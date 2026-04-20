WhatsApp Update: स्पॅम मेसेजची कटकट संपणार! बिझनेस चॅट्ससाठी तयार होणार वेगळा फोल्डर, यूजर्सना असा होणार फायदा

व्हॉट्सअॅपमधील नव्या फीचरच्या मदतीने कंपनी यूजर्सना बिजनेस अकाउंट्समध्ये करण्यात आलेले संभाषण एका मर्यादित वेळेनंतर मुख्य इनबॉक्समधून बाहेर आणण्यासाठी मदत करणार आहे. बिजनेस संबंधित सर्व चॅट्स एका खास लिस्टमध्ये एकत्र ग्रुप केले जाणार आहेत. हे फीचर सध्या डेवलपमेंट टप्प्यात आहे आणि बीटा टेस्टिंगसाठी देखील उपलब्ध नाही. यूजर्सना आशा आहे की, भविष्यात हे अपडेट यूजर्ससाठी जारी केले जाणार आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
फीचर ट्रॅकर WABetaInfo ने सांगितलं आहे की, मेटाच्या मालकीच्या मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मसाठी कंपनी एका नव्या फीचरची चाचणी करत आहे. हे फीचर अँड्रॉईड यूजर्सना बिझनेस अकाऊंटमधील चॅट्स योग्य पद्धतीने आयोजित करण्यात मदत करण्यासाठी डिझाईन केले आहे. बिझनेस चॅट्स कशा पद्धतीने मॅनेज केले जाऊ शकतात, यावर कंट्रोल करण्यासाठी हे अपकमिंग फीचर यूजर्सना मदत करणार आहे. यामुळे चॅट्सची गर्दी आणि स्पॅम कमी करण्यासाठी देखील मदत होणार असल्याचे सांगितलं जात आहे. सध्या व्हॉट्सअॅप मुख्य चॅट लिस्टमध्ये बिझनेस अकाऊंटद्वारे केलेले मेसेज सामान्य मेसेजसोबत दाखवतो.
रिपोर्टमध्ये बिजनेस चॅट फिल्टरिंग फीचरचा एक स्क्रीनशॉट शेअर करण्यात आला आहे. यावरून हे फीचर कसं काम करू शकते याचा अंदाज लावला जात आहे. या स्क्रीनशॉटमधून माहिती मिळत आहे की, बिजनेस मेसेज आल्यानंतर 24 तासांनंतर आपोआप एक खास सेक्शनमध्ये शिफ्ट केले जातील. याचा अर्थ असा आहे की, यूजर्सना त्यांच्या मुख्य चॅट लिस्टमध्ये केवळ खाजगी मेसेज दिसणार आहेत.
अँड्रॉईडसाठी व्हॉट्सअॅप बीटा वर्जन 2.26.14.1 अलीकडेच रिलीज करण्यात आल्यानंतर, WABetaInfo ने या फीचरचा उल्लेख केला होता. या फीचरची सध्या चाचणी सुरु आहे आणि बीटा यूजर्ससाठी देखील हे फीचर अद्याप रिलीज करण्यात आलं नाही. व्हॉट्सॲप कदाचित चॅट्स ग्रुप करण्यावर काम करत आहे आणि हे वैशिष्ट्य टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध केले जाऊ शकते.
व्हॉट्सअॅपने अलीकडेच त्यांच्या यूजर्ससाठी यूजरनेम फीचर देखील सादर केले होते. या फीचरच्या मदतीने यूजर्स त्यांच्यासाठी यूनिक आइडेंटिटी तयार करू शकणार आहेत. या महिन्याच्या सुरुवातीला कंपनीने कारप्लेसाठी एक खास व्हॉट्सअॅप अॅप देखील रिलीज केला होता. यामध्ये निवडक यूजर्ससाठी व्हॉइस आणि व्हिडिओ कॉल्सवरील नॉईज कॅन्सलेशनलाही सपोर्ट देण्यास सुरुवात झाली आहे.