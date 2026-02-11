Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Politics »
  • Kiren Rijiju Criticizes To Congress Mp To Speaker Om Birla Indian Politics

काँग्रेस खासदारांची ओम बिर्लांना शिवीगाळ; किरेन रिजीजू म्हणाले, “ते चांगल्या मनाचे नाहीतर…”

सध्या राजधानी दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. सभागृहात गेले काही दिवस गोंधळ पाहायला मिळाला. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावरून खडाजंगी झाल्याचे दिसून आले.

Updated On: Feb 11, 2026 | 06:05 PM
काँग्रेस खासदारांची ओम बिर्लांना शिवीगाळ; किरेन रिजीजू म्हणाले, “ते चांगल्या मनाचे नाहीतर…”

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला (फोटो- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

ओम बिर्ला यांच्या चेंबरमध्ये कॉँग्रेस खासदारांचा गोंधळ 
संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी केले मोठे आरोप 
ओम बिर्ला यांना शिवीगाळ केल्याचे केले आरोप

Congress VS Om Birla Politics: सध्या राजधानी दिल्लीत संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. सभागृहात गेले काही दिवस गोंधळ पाहायला मिळाला. जनरल नरवणे यांच्या पुस्तकावरून खडाजंगी झाली. विरोधी पक्षाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव मांडण्याची तयारी सुरू केली यह. त्यातच आता संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी कॉँग्रेस खासदारांवर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना शिवीगाळ केल्याचा आरोप केला आहे.

‘कमीत कमी 20 ते 25 कॉँग्रेस खासदार लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या चेंबरमध्ये घुसले आणि त्यांना शिवीगाळ केली. मी सुद्धा त्यावेळेस तिथे होतो. लोकसभा अध्यक्ष चांगल्या मनाचे आहेत, नाहीतर त्यांच्यावर कडक कारवाई झाली असती. प्रियांका गांधी आणि केसी