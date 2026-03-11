Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Chaitra Navratri 2026 Which Color Should Be Worn On Which Day In Navratri

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

देशभरात नवरात्रोत्सव मोठ्या उत्साहाने आणि भक्तीने साजरा केला जातो. यावेळी भाविक मोठ्या उत्साहाने देवीची पूजा केली जाते. नवरात्रोत्सवाच्या काळामध्ये देवीला प्रसन्न करण्यासाठी विविध रंगांचे कपडे परिधान केले जातात.

Updated On: Mar 11, 2026 | 02:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • चैत्र नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून होत आहे
  • कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा
  • देवीची नऊ रुप कोणती
 

हिंदू धर्मात नवरात्रोत्सव हा देवी दुर्गेच्या पूजेसाठी सर्वात पवित्र आणि महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या नऊ दिवसांत देवी दुर्गेच्या नऊ वेगवेगळ्या रूपांची पूजा केली जाते. देवीला प्रसन्न करण्यासाठी भाविक उपवास करतात, पूजा करतात आणि विशेष विधी पाळतात. नवरात्रीत दररोज विशिष्ट रंगाचे कपडे घालण्याची परंपरा देखील आहे. असे मानले जाते की त्या दिवशी निवडलेला रंग परिधान केल्याने देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि तुमच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत कोणते रंग परिधान करणे शुभ मानले जाते, जाणून घ्या यादी

चैत्र नवरात्रीची सुरुवात कधीपासून होत आहे

पंचांगानुसार, यावर्षी चैत्र महिन्यातील शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजता सुरू होत आहे. या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 20 मार्च रोजी पहाटे 4.52 वाजता होणार आहे. उदय तिथीनुसार, चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्चपासून होत आहे आणि याची समाप्ती 26 मार्च रोजी राम नवमीच्या दिवशी होणार आहे.

नवरात्रीच्या ९ दिवसांत कोणता रंग परिधान करावा

देवी शैलपुत्री

नवरात्रीचा पहिला दिवस देवी शैलपुत्रीला समर्पित असतो. या दिवशी देवी शैलपुत्री देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी पिवळा रंग परिधान करणे शुभ मानले जाते. हा रंग ऊर्जा, आनंद आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे.

Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

देवी ब्रह्मचारिणी

नवरात्रीचा दुसरा दिवस देवी ब्रह्मचारिणीला समर्पित आहे. या दिवशी ब्रह्मचारिणी देवींची पूजा केली जाते. या दिवशी हिरवा रंग परिधान केला जातो. हिरवा रंग शांती, विकास आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो.

देवी चंद्रघंटा

नवरात्रीचा तिसरा दिवस देवी चंद्रघंटाला समर्पित आहे. या दिवशी चंद्रघंटाच्या पूजेसोबत राखाडी रंग परिधान केला जातो. राखाडी रंग हा संतुलन आणि स्थिरतेचे प्रतीक आहे. या दिवशी चंद्रघंटा देवीची पूजा केल्याने भीती आणि नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते.

देवी कुष्मांडा

नवरात्रीचा चौथा दिवस देवी कुष्मांडाला समर्पित आहे. नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी देवी कुष्मांडाची पूजा केली जाते. नारंगी रंग उत्साह, ऊर्जा आणि धैर्याचे प्रतीक आहे. या दिवशी कुष्मांडा देवीची पूजा केल्याने जीवनात नवीन ऊर्जा येते.

देवी स्कंदमाता

नवरात्रीचा पाचवा दिवस देवी स्कंदमातेला समर्पित आहे. या दिवशी स्कंदमाता देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी नारंगी रंग परिधान केला जातो. पांढरा रंग पवित्रता आणि शांतीचे प्रतीक आहे आणि या दिवशी पांढरे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.

देवी कात्यायनी

नवरात्रीचा सहावा दिवस देवी कात्यायनीला समर्पित आहे. या दिवशी कात्यायनी देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी देवीला लाल रंग समर्पित आहे. लाल रंग शक्ती, धैर्य आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. कात्यायनीची पूजा केल्याने विवाह आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात.

Astro tips: देवासमोर दिवा लावताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम

देवी कालरात्रि

नवरात्रीचा सातवा दिवस देवी कालरात्रिला समर्पित आहे. या दिवशी कालरात्रीच्या देवीची पूजा केली जाते. निळा रंग हा शक्ती आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानला जातो. देवी कालरात्रीची पूजा केल्याने भीती आणि त्रास दूर होतात.

देवी महागौरी

नवरात्रीचा आठवा दिवस देवी महागौरीला समर्पित आहे. या दिवशी महागौरी देवीची पूजा केली जाते. महागौरी देवीला गुलाबी रंग प्रिय आहे. गुलाबी रंग प्रेम, करुणा आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. या दिवशी देवी महागौरीची पूजा केल्याने आनंद आणि समृद्धी मिळते.

देवी सिद्धिदात्री

नवरात्रीचा नववा दिवस देवी सिद्धिदात्रीला समर्पित आहे. या दिवशी सिद्धिदात्री देवीची पूजा केली जाते. सिद्धिदात्री देवीला जांभळा रंग प्रिय आहे. जांभळा रंग अध्यात्म आणि यशाचे प्रतीक मानला जातो. सिद्धिदात्री देवीची पूजा केल्याने इच्छा पूर्ण होतात असे मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: चैत्र नवरात्री म्हणजे काय?

