Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Technology »
  • Vivo Y500i Launched Specifications And Performance Is Amazing Know About The Price Tech News Marathi

Vivo Y500i: किंमत कमी, परफॉर्मन्स भारी! तगडी बॅटरी लाईफ आणि दमदार प्रोसेसरने सुसज्ज… वाचा स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Smartphone Launched: विवोने स्मार्टफोन मार्केटमध्ये आणखी एक नवीन स्मार्टफोन लाँच केला आहे. हा स्मार्टफोन बजेट फ्रेंडली किंमतीत लाँच करण्यात आला आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 7,200mAh बॅटरी आणि 5G कनेक्टिव्हिटी दिली आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 02:53 PM
Vivo Y500i: किंमत कमी, परफॉर्मन्स भारी! तगडी बॅटरी लाईफ आणि दमदार प्रोसेसरने सुसज्ज... वाचा स्पेसिफिकेशन्स

Vivo Y500i: किंमत कमी, परफॉर्मन्स भारी! तगडी बॅटरी लाईफ आणि दमदार प्रोसेसरने सुसज्ज... वाचा स्पेसिफिकेशन्स

Follow Us:
Follow Us:
  • Vivo Y500i 5G फोन लाँच
  • Vivo Y500i मध्ये 6.75-इंच LCD स्क्रीन
  • फोटोग्राफीसाठी डिव्हाईसमध्ये सिंगल रियर कॅमेरा सेटअप
स्मार्टफोन मेकर कंपनी विवोने बजेट फ्रेंडली सेंगमेंटमध्ये पुन्हा एकदा धमाका केला आहे. कंपनीने अत्यंत कमी किंमतीत नवीन 5G फोन लाँच केला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन Vivo Y500i या नावाने लाँच करण्यात आला आहे. सध्या हा स्मार्टफोन कंपनीच्या चीनमधील ऑनलाईन स्टोअरमध्ये तीन रंगात लिस्ट करण्यात आला आहे. कंपनीचे नवीन डिव्हाईस पाच रॅम आणि स्टोरेज पर्यायात लाँच करण्यात आले आहे. Vivo Y500i मध्ये अनेक दमदार फीचर्स देण्यात आले आहेत. त्यामुळे बजेट किंमतीत हा एक चांगला पर्याय बनतो. Vivo Y500i मध्ये दमदार 7,200mAh बॅटरी आणि ऑक्टा कोर स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 चिपसेट आहे. या स्मार्टफोनचे फीचर्स आणि किंमत जाणून घेऊया.

JIO Recharge Plan: 36 दिवसांची व्हॅलिडीटी आणि अनलिमिटेड 5जी डेटा… 500 रुपयांहून कमी किंमतीत मिळणार तब्बल इतके फायदे

Vivo Y500i ची किंमत

कंपनीने लाँच केलेल्या नवीन स्मार्टफोनच्या किंमतीबद्दल बोलायचं झालं तर या डिव्हाईसची किंमत 8GB रॅम आणि 128GB स्टोरेज वाल्या बेस व्हेरिअंटसाठी CNY 1,499 म्हणजेच सुमारे 19,000 रुपये आहे. तसेच डिव्हाईसच्या 8GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,799 म्हणजेच सुमारे 23,000 रुपये, 8GB+512GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,999 म्हणजेच सुमारे 26,000 रुपये आणि 12GB+256GB व्हेरिअंटची किंमत CNY 1,999 म्हणजेच सुमारे 26,000 रुपये आहे. टॉप व्हेरिअंटची किंमत CNY 2,199 म्हणजेच सुमारे 28,000 रुपये आहे. टॉप व्हेरिअंट 12GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज पर्यायात उपलब्ध आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

