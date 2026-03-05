Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस?

Russia Oil Profit : मध्यपूर्वेत अमेरिका-इराण युद्धाचा मोठा फायदा रशियाला होत आहे. युद्धामुले तेलाचा सर्वात महत्वाचा मार्ग बंद झाला असून किमती वाढल्या आहेत. यामुले निर्यातीतून मोठा महसूल प्राप्त होत आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 07:20 PM
Russia May Profit as Oil Prices Surge

US-Iran War : इराणवर हल्ला अन् रशियाची चांदी! पुतिन यांच्या तिजोरीत पडणार अब्जावधींचा पाऊस? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणवरील हल्ल्याचा रशियाला फायदा
  • तेलाच्या किमती वाढल्याने निर्यातीतून मोठा महसूल प्राप्त
  • पुतिन यांच्या तिजोरी भरणार
Middle East crisis Russia Oil Profit : मॉस्को : पश्चिम आशियात अमेरिका(America)-इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर भीषण हल्ला केला होता. ज्यामुळे इराणने संतप्त होत अमेरिका-इस्रायल (Israel) विरोधात युद्ध पुकारले. सध्या या युद्धामुळे मध्यपूर्वेतील परिस्थिती पूर्ण नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. ज्याचा फटका जगाला बसला आहे. तर रशियाला मात्र फायदा होत आहे. मध्यपूर्वेती होमुर्झ सामुद्रधुनी तेलाच्या व्यापारासाठी महत्वाचा मार्ग आहे. मात्र हा मार्ग बंद झाल्याने जागतिक तेल पुरवठा कमी झाला असून किमतींमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. तसेच पाश्चत्य देशांचे पूर्ण लक्ष या तणावाकडे वळले आहे. ज्यामुळे युक्रेन युद्धावरुन जगाची नजर हटली आहे.

US Iran War : ‘याचा पश्चाताप होईल…; IRIS Dena वरील हल्ल्यामुळे अमेरिका-इराण वाद विकोपाला, हिंद महासागरात युद्ध पेटणार?

तेलाच्या किमतीत वाढ अन् रशियाला अब्जावधींचा फायदा

इराण(Iran) ने अमेरिका-इस्रायलला प्रत्युत्तर म्हणून होमुर्झची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे तेलाचा भाव हा 82 डॉलवर पार झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते संघर्ष दीर्घकाळ लांबल्यास तेलाचा भाव 108 डॉलरपर्यंत वाढू शकतो. मात्र या दरीवाढीमुळे रशियाच्या यूराल क्रूडची किंमत 62 डॉलर प्रति बॅरल झाली आहे. जी 2026 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त आहे. रशियाचा सरकारी उत्पन्नाचा 30 टक्के हिस्सा हा तेल आणि वायू विक्रीतून येतो. अशा वेळी मध्यपूर्वेतील पुरवठा ठप्प झाल्याने भारत आणि चीन सारखे देश रशियन तेलाला प्राधान्य देत आहेत.

युक्रेन युद्धावरुन जगाची नजर हटली

याच वेळी दुसरीकडे सर्वात मोठा फायदा म्हणजे सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष इराण युद्धाकडे वळले आहे. विशेष करुन पाश्चात्य देश आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे संपूर्ण लक्ष इराण युद्धावर आहे. ज्यामुळे इकडे रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) बंदीसाठीची शांतता चर्चा रखडली आहे. यामुळे रशियाला आपल्या लष्करी ताकदीत वाढ करण्याची वेळ मिळाली आहे. तसेच युक्रेनच्या अनेक भागांवर ताबा करण्याचीही वेळ मिळाली आहे.

याशिवाय अमेरिकेने इराणच्या मिसाइल्सला रोखण्यासाठी आपले पॅट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल मध्यपूर्वेकडे वळवले आहे. यामुळे युक्रेनची लष्करी मदत मंदावली आहे. यामुळे युक्रेनच्या संरक्षणाला धोका निर्माण होत आहे. याचा फायदा रशियाने घेत पुन्हा युक्रेनवर आक्रमक हल्ला करु शकतो असाही इशारा युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांनी म्हटले आहे. जगाचे लक्ष युक्रेनवरुन हटणे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याते तज्ज्ञांचे मत आहे.

US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणवरील हल्ल्यामुळे तेलाच्या दरावर काय परिणाम झाला आहे

    Ans: इराणवरील हल्ल्यामुळे होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद झाली आहे. जगातील महत्वाचा तेल महामार्ग बंद झाल्यामुळे पुरठ्यावर ताण पडत आहे, ज्यामुळे तेलाच्या किमती प्रचंड वाढल्या आहेत.

  • Que: इराणवरील हल्ल्याचा रशियाला कसा फायदा होत आहे

    Ans: इराणसध्या होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केली आहे, ज्यामुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे या किमती वाढल्यामुळे रशियाला निर्यातीतून मोठा महसूल प्राप्त होत आहे. पाश्चात्य देशांचे लक्ष मध्यपूर्वेतील तणावाकडे लागले असताना रशिया याचा फायदा उचलत आहे.

  • Que: युक्रेनच्या संरक्षणावर मध्यपूर्वेतीस संघर्षचा काय परिणाम होईल

    Ans: जर मध्यपूर्वेतीस संघर्ष लांबल्यास यूक्रेनला मिळणारी एअर डिफेन्स सिस्टम कमी पडू शकते. यामुळे रशियाचे हल्ले रोखणे युक्रेनला काठीण जाईल असे झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 07:20 PM