    Ans: चैत्र नवरात्री हा हिंदू धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव आहे. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते आणि भक्त उपवास, पूजा व जप करतात.

  • Que: नवरात्रीत 9 रंग परिधान करण्याची परंपरा का आहे?

    Ans: नवरात्रीदरम्यान प्रत्येक दिवस देवीच्या एका रूपाशी आणि विशिष्ट रंगाशी संबंधित मानला जातो. त्या रंगाचे कपडे घातल्यास सकारात्मक ऊर्जा आणि देवीची कृपा मिळते, असा विश्वास आहे.

  • Que: नवरात्रीत रंग परिधान करण्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: प्रत्येक रंग विशिष्ट भावना आणि ऊर्जा दर्शवतो. उदाहरणार्थ, लाल रंग शक्ती आणि उत्साहाचे प्रतीक आहे, तर पांढरा रंग शांतता आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानला जातो.

Web Title: Chaitra navratri 2026 which color should be worn on which day in navratri

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 11, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना
1

Ramayan katha: रावणावर विजय मिळविण्यासाठी रामांनी केली देवी दुर्गेची विशेष आराधना

Astro tips: देवासमोर दिवा लावताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम
2

Astro tips: देवासमोर दिवा लावताना या गोष्टी ठेवा लक्षात, जाणून घ्या धर्मशास्त्रातील नियम

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ
3

Budh Margi: 25 मार्चपासून बुध होणार मार्गी, या राशीच्या लोकांना मिळेल कीर्ती आणि आर्थिक लाभ

Guru Margi 2026: गुरू मार्गीनंतर या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि काही राशीच्या लोकांना राहावे लागणार सावध
4

Guru Margi 2026: गुरू मार्गीनंतर या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि काही राशीच्या लोकांना राहावे लागणार सावध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

Mar 11, 2026 | 02:30 PM
काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

काय म्हणावं याला! आधी बेसनमध्ये घोळली मग तेलात टाकून तळली; सिगारेटचा भलताच प्रयोग, VIDEO VIRAL

Mar 11, 2026 | 02:29 PM
ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

ऐन परीक्षेच्या काळात देवरूख ST प्रशासनाचा शिमगा? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा खेळखंडोबा…

Mar 11, 2026 | 02:27 PM
हातात जेवणाचा घास अन् डोळ्यात आले अश्रू; डिलिव्हरी बॉयला जेवायला घालताच भावुक झाला आणि म्हणाला, “दिवसभर उपाशी हे विसरूनच गेलो”

हातात जेवणाचा घास अन् डोळ्यात आले अश्रू; डिलिव्हरी बॉयला जेवायला घालताच भावुक झाला आणि म्हणाला, “दिवसभर उपाशी हे विसरूनच गेलो”

Mar 11, 2026 | 02:26 PM
‘Ek Din’चा ट्रेलर रिलीज; साई पल्लवी आणि जुनैद खानची रोमँटिक लव्ह स्टोरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

‘Ek Din’चा ट्रेलर रिलीज; साई पल्लवी आणि जुनैद खानची रोमँटिक लव्ह स्टोरी पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक

Mar 11, 2026 | 02:26 PM
Satara News : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक

Satara News : ग्राहकांच्या संमतीशिवाय लावले जातायेत ‘स्मार्ट मीटर’; अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आक्रमक

Mar 11, 2026 | 02:20 PM
World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

World War 3: ड्रॅगनच्या दारात भारताचे ‘यमदूत’! BrahMos आणि Akashच्या जोडीने फिलीपिन्स अभेद्य; चीनच्या नौदलाला पळता भुई थोडी

Mar 11, 2026 | 02:18 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Navi Mumbai : नवी मुंबईत बस सेवेचा विस्तार; 150 नवीन बस खरेदीचा निर्णय

Mar 10, 2026 | 11:04 PM
Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Bhiwandi : डॉक्टरांच्या विरोधात ‘आशा’ सेविकांचं आंदोलन,पंचायत समितीवर जोरदार निदर्शने

Mar 10, 2026 | 10:58 PM
Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Solapur  : आरोग्य विभागाकडून १४ वर्षाखालील मुलींना मोफत ह्युमन पॅपिलोमाव्हायरस लस

Mar 10, 2026 | 08:00 PM
Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Ratnagiri News : आंबा उत्पादन घटल्याने शेतकरी चिंतेत

Mar 10, 2026 | 07:55 PM
Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Vasai : शहर स्वच्छतेसाठी “सफाई मित्र” हे नवे ॲप; नियमांचे पालन न केल्यास ठेकेदाराला दररोज 10 हजारांचा दंड

Mar 10, 2026 | 07:50 PM
Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Kolhapur Gas Shortage : सिलेंडर खरेदीसाठी नागरिकांची गॅस एजन्सी समोर गर्दी

Mar 10, 2026 | 07:37 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबईत घरगुती गॅससाठी ग्राहकांच्या लांबच लांब रांगा

Mar 10, 2026 | 03:14 PM