Vivo Y500i चे स्पेसिफिकेशन्स

नव्या स्मार्टफोनच्या स्पेसिफिकेशन्सबद्दल बोलायचं झालं तर Vivo Y500i मध्ये 6.75-इंच LCD स्क्रीन आणि 120Hz पर्यंत रिफ्रेश रेट सपोर्ट देण्यात आला आहे. यासोबतच डिव्हाईसमध्ये डुअल सिम स्लॉट आणि Android 16-बेस्ड OriginOS 6 उपलब्ध आहे. कंपनीच्या नवीन स्मार्टफोनमध्ये क्वालकॉमचा ऑक्टा कोर 4nm स्नॅपड्रॅगन 4 Gen 2 चिपसेट देखील आहे, ज्यामध्ये दोन परफॉर्मेंस कोर आहे. जो 2.2GHz ची क्लॉक स्पीड ऑफर करतात, तर 6 एफिशिएंसी कोर आहे, जो 1.95GHz क्लॉक स्पीड देतो. कंपनीने लाँच केलेल्या या डिव्हाईसमध्ये एड्रेनो 613 GPU देखील आहे.

BSNL Recharge Plan: एकदाच रिचार्ज, वर्षभर निवांत! नव्या प्लॅनमध्ये मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 3GB डेटा… किंमत केवळ इतकी

Vivo Y500i चे कॅमेरा स्पेसिफिकेशन्स

फोटोग्राफीसाठी या डिव्हाईसमध्ये सिंगल रियर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. ज्यामध्ये f/1.8 अपर्चर, 10x डिजिटल झूम आणि ऑटोफोकससह 50-मेगापिक्सेलचा CMOS सेंसर देखील देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडीओ कॉलिंगसाठी या स्मार्टफोनमध्ये खास f/2.2 अपर्चरवाला 5-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. एवढंच नाही तर या डिव्हाईसमध्ये धूळ आणि पाण्याच्या संरक्षणासाठी IP68 + IP69 रेटिंग ऑफर केली आहे. याशिवाय या फोनमध्ये कनेक्टिविटीसाठी 5G सपोर्ट देण्यात आला आहे. Vivo Y500i मध्ये 44W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7,200mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: Vivo चे स्मार्टफोन भारतात तयार होतात का?

    Ans: होय. Vivo चे अनेक स्मार्टफोन भारतात “Make in India” अंतर्गत तयार केले जातात.

  • Que: Vivo फोन कॅमेरा क्वालिटीसाठी चांगले आहेत का?

    Ans: होय. Vivo स्मार्टफोन्स त्यांच्या उत्कृष्ट कॅमेरा क्वालिटीसाठी ओळखले जातात, विशेषतः पोर्ट्रेट आणि लो-लाइट फोटोग्राफीसाठी.

  • Que: Vivo फोनमध्ये कोणता ऑपरेटिंग सिस्टिम असतो?

    Ans: Vivo स्मार्टफोन्समध्ये Android आधारित Funtouch OS (काही मॉडेल्समध्ये OriginOS) वापरला जातो.

Web Title: Vivo y500i launched specifications and performance is amazing know about the price tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 12, 2026 | 02:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका
1

दिसायला भारी, परफॉर्मन्स जबरदस्त! Honor च्या नव्या स्मार्टफोनने वेधलं सर्वांचं लक्ष, फीचर्स आणि किंमतीवर नजर टाका

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का
2

Red Magic 11 Air: चार्जिंगची चिंता आता विसरा! 7000mAh बॅटरीसह नवा स्मार्टफोन लाँच, किंमत ऐकून बसेल धक्का

Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी… सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स
3

Infinix Note Edge: बाजारात धडकला नवा बजेट स्मार्टफोन! लूक, कॅमेरा, बॅटरी… सर्वच भारी; जाणून घ्या किंमत आणि फीचर्स

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर
4

OnePlus Dismantled: ब्रँड टिकणार की इतिहासजमा होणार? OnePlus यूजर्सना बसला मोठा धक्का, कंपनीच्या निर्णयावर सर्वांची नजर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

West Bengal Politics: “दीदींना पश्चिम बंगालचं ‘पश्चिम बांगलादेश’ करायचंय…”, मिथुन चक्रवर्तींचा ममता बॅनर्जींवर घणाघात

Jan 21, 2026 | 09:50 PM
IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

IND vs NZ 1st T20I : अभिषेक शर्माने रचला विक्रम! T20 मध्ये ‘हा’ भीम पराक्रम करणारा जगातील ठरला पहिलाच फलंदाज

Jan 21, 2026 | 09:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM