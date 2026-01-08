Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Use Your Mobile Phones Airplane Mode In This Way It Will Not Only Help You Concentrate Better On Your Work But Also Make Your Battery Last Longer

मोबाईलच्या एअरप्लेन मोडचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, कामात एकाग्रता वाढण्यासोबतच बॅटरी राहील जास्त वेळ टिकून

कामाला जाण्याआधी मोबाईल एअरप्लेन मोड ठेवल्यास बॅटरी बराच काळ व्यवस्थित टिकून राहते. याशिवाय कामात एकाग्रता वाढते, काम करण्याचा उत्साह निर्माण होतो, यासह अनेक फायदे होतात.

Updated On: Jan 08, 2026 | 12:00 PM
मोबाईलच्या एअरप्लेन मोडचा 'या' पद्धतीने करा वापर

मोबाईलच्या एअरप्लेन मोडचा 'या' पद्धतीने करा वापर

Follow Us:
Follow Us:

स्मार्टफोनमधील ‘एअरप्लेन मोड’ हे फिचर आपण सहसा तेव्हाच वापरतो जेव्हा आपण विमानातून प्रवास करतो किंवा आपल्याला कोणाचे फोन नको असतात. पण तुम्हाला माहीत आहे का, हे फिचर केवळ विमानापुरते मर्यादित नाही. रोजच्या धावपळीच्या आयुष्यात एअरप्लेन मोडचा वापर करून तुम्ही तुमची बॅटरी वाचवू शकता, फोन वेगाने चार्ज करू शकता. या छोट्याशा बटणाचे मोठे फायदे जाणून घेऊया.(फोटो सौजन्य – istock)

सर्वांचं घामटं काढायला बाजारात येतेय Samsung Galaxy S26 सिरीज, Launch Date आली समोर; उत्सुकता शिगेला

बॅटरी टिकवण्यासाठी रामबाण उपाय:

जेव्हा तुमच्या फोनचे नेटवर्क, डेटा, चाय-फाय आणि ब्लूटूथ सुरू असते, तेव्हा बॅटरीवर मोठा ताण येतो. जर तुमची बॅटरी संपत आली असेल आणि आसपास चार्जिंगची सोय नसेल, तर एअरप्लेन मोड ऑन करा. यामुळे फोनचा वीज वापर कमी होतो आणि बॅटरी जास्त काळ टिकते.

फोन होईल सुपरफास्ट चार्ज:

जर तुम्हाला घाई असेल आणि फोन लवकर चार्ज करायचा असेल, तर चार्जिंगला लावताना एअरप्लेन मोड ऑन करा. यामुळे बैकग्राउंडला चालणाऱ्या नेटवर्क अॅक्टिव्हिटी बंद होतात आणि फोन नेहमीपेक्षा कितीतरी पटीने वेगाने चार्ज होतो.

कामावर एकाग्रता वाढते:

अभ्यास करताना किंवा ऑफिसचे महत्त्वाचे काम करताना सतत येणारे व्हॉट्सअॅप मेसेज आणि कॉल्स तुमचे लक्ष विचलित करतात. अशा वेळी एअरप्लेन मोड ऑन केल्यास सर्व अडथळे थांबतात आणि तुम्ही तुमचे काम एकाग्रतेने पूर्ण करू शकता.

नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणी बॅटरी वाचते :

अनेकदा आपण अशा ठिकाणी असतो जिथे नेटवर्क खूप कमी असते. अशा वेळी फोन सतत सिग्नल शोधण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे बॅटरी वेगाने संपते, अशा परिस्थितीत काही काळ एअरप्लेन मोड ऑन ठेवणे शहाणपणाचे ठरते.

मुलांसाठी ‘सेफ मोड’:

जेव्हा तुम्ही मुलांना गेम खेळण्यासाठी किंवा व्हिडिओ पाहण्यासाठी फोन देता, तेव्हा एअरप्लेन मोड नक्की ऑन करा. यामुळे मुले चुकून कोणाला कॉल करणार नाहीत किंवा इंटरनेटवरून काही अयोग्य मजकूर त्यांच्या समोर येणार नाही. तसेच गेममधील अनपेक्षित खरेदीपासूनही (In-app pur-chase) तुमचा बचाव होईल.

Tech Tips: OTP, बँक अलर्ट, चॅट्स… सगळंच लॉक स्क्रीनवर? वाढतोय प्रायव्हसीचा धोका, अशा हाइड करा नोटिफिकेशन

प्रायव्हसी आणि डेटा सुरक्षा:

सार्वजनिक ठिकाणी तुमच्या फोनचा डेटा चोरीला जाण्याची किंवा ट्रॅकिंगची भीती असते. एअरप्लेन मोड ऑन केल्यामुळे फोन सर्व नेटवर्कपासून पूर्णपणे तुटतो, ज्यामुळे तुमचे लोकेशन आणि डेटा अधिक सुरक्षित राहतो..

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Use your mobile phones airplane mode in this way it will not only help you concentrate better on your work but also make your battery last longer

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 12:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये
1

CYBX Super App: आता स्मार्टफोन होणार अधिक सुरक्षित! १० लाखांच्या विम्यासह ‘CYBX’ सायबर सुरक्षा ॲप लाँच; जाणून घ्या वैशिष्ट्ये

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर
2

नवीन स्मार्टफोन खरेदी करण्याची योग्य वेळ कोणती? किती वर्षांनी फोन बदलावा? जाणून घ्या एका क्लिकवर

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक
3

आधार आणि मोबाईल नंबर लिंक आहे का? सायबर गुन्हेगारांपासून सावध राहण्यासाठी फॉलो करा या स्टेप्स, अन्यथा होईल लाखो रुपयांची फसवणूक

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी
4

प्रीमियम साउंडचा अनुभव! मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये Realme Buds Air 8 लाँच; प्रीमियम फीचर्ससह मिळणार दमदार बॅटरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM