: Iphone 17e launched with magsafe and a19 chipset know about the price tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Redmi A7 Pro: 6000mAh बॅटरीसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… आकर्षक डिझाईन आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत
1

Redmi A7 Pro: 6000mAh बॅटरीसह नव्या स्मार्टफोनने केली एंट्री… आकर्षक डिझाईन आणि दमदार फीचर्सने सुसज्ज, जाणून घ्या किंमत

Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत
2

Amazfit ने लाँच केली जबरदस्त कॉम्पॅक्ट स्मार्टवॉच! रनर आणि हाइब्रिड एथलीट्ससाठी ठरणार खास, वाचा किंमत

Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत
3

Apple Event 2026: लेटेस्ट M4 चिपसेटसह iPad Air (2026) लाँच, जाणून घ्या स्पेसिफिकेशन्स आणि किंमत

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स
4

Mobile World Congress 2026: अल्ट्रा-थिन डिझाईन आणि पावरफुल परफॉर्मंस… टेक ईव्हेंटमध्ये HONOR चा फोल्डेबल फोन लाँच, वाचा फीचर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Apple Event 2026: अखेर तो क्षण आलाच… iPhone 17e ची धमाकेदार एंट्री, MagSafe आणि A19 चिपने सुसज्ज

Mar 03, 2026 | 01:41 PM
T20 World Cup 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघही भारतात अडकला, बोर्डाने जारी केले निवेदन

T20 World Cup 2026 मधून बाहेर पडल्यानंतर वेस्ट इंडिज संघही भारतात अडकला, बोर्डाने जारी केले निवेदन

Mar 03, 2026 | 01:39 PM
‘जय पवारांनी ट्विट केलेला व्हिडिओ अजितदादांच्या विमानातील नाही’; छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले…

‘जय पवारांनी ट्विट केलेला व्हिडिओ अजितदादांच्या विमानातील नाही’; छगन भुजबळ नेमकं काय म्हणाले…

Mar 03, 2026 | 01:37 PM
“हे अनाथआश्रम नाही..”, राखीने खडे बोल सुनावलं, सदस्यांच्या डोक्यावर बाटल्या फोडत ‘या’ स्पर्धकांना केलं नॉमिनेट, म्हणाली…

“हे अनाथआश्रम नाही..”, राखीने खडे बोल सुनावलं, सदस्यांच्या डोक्यावर बाटल्या फोडत ‘या’ स्पर्धकांना केलं नॉमिनेट, म्हणाली…

Mar 03, 2026 | 01:30 PM
Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार

Iran Israel War : टेक्सासमध्ये रक्ताचा सडा! इराण समर्थकाच्या गोळीबारात भारतीय विद्यार्थिनीसह चार ठार

Mar 03, 2026 | 01:27 PM
पुरंदरला मल्टीस्पेशालिटी शासकीय हॉस्पिटलची उभारणी करावी; आमदार विजय शिवतारे यांची मागणी

पुरंदरला मल्टीस्पेशालिटी शासकीय हॉस्पिटलची उभारणी करावी; आमदार विजय शिवतारे यांची मागणी

Mar 03, 2026 | 01:27 PM
ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

ब्रम्होसपेक्षाही भयंकर इराणचे ‘हे’ ब्रम्हास्त्र, इस्त्रायलचा होऊ शकतो नायनाट; 20000 Kmph आहे वेग

Mar 03, 2026 | 01:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM