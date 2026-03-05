Apple First Copy प्रोडक्टस! दिसायला हुबेहूब, पण असतात ‘हे’ बदल; घेण्याच्या अगोदर लाखवेळा करा विचार

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
बाजारात Apple च्या नावाखाली iPhone, Apple Watch आणि AirPods यांसारख्या उपकरणांच्या ‘First Copy’ मोठ्या प्रमाणात विक्रीस येतात. दिसायला ही उपकरणे मूळ प्रोडक्टसारखीच वाटतात, पण त्यांची गुणवत्ता कमी दर्जाची असते.

Updated On: Mar 05, 2026 | 06:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

  • Apple च्या नावाखाली Apple सारखे हुबेहूब उपकरणं तयार करतात
  • पण First Copy आणि ओरिजनलमध्ये फार मोठा फरक असतो
  • काही काळ वापरल्यानंतर त्यावर ओरखडे पडणे
बाजारात I phone असू द्या किंवा Apple Watch, Apple Earbuds किंवा Apple चे इतर विद्युत उपकरणं… प्रत्येक वस्तूची बाजारात कॉपी उपलब्ध आहे. बाहेरून दिसायला हे उपकरणं जणू काही स्वतः Apple नेच बनवले आहेत असे वाटतात. परंतु ते Apple First Copy असतात. म्हणजे एक अशा Brand जो Apple च्या नावाखाली Apple सारखे हुबेहूब उपकरणं तयार करतात. अनेकदा या गोष्टी उपल्बध उपकरणांपेक्षा फार जास्तच कमी भावात मिळतात त्यामुळे हे उपकरणं तशी लगेच विकली जातात. पण First Copy आणि ओरिजनलमध्ये फार मोठा फरक असतो. काय? वाचा!

दमदार बास, स्टायलिश डिझाइन! रापूचे दोन नवे ब्लूटूथ साउंडबार मार्केटमध्ये लाँच, RGB लाइटिंगचा जबरदस्त अनुभव मिळणार

सर्वात मोठा फरक म्हणजे गुणवत्तेचा असतो. मूळ Apple उत्पादनांमध्ये उच्च दर्जाचे मटेरियल, मजबूत बॉडी आणि अचूक फिनिशिंग असते. तर फर्स्ट कॉपी उत्पादनांमध्ये बाहेरून लूक जवळपास सारखा दिसला तरी मटेरियलची गुणवत्ता कमी असते. काही काळ वापरल्यानंतर त्यावर ओरखडे पडणे, रंग उडणे किंवा बटण व्यवस्थित काम न करणे यांसारख्या समस्या दिसू शकतात.

तसेच सॉफ्टवेअर आणि फीचर्समध्येही मोठा फरक असतो. उदाहरणार्थ Apple Watch, AirPods किंवा iPhone यांची फर्स्ट कॉपी बाजारात सहज मिळते. मात्र या डिव्हाइसेसमध्ये मूळ iOS किंवा Apple चे अधिकृत सॉफ्टवेअर नसते. त्यामुळे अनेक प्रीमियम फीचर्स काम करत नाहीत किंवा मर्यादित स्वरूपात उपलब्ध असतात.

आजपासून WhatsApp, Telegram वर नवीन नियम लागू, फोनमधून सिम काढल्यास Apps होणार बंद 

सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स धोकादायक ठरू शकतात. स्वस्त बॅटरी आणि निकृष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटक वापरल्यामुळे डिव्हाइस गरम होणे, लवकर बंद पडणे किंवा काही वेळा बॅटरी फुटण्यासारखे प्रकारही घडू शकतात. याशिवाय अशा उत्पादनांवर कोणतीही अधिकृत वॉरंटी किंवा सर्व्हिस मिळत नाही.

अनेकदा ग्राहकांना मूळ आणि बनावट उत्पादनातील फरक लगेच लक्षात येत नाही. त्यामुळे खरेदी करताना अधिकृत स्टोअर, विश्वसनीय विक्रेते किंवा कंपनीचे अधिकृत संकेतस्थळ यांच्यामार्फतच प्रोडक्ट घेणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. थोडे स्वस्त मिळत असल्याच्या मोहात फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट घेण्यापेक्षा मूळ उत्पादन घेणेच अधिक फायदेशीर ठरते.

Web Title: How to differentiate between apple original and apple first copy

Published On: Mar 05, 2026 | 06:03 PM

Topics:  

