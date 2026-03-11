Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Satara Zilla Parishad Locks Toilets Closed Causing Inconvenience To Women And Disabled People

शौचालय कुलूपबंद! सातारा जिल्हा परिषद इमारतीमध्ये प्रकार, भाजप नेत्यांनी दिले निवेदन

सातारा जिल्हा परिषदेत दररोज जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून शेकडो नागरिक आणि शासकीय अधिकारी येत असतात. मात्र शौचालय कुलूपबंद असल्यामुळे मोठा त्रास होत आहे.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:31 PM
Satara Zilla Parishad locks toilets closed causing inconvenience to women and disabled people

सातारा जिल्हा परिषदेचे शौचालयाला कुलूप लावून ते बंद असल्याने महिलांना दिव्यांगाना त्रास होत आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

  •  सातारा जिल्हा परिषदेतील शौचालय बंद
  • महिला आणि दिव्यागांना मोठा त्रास
  • भाजप जिल्हा सरचिटणीस विकास गोसावी यांचे निवेदनं
Satara News : सातारा : सातारा जिल्हा परिषद (Satara News) ही जिल्ह्याचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळखली जाते. या कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना सध्या मूलभूत सुविधेसाठी वणवण करावी लागत आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर असलेले शौचालय कायमस्वरूपी कुलूप लावून बंद ठेवण्यात आल्याने अभ्यागतांची मोठी कुचंबणा होत आहे. ही गैरसोय दूर करून शौचालय तात्काळ खुले करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी (BJP News) सातारा जिल्हा सरचिटणीस विकास विजय गोसावी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे.

महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास

सातारा जिल्हा परिषदेत दररोज जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतून शेकडो नागरिक आणि शासकीय अधिकारी बैठकांसाठी येत असतात. मात्र, इमारतीच्या तळमजल्यावर शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना पहिल्या मजल्यावर धाव घ्यावी लागते. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण आणि महिलांना याचा मोठा शारीरिक त्रास सहन करावा लागत आहे.

दिव्यांग बांधवांची ससेहोलपट

जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये तळमजल्यावरच दिव्यांगांसाठीचे कार्यालय आहे. आपल्या न्याय्य हक्कासाठी येणाऱ्या दिव्यांग बांधवांनाही शौचालय बंद असल्यामुळे नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यातही लिफ्ट बंद असेल किंवा कामासाठी वरच्या मजल्यावर असेल तर जास्तच त्रास सहन करावा लागत आहे ,

हे देखील वाचा : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक

वाहन चालकांची कुचंबणा

दूरवरून येणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे चालक आणि अभ्यागतांसाठी तळमजल्यावर शौचालयासाठी कोणत्याही प्रकारचे दिशादर्शक फलक नसल्याने नेमके शौचालय कोठे आहे, याचा शोध घ्यावा लागतो वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून , तळमजल्यावरील बंद असलेले शौचालय तात्काळ स्वच्छ करून ते वापरासाठी खुले करावे , शौचालयाच्या स्वच्छतेसाठी कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, पार्किंग आणि तळमजला परिसरात स्पष्ट दिसतील असे दिशादर्शक फलक लावावेत, महिला , ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांना प्राधान्याने सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. अशी मागणी पत्रामध्ये करण्यात आली आहे

प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे लक्ष देऊन तातडीने कार्यवाही करावी, अन्यथा नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला आहे. यावेळी भाजपा सातारा शहर सरचिटणीस विक्रम बोराटे उपस्थित होते

हे देखील वाचा : गोकुळ सभासद पात्रतेचे प्रकरण: सर्वोच्च न्यायालयाचे कोल्हापूर सर्किट बेंचला तातडीने निकालाचे आदेश

Published On: Mar 11, 2026 | 02:31 PM

