Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Google Update Gmail Users Will Get Ai Powered Features Learn How It Works Tech News Marathi

Google चं मोठं अपडेट! Gmail यूजर्सना मिळणार AI-पॉवर्ड फीचर्स, आता ईमेल करणं होणार आणखी सोपं

जिमेल सर्विससाठी नवीन फीचर्स जोडण्याची तयारी केली जात आहे. कंपनीने जीमेलमध्ये जेमिनी AI ची एंट्री केली आहे. ज्यामुळे इनबॉक्स आता फक्त मेल तपासण्याचे ठिकाण राहणार नाही, तर ते एका बुद्धिमान डिजिटल असिस्टेंटसारखे काम करेल.

Updated On: Jan 11, 2026 | 08:52 AM
Google चं मोठं अपडेट! Gmail यूजर्सना मिळणार AI-पॉवर्ड फीचर्स, आता ईमेल करणं होणार आणखी सोपं

Google चं मोठं अपडेट! Gmail यूजर्सना मिळणार AI-पॉवर्ड फीचर्स, आता ईमेल करणं होणार आणखी सोपं

Follow Us:
Follow Us:
  • Gmail वापरकर्त्यांसाठी खुशखबर!
  • Gemini AI फीचर्समुळे बदलणार Gmail वापरण्याची पद्धत
  • ईमेल लिहिणं, वाचणं, रिप्लाय देणं सगळंच होणार आणखी सोपं
गुगल जिमेलमध्ये जेमिनी-पावर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्सचा एक मोठा सेट रोल आउट करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. गुरुवारी याची घोषण देखील करण्यात आली. माउंटेन व्यू-बेस्ड टेक दिग्गजने सांगितलं आहे की, या नवीन क्षमता जिमेलला अधिक अपग्रेड करतात आणि जेमिनी युगात घेऊन येतात. सगळ्यात खास गोष्ट म्हणजे AI ओवरव्यूचे इंटीग्रेशन आहे. गुगलने एक नवीन AI-पावर्ड इनबॉक्स देखील सादर केला आहे, जिथे युजर्सना त्यांची प्रायोरिटी ईमेल आणि टू-डू लिस्ट आपोआप दिसणार आहे. काही AI फीचर्सना नॉन-पेइंग जिमेल यूजर्ससाठी एक्सपांड केले आहे.

Airtel Update: एअरटेल कस्टमर केअर नंबर शोधताय? प्रीपेड, पोस्टपेड, DTH पासून इथे वाचा संपूर्ण लिस्ट

जिमेल युजर्सना मिळणार नवीन AI फीचर्स

एका ब्लॉग पोस्टमध्ये सांगितलं आहे की, टेक दिग्गज कंपनीने त्यांच्या ईमेल क्लाइंटसाठी अनेक नवीन AI फीचर्स सादर केले आहे. तथापी, यामधील अनेक फीचर्स केवळ गुगल AI प्रो आणि AI अलट्रा सब्सक्राइबर्ससाठी उपलब्ध असणार आहेत. हे नवीन फीचर्स सुरुवातीला सर्वात आधी अमेरिकेतील इंग्रजी भाषेत रोल आऊट केले जाणार आहेत. त्यानंतर येत्या काही महिन्यांतच हे फीचर्स अधिक प्रदेशांत आणि भाषांमध्ये एक्सपांड केले जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

