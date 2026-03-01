200MP पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा आणि वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट... Xiaomi ची नवीन स्मार्टफोन सिरीज धमाका करण्यासाठी सज्ज, वाचा फीचर्स

Samsung Galaxy S26 Ultra ऐवजी दुसरा पर्याय शोधताय? हे आहेत डिव्हाईसला टक्कर देणारे दमदार फ्लॅगशिप फोन, वाचा यादी
कंपनीने अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की, शाओमी 17 सिरीज भारतात 11 मार्च रोजी लाँच केली जाणार आहे.
Xiaomi 17 च्या 12GB रॅम आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत EUR 999 म्हणजेच सुमारे 1,07,449 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हा स्मार्टफोन 4 रंगात लाँच करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये एल्पाइन पिंक, ब्लॅक, आइस ब्लू आणि वेंचर ग्रीन यांचा समावेश आहे. तर Xiaomi 17 Ultra च्या 16GB रॅम आणि 512GB स्टोरेज व्हेरिअंटची किंमत EUR 1,499 म्हणजेच सुमारे 1,61,264 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे स्मार्टफोन मॉडेल ब्लॅक, स्टारलिट ग्रीन आणि व्हाइट कलर ऑप्शनमध्ये लाँच करण्यात आले आहे. ग्राहक Xiaomi 17 अल्ट्रा फोटोग्राफी किट आणि फोटोग्राफी किट प्रो खरेदी करू शकतात, ज्यांची किंमत अनुक्रमे EUR 99.99 म्हणजेच सुमारे 10,757 रुपये आणि EUR 199.99 म्हणजेच सुमारे 21,515 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – X)
Xiaomi 17 Series dual flagship is here, bringing the New Wave of Imagery to your fingertips. pic.twitter.com/L586xm1zqG — Xiaomi (@Xiaomi) February 28, 2026
डुअल-सिम (नॅनो + नॅनो) वाला Xiaomi 17 Ultra Android 16-बेस्ड HyperOS 3 वर आधारित आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 6.9-इंच 1.5K LTPO AMOLED स्क्रीन आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे, पीक ब्राइटनेस 1,060 निट्सपर्यंत आहे आणि ड्रॅगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शनने सुसज्ज आहे. या स्मार्टफोनमध्ये 3nm स्नॅपड्रॅगन 8 एलिट जनरल 5 चिपसेट आहे, ज्याला अॅड्रेनो 840 जीपीयू, 16 जीबी एलपीडीडीआर5एक्स अल्ट्रा रॅम आणि 512GB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेजसह जोडण्यात आले आहे.
फोटोग्राफीसाठी, Xiaomi 17 Ultra मध्ये Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा यूनिट आहे, ज्यामध्ये 1-इंच सेंसर आणिऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) सह 50-मेगापिक्सेल चा LOFIC Omnivision 1050L प्रायमरी कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेलचा Samsung JN5 अल्ट्रा-वाइड-अँगल कॅमरा आणि 200-मेगापिक्सेलचा पेरिस्कोप टेलीफोटो कॅमेरा आहे. स्मार्टफोनच्या फ्रंटला 50-मेगापिक्सेलचा OV50M सेल्फी कॅमेरा आहे.
कनेक्टिविटी ऑप्शनमध्ये 5G, 4G LTE, एक USB टाइप-C पोर्ट, NFC, Wi-Fi 7 आणि ब्लूटूथ 5.4 समाविष्ट आहे. हँडसेटमध्ये धूळ आणि पाण्यापासून सुरक्षेसाठी IP66 + IP68 + IP69 रेटिंग दिली आहे. सिक्योरिटीसाठी यामध्ये 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर देखील आहे. Xiaomi 17 Ultra मध्ये 6,000mAh बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 90W वायर्ड आणि 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. डिव्हाईस 22.5W रिवर्स वायरलेस चार्जिंगला देखील सपोर्ट करते.
Xiaomi 17 मध्ये 6.3-इंच 1.5K (2,656×1,220 पिक्सेल) OLED स्क्रीन आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz, टच सँपलिंग रेट 300Hz पर्यंत आणि पीक ब्राइटनेस 3,500 निट्स आहे. स्क्रीनमध्ये 19.6:9 आस्पेक्ट रेशियो, DCI-P3 कलर गॅमट, HDR 10+, HDR विविड आणि डॉल्बी विजन सपोर्ट आहे. हँडसेटमध्ये Xiaomi 17 Ultra सारखा चिपसेट आणि कनेक्टिविटी ऑप्शन आहेत. डिव्हाईसमध्ये 12GB LPDDR5T रॅम आणि 256GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे.
Tech Tips: गेमिंग -स्ट्रिमिंगमुळे नाही, तर ‘या’ कारणामुळे लवकर संपते फोनची बॅटरी! वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात
फोटोग्राफीसाठी, Xiaomi 17 मध्ये Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कॅमेरा सेटअप आहे, ज्यामध्ये f/1.67 अपर्चर आणि 23mm फोकल लेंथवाला 50-मेगापिक्सेलचा प्रायमरी कॅमेरा, 50-मेगापिक्सेल (f/2.0) टेलीफोटो लेंस आणि 102-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सेल (f/2.4) अल्ट्रा-वाइड-अँगल सेंसर आहे. स्मार्टफोनच्या फ्रंटला f/2.2 अपर्चर आणि 90-डिग्री फील्ड ऑफ व्यू वाला 50-मेगापिक्सेलचा सेल्फी कॅमेरा आहे. स्टँडर्ड Xiaomi 17 मध्ये 100W वायर्ड आणि 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 6,330mAh बॅटरी आहे.