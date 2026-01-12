Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

BSNL Recharge Plan: एकदाच रिचार्ज, वर्षभर निवांत! नव्या प्लॅनमध्ये मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग आणि 3GB डेटा… किंमत केवळ इतकी

BSNL पुन्हा एकदा त्यांच्या यूजर्सना सरप्राईज देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. कंपनी यूजर्ससाठी नवीन रिचार्ज प्लॅन घेऊन आली आहे, ज्याची व्हॅलिडिटी संपूर्ण वर्षाची म्हणजेच 365 दिवसांची आहे. या प्लॅनमधील फायदे जाणून घेऊया.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:06 AM
  • वर्षभराची व्हलिडीटी असलेला बीएसएनएल प्लॅन लाँच
  • 3 हजार रुपयांहून कमी आहे प्लॅनची किंमत
  • फ्रीझ द प्राईस, फ्युएल द इअर या टॅगलाईनसह प्लॅन लाँच
गेल्या काही काळापासून सरकारी टेलिकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) त्यांच्या यूजर्ससाठी नवीन रिचार्ज प्लॅन्स आणि ऑफर्स घेऊन येत आहे. या ऑफर्सचा आणि रिचार्ज प्लॅन्सचा नक्कीच यूजर्सना फायदा होत आहे. अलीकडेच कंपनीने अशी ऑफर आणली होती ज्यामध्ये यूजर्सना 1 रुपयांत 30 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केला जाणारा प्लॅन आणला होता. यामध्ये डेटा आणि कॉलिंग बेनिफिट्स मिळाले होते. यानंतर कंपनीने आता आणखी प्लॅन आणला आहे. कंपनीच्या या प्लॅनबाबत आता सर्वत्र चर्चा सुरु झाली आहे. बीएसएनएलने सोशल मीडिया अकाऊंटवर याबाबत घोषणा देखील केली आहे.

Free Fire Max: फ्री रिवॉर्ड्सचा पडणार पाऊस! गेममध्ये सुरु झाला नवा ईव्हेंट, ‘ही’ गन स्कीन मिळणार मोफत

वर्षभराची व्हॅलिडिटी ऑफर करणारा रिचार्ज प्लॅन

हा प्लॅन यूजर्ससाठी अतिशय खास असणार आहे, कारण या प्लॅनमध्ये 365 दिवसांची व्हॅलिडीटी ऑफर केली जाणार आहे. त्यामुळे यूजर्सना वर्षभर रिचार्ज प्लॅनची चिंता करण्याची गरज नाही. वर्षभराची व्हॅलिडीटी असणाऱ्या या रिचार्ज प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 3GB हाय-स्पीड डेटा आणि अनलिमिटेड कॉलिंगची सुविधा देखील दिली जाणार आहे. बीएसएनएलने दावा केला आहे की, हा प्लॅन खास अशा यूजर्ससाठी सादर करण्यात आला आहे, ज्यांना वारंवार रिचार्ज करण्याचा कंटाळा येतो आणि यूजर्सना कोणत्याही समस्येशिवाय डेटा आणि कॉलिंग सर्विसचा फायदा घ्यायचा असतो. या प्लॅनची किंमत किती असणार आहे, या प्लॅनमध्यो कोणते फायदे ऑफर केले जाणार, याबाबत जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

बीएसएनएलच्या प्लॅनची किंमत

बीएसएनएलच्या वर्षभराची व्हॅलिडीटी ऑफर करणाऱ्या रिचार्ज प्लॅनची किंमत 2799 रुपये आहे. या प्लॅनमध्ये यूजर्सना रोज 3GB हाय-स्पीड डेटा ऑफर केले जाणार आहे. या प्लॅनमध्ये कोणत्याही नेटवर्कवर अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग देखील समााविष्ट असणार आहे. याशिवाय, तुम्ही या प्लॅनसह दररोज 100 एसएमएस पाठवू शकता. कंपनीचं असं म्हणणं आहे की, हा प्लॅन विशेषत: अशा यूजर्ससाठी सुरु करण्यात आला आहे, ज्यांना जास्त डेटाची गरज आहे. या प्लॅनची दिर्घकाळ व्हॅलिडिटी ऑफर करण्यात आली आहे.

Oppo Reno 15 5G VS Realme 16 Pro Plus 5G: चांगला कॅमेरा की मजबूत बॅटरी? कोणता स्मार्टफोन ठरणार व्हॅल्यू फॉर मनी? जाणून घ्या

म्हणजेच या प्लॅनमध्ये 365 दिवसांची व्हॅलिडिटी उपलब्ध आहे. बीएसएनएल कंपनीचा हा प्लॅन फ्रीझ द प्राईस, फ्युएल द इअर या टॅगलाईनसह प्रमोट करत आहे. कंपनीचे म्हणणे आहे की जगभरातील टेलिकॉम कंपन्या त्यांच्या रिचार्ज प्लॅनच्या किमती वाढवत असताना, बीएसएनएल त्यांच्या ग्राहकांना स्थिर आणि किफायतशीर प्लॅन देत आहे. या प्लॅनसह, यूजर्सना संपूर्ण वर्षभर समान किमतीत डेटा, कॉलिंग आणि मेसेजिंगचे फायदे मिळतील.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: BSNL चे सिम कसे घ्यावे?

    Ans: जवळच्या BSNL कस्टमर केअर सेंटरमध्ये जाऊन KYC करून नवीन सिम घेता येते.

  • Que: BSNL चे प्रीपेड आणि पोस्टपेड प्लॅन्स आहेत का?

    Ans: होय. BSNL कडे प्रीपेड आणि पोस्टपेड दोन्ही प्रकारचे प्लॅन्स उपलब्ध आहेत.

  • Que: BSNL मध्ये 5G उपलब्ध आहे का?

    Ans: सध्या BSNL 5G सेवा उपलब्ध नाही. मात्र 4G नेटवर्कचे विस्तार आणि 5G ट्रायल्स सुरू आहेत.

Published On: Jan 12, 2026 | 10:06 AM