मुख्य फीचर्सपैकी एक AI ओवरव्यू आहे, जे आता जिमेल अंतर्गत दोन मुख्य फीचर्सना पावर देणार आहे. सर्वात आधी, ते सर्च बारच्या खाली असलेल्या एका लहान बॉक्समध्ये इनबॉक्सबद्दलच्या नैसर्गिक भाषेतील प्रश्नांची उत्तरे देईल, जसे ते गुगल सर्चमध्ये दिसते. यामुळे यूजर्सना आता माहिती शोधण्यासाठी कीवर्ड-बेस्ड सर्च किंवा त्यांचे ईमेल स्क्रोल करण्यावर लक्ष देण्याची गरज नाही. कारण साधा शब्द असलेल्या क्वेरीशी संबंधित ईमेल दिसेल. दुसरे फीचर म्हणजे मोठे ईमेल थ्रेड्समधील मुख्य पॉईंट्स निवडून त्याचा सारांश तयार करणे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ईमेल समराइज करण्याची कॅपेबिलिटी सर्व यूजर्ससाठी रोल आऊट केली जाणार आहे. मात्र नेचुरल-लँग्वेज सर्च केवळ गुगलच्या AI प्रो आणि AI अल्ट्रा सब्सक्राइबर्ससाठी उपलब्ध असणार आहे.

Aadhaar Card Tips: तुमचं आधार कार्ड सुरक्षित आहे का? UIDAI ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम… दुर्लक्ष कराल तर होईल नुकसान

याशिवाय, कंपनी ईमेल कंपोज करण्यासाठी आणि रिप्लायवर फोकस करण्यासाठी आणखी नवीन टूल्स देखील जोडत आहे. हेल्प मी राईट एक ड्राफ्टिंग टूल आहे, जे एक सिंपल प्रॉम्प्ट किंवा सुरु असलेल्या संभाषणाच्या आधारावर ईमेल टेक्स्ट जेनरेट किंवा रिफाइन करते. यासोबतच जिमेल सजेस्टेड रिप्लाई देखील देणार आहे, जे क्लासिक स्मार्ट रिप्लाई फंक्शनॅलिटीचे एक एडवांस वर्जन आहे, जो क्विक, कॉन्टेक्स्ट-अवेयर रिस्पॉन्स देतो. हे दोन्ही फीचर्स सर्व यूजर्ससाठी मोफत उपलब्ध असणार आहे. तर एडवांस ग्रामर आणि टोन सजेशनवाला एक नवीन प्रूफरीड फीचर गुगलच्या पेड AI प्लॅनमध्ये समाविष्ट असणार आहे. गुगल एक नवीन AI इनबॉक्स व्यूचे देखील ट्रायल करत आहे, जे मेसेजच्या ट्रेडिशनल लिस्टऐवजी एक प्रोएक्टिव असिस्टेंटप्रमाणे काम करते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Gmail म्हणजे काय?

    Ans: Gmail ही Google ची मोफत ईमेल सेवा असून त्याद्वारे ईमेल पाठवणे, मिळवणे आणि व्यवस्थापन करता येते.

  • Que: Gmail खाते कसे तयार करावे?

    Ans: Google Account तयार केल्यानंतर Gmail आपोआप अ‍ॅक्टिव्ह होते. मोबाईल किंवा कॉम्प्युटरवर gmail.com वर जाऊन साइनअप करता येते.

  • Que: Gmail वापरण्यासाठी पैसे लागतात का?

    Ans: नाही. Gmail मोफत आहे. मात्र Google Workspace (Business Gmail) साठी शुल्क आकारले जाते.

Web Title: Google update gmail users will get ai powered features learn how it works tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 08:52 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा
1

2 अब्ज डॉर्लसच्या ‘व्हाइट स्पेस’वर नजर! ICH NEXT- Peclers Paris कडून भारत-प्रथम ग्लोबल लोकल ट्रेंड इंटेलिजन्स सर्व्हिसची घोषणा

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान
2

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर
3

iPhone 17e: Apple चा मास्टरस्ट्रोक? या दिवशी लाँच होणार कंपनीचा सर्वात स्वस्त आयफोन! स्पेसिफिकेशन्स आणि फीचर्स आले समोर

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट
4

Nothing चा भारतात भव्य प्रवेश! लवकरच होणार पहिल्या स्टोअरचं उद्घाटन, जगातील दुसरं अधिकृत आउटलेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM