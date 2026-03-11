Chaitra Navratri 2026: चैत्र नवरात्रीमध्ये कोणत्या दिवशी कोणता रंग परिधान करावा, जाणून घ्या यादी

हिंदू धर्मात नवरात्रोत्सव हा देवी दुर्गेच्या पूजेसाठी सर्वात पवित्र आणि महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या नऊ दिवसांत देवी दुर्गेच्या नऊ वेगवेगळ्या रूपांची पूजा केली जाते. देवीला प्रसन्न करण्यासाठी भाविक उपवास करतात, पूजा करतात आणि विशेष विधी पाळतात. नवरात्रीत दररोज विशिष्ट रंगाचे कपडे घालण्याची परंपरा देखील आहे. असे मानले जाते की त्या दिवशी निवडलेला रंग परिधान केल्याने देवीचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि तुमच्या जीवनात सकारात्मक ऊर्जा येते. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत कोणते रंग परिधान करणे शुभ मानले जाते, जाणून घ्या यादी
पंचांगानुसार, यावर्षी चैत्र महिन्यातील शुक्ल पक्षातील प्रतिपदा तिथीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्च रोजी सकाळी 6.52 वाजता सुरू होत आहे. या तिथीची समाप्ती शुक्रवार, 20 मार्च रोजी पहाटे 4.52 वाजता होणार आहे. उदय तिथीनुसार, चैत्र नवरात्रीची सुरुवात गुरुवार, 19 मार्चपासून होत आहे आणि याची समाप्ती 26 मार्च रोजी राम नवमीच्या दिवशी होणार आहे.
नवरात्रीचा पहिला दिवस देवी शैलपुत्रीला समर्पित असतो. या दिवशी देवी शैलपुत्री देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी पिवळा रंग परिधान करणे शुभ मानले जाते. हा रंग ऊर्जा, आनंद आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे.
नवरात्रीचा दुसरा दिवस देवी ब्रह्मचारिणीला समर्पित आहे. या दिवशी ब्रह्मचारिणी देवींची पूजा केली जाते. या दिवशी हिरवा रंग परिधान केला जातो. हिरवा रंग शांती, विकास आणि समृद्धीचे प्रतीक मानला जातो.
नवरात्रीचा तिसरा दिवस देवी चंद्रघंटाला समर्पित आहे. या दिवशी चंद्रघंटाच्या पूजेसोबत राखाडी रंग परिधान केला जातो. राखाडी रंग हा संतुलन आणि स्थिरतेचे प्रतीक आहे. या दिवशी चंद्रघंटा देवीची पूजा केल्याने भीती आणि नकारात्मकता दूर होण्यास मदत होते.
नवरात्रीचा चौथा दिवस देवी कुष्मांडाला समर्पित आहे. नवरात्रीच्या चौथ्या दिवशी देवी कुष्मांडाची पूजा केली जाते. नारंगी रंग उत्साह, ऊर्जा आणि धैर्याचे प्रतीक आहे. या दिवशी कुष्मांडा देवीची पूजा केल्याने जीवनात नवीन ऊर्जा येते.
नवरात्रीचा पाचवा दिवस देवी स्कंदमातेला समर्पित आहे. या दिवशी स्कंदमाता देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी नारंगी रंग परिधान केला जातो. पांढरा रंग पवित्रता आणि शांतीचे प्रतीक आहे आणि या दिवशी पांढरे कपडे घालणे शुभ मानले जाते.
नवरात्रीचा सहावा दिवस देवी कात्यायनीला समर्पित आहे. या दिवशी कात्यायनी देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी देवीला लाल रंग समर्पित आहे. लाल रंग शक्ती, धैर्य आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे. कात्यायनीची पूजा केल्याने विवाह आणि जीवनातील अडथळे दूर होतात.
नवरात्रीचा सातवा दिवस देवी कालरात्रिला समर्पित आहे. या दिवशी कालरात्रीच्या देवीची पूजा केली जाते. निळा रंग हा शक्ती आणि आत्मविश्वासाचे प्रतीक मानला जातो. देवी कालरात्रीची पूजा केल्याने भीती आणि त्रास दूर होतात.
नवरात्रीचा आठवा दिवस देवी महागौरीला समर्पित आहे. या दिवशी महागौरी देवीची पूजा केली जाते. महागौरी देवीला गुलाबी रंग प्रिय आहे. गुलाबी रंग प्रेम, करुणा आणि सकारात्मकतेचे प्रतीक आहे. या दिवशी देवी महागौरीची पूजा केल्याने आनंद आणि समृद्धी मिळते.
नवरात्रीचा नववा दिवस देवी सिद्धिदात्रीला समर्पित आहे. या दिवशी सिद्धिदात्री देवीची पूजा केली जाते. सिद्धिदात्री देवीला जांभळा रंग प्रिय आहे. जांभळा रंग अध्यात्म आणि यशाचे प्रतीक मानला जातो. सिद्धिदात्री देवीची पूजा केल्याने इच्छा पूर्ण होतात असे मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: चैत्र नवरात्री हा हिंदू धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा उत्सव आहे. या नऊ दिवसांत देवीच्या नऊ रूपांची पूजा केली जाते आणि भक्त उपवास, पूजा व जप करतात.
Ans: नवरात्रीदरम्यान प्रत्येक दिवस देवीच्या एका रूपाशी आणि विशिष्ट रंगाशी संबंधित मानला जातो. त्या रंगाचे कपडे घातल्यास सकारात्मक ऊर्जा आणि देवीची कृपा मिळते, असा विश्वास आहे.
Ans: प्रत्येक रंग विशिष्ट भावना आणि ऊर्जा दर्शवतो. उदाहरणार्थ, लाल रंग शक्ती आणि उत्साहाचे प्रतीक आहे, तर पांढरा रंग शांतता आणि शुद्धतेचे प्रतीक मानला जातो.