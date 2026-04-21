6300mAh बॅटरी आणि मोठी स्क्रीन; कमी बजेटवाल्यांसाठी Redmi A7 4G स्मार्टफोन लॉन्च

Redmi A7 4G हा कमी बजेटमधील नवीन स्मार्टफोन असून यात 6300mAh ची दमदार बॅटरी आणि मोठी स्क्रीन देण्यात आली आहे. रोजच्या वापरासाठी उत्तम परफॉर्मन्स आणि लाँग बॅटरी बॅकअप देणारा हा फोन किफायतशीर पर्याय ठरू शकतो.

Updated On: Apr 21, 2026 | 04:20 PM
Redmi A7 4G Smartphone ग्राहकांसाठी लॉन्च करण्यात आला आहे. जर तुम्ही ₹11,000 च्या रेंजमध्ये नवीन फोन शोधत असाल, तर हा फोन तुमच्या बजेटमध्ये बसेल. यामध्ये मोठी बॅटरी, 2TB पर्यंत वाढवता येणारे स्टोरेज आणि 13-मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा सेन्सर यांसारखी वैशिष्ट्ये आहेत. काय आहे या डिव्हाइसची किंमत, उपलब्धता आणि वैशिष्ट्ये?

Redmi A7 4G Price in India

या रेडमी फोनच्या 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत ₹10,999 आहे. हा फोन ब्लॅक आणि स्काय ब्लू रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. कंपनीच्या वेबसाइटवर (mi.com), तसेच फ्लिपकार्ट, ॲमेझॉन आणि शाओमी रिटेल आउटलेट्सवर 23 एप्रिलपासून विक्री सुरू होईल. या किंमत श्रेणीमध्ये, हा रेडमी फोन टेक्नो स्पार्क 10, रियलमी नारझो 80 लाइट 4G आणि Ai+ नोव्हा 2 5G सारख्या स्मार्टफोन्सशी स्पर्धा करेल.

Redmi A7 4G Specifications

डिस्प्ले: या रेडमी स्मार्टफोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 nits पर्यंत पीक ब्राइटनेस आणि 240-डिग्री टच सॅम्पलिंग रेटसह 6.88-इंचाचा LCD पॅनल आहे.

प्रोसेसर: या बजेट फोनमध्ये Unisoc T7250 प्रोसेसर आहे. हा फोन 3GB रॅम आणि 64GB स्टोरेजसह येतो, तसेच मायक्रोएसडी कार्डद्वारे स्टोरेज 2TB पर्यंत वाढवण्याचा पर्यायही आहे.

ऑपरेटिंग सिस्टम: हे स्टँडर्ड मॉडेल अँड्रॉइड 15 वर आधारित HyperOS 2 वर चालते. यावर दोन वर्षांचे OS आणि तीन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील.

कॅमेरा: या बजेट फोनमध्ये 8-मेगापिक्सलचा सेल्फी कॅमेरा आणि 13-मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा सेन्सर आहे.

कनेक्टिव्हिटी: कनेक्टिव्हिटीसाठी, या हँडसेटमध्ये Wi-Fi 5, ब्लूटूथ व्हर्जन 5.2, एक USB टाइप-C पोर्ट आणि GPS दिले आहे.

बॅटरी: हा फोन मोठ्या ६३०० mAh बॅटरीसह लॉन्च करण्यात आला आहे, या फोनमध्ये ७.५ वॅट रिव्हर्स वायर्ड आणि १५ वॅट वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट आहे.

रेडमी A7 प्रो 4G, रेडमी A7 4G ची वैशिष्ट्ये

रेडमी A7 प्रो 4G मध्ये 6.9-इंचाचा (720 x 1,600 पिक्सेल) एलसीडी स्क्रीन आहे, तर स्टँडर्ड व्हेरिएंटमध्ये 6.88-इंचाचा (720 x 1,640) एलसीडी पॅनल आहे. दोन्ही डिस्प्लेमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट, 800 nits पर्यंतची पीक ब्राइटनेस, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 8-बिट कलर डेप्थ मिळते. या स्क्रीनमध्ये सेल्फी कॅमेऱ्यासाठी मध्यभागी होल-पंच कटआउट आहे.

परफॉर्मन्सच्या बाबतीत, A7 प्रो 4G आणि A7 4G दोन्ही Unisoc T7250 SoC द्वारे समर्थित आहेत. प्रो मॉडेलमध्ये 4GB रॅम आहे, तर A7 4G मध्ये 3GB रॅम आहे. दोन्ही फोनमध्ये 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज आहे. त्यामध्ये एक डेडिकेटेड मायक्रोएसडी स्लॉट आहे, ज्यामुळे 2TB पर्यंत स्टोरेज वाढवता येते.

Redmi A7 Pro 4G हा Android 16 वर आधारित HyperOS 3 सह येतो. यात चार वर्षांचे Android अपडेट्स आणि सहा वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळतील असे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान, रेग्युलर मॉडेलमध्ये Android 15 वर आधारित HyperOS 2 आहे, ज्यात दोन वर्षांचे OS अपडेट्स आणि तीन वर्षांचे सुरक्षा अपडेट्स मिळतात.

कॅमेऱ्याच्या बाबतीत, Redmi A7 Pro 4G आणि A7 4G मध्ये LED फ्लॅशसह 13-मेगापिक्सलचा रियर कॅमेरा आहे. तसेच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलसाठी 8-मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा देखील आहे. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, Glonass, Galileo आणि एक USB Type-C पोर्ट यांचा समावेश आहे. धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी त्यांना IP52 रेटिंग देखील मिळाले आहे.

Redmi A7 Pro 4G चे माप 171.56 x 79.47 x 8.15mm आहे आणि वजन 208g आहे. यात 6,300mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. A7 4G चे माप 171.79 x 79.77 x 8.26mm असून त्याचे वजन अंदाजे 193g आहे. यामध्ये 5200mAh क्षमतेची बॅटरी आहे. दोन्ही हँडसेट 15W वायर्ड चार्जिंग आणि 7.5W रिव्हर्स वायर्ड चार्जिंगला सपोर्ट करतात.

