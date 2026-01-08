सर्वांचं घामटं काढायला बाजारात येतेय Samsung Galaxy S26 सिरीज, Launch Date आली समोर; उत्सुकता शिगेला

या लाइनअपमधील सर्व फोन कमालीच्या वैशिष्ट्यांसह येतील आणि बाजारात धुमाकूळ घालतील अशी कंपनीला आणि अगदी चाहत्यांनाही अपेक्षा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून लाँच तारखेबद्दल अटकळ बांधली जात होती. काही अहवालांनी जानेवारीमध्ये लाँच होण्याची शक्यता वर्तवली होती, तर काहींनी फेब्रुवारीमध्ये लाँच होण्याची शक्यता वर्तवली होती. दरम्यान या सिरीजची लाँच तारीख आता निश्चित झाली आहे. जाणून घेऊया ही सिरीज नक्की कधी लाँच होणार आहे.
Galaxy S26 सिरीज कधी लाँच होईल?
अनेक कोरियन मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सॅमसंग 25 फेब्रुवारी रोजी त्यांची नवीन लाइनअप लाँच करेल. या लाइनअपच्या लाँचिंगमध्ये आधीच विलंब झाल्याचा विचार केला जात होता आणि आता तो जवळजवळ निश्चित झाला आहे. सॅमसंगने जानेवारीमध्ये S25 आणि S24 मालिका लाँच केली, तर S23 मालिका 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी लाँच करण्यात आली. याचा अर्थ S26 मालिका सुमारे चार आठवड्यांनी उशिराने सुरू होत आहे.
CES 2026: Samsung चा मोठा धमाका! अल्ट्रा-स्लिम प्रोफाइलसह Galaxy Book 6 सिरीज लाँच, जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स
विक्री कधी सुरू होईल?
लाँचिंगला झालेल्या विलंबामुळे, S26 डिव्हाइसेसची विक्री देखील उशिरा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. अहवालांनुसार, ही उपकरणे स्टोअरमध्ये येतील आणि मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात खरेदीसाठी उपलब्ध होतील. असे वृत्त आहे की या मालिकेत तीन मॉडेल्स असतील: गॅलेक्सी S26, S26 प्लस आणि S26 अल्ट्रा. सॅमसंगची एस सिरीज कमालीची प्रसिद्ध आहे आणि विशेषतः GenZ मध्ये याची क्रेझ आहे. या मॉडेल्समधील कॅमेरा आणि बॅटरी उत्तम काम करत असल्याने आणि त्यात विविध वैशिष्ट्य असल्याने अनेकांना ही सिरीज कधी बाजारात येत आहे याची उत्सुकता लागून राहिली आहे.
सर्वांच्या नजरा S26 अल्ट्रावर असतील
सॅमसंग S26 अल्ट्राला शक्तिशाली बनवण्यासाठी कोणतीही कसर सोडत नाही आणि त्यात अनेक प्रभावी वैशिष्ट्ये असतील. सॅमसंग त्याच्या फ्लॅगशिप डिव्हाइसमध्ये 10 प्रमुख अपग्रेड्स ऑफर करेल, ज्यामध्ये उच्च कार्यक्षमतेसह एक नवीन डिस्प्ले, एकात्मिक गोपनीयता स्क्रीन, नवीन लेन्स आणि कोटिंग्ज, मोठे मुख्य आणि टेलिफोटो अपर्चर, एक विस्तृत सेल्फी कॅमेरा, वेगवान वायर्ड आणि वायरलेस चार्जिंग, एक वेगवान आणि कार्यक्षम प्रोसेसर, नवीन व्हिडिओ नियंत्रणे, वेगवान मेमरी आणि एक पातळ डिझाइन यांचा समावेश आहे.
तुम्ही खरेदी केलेला Samsung Galaxy फोन नकली तर नाही ना? पोलिसांनी केला मोठा खुलासा, 500 हून अधिक डिव्हाईस जप्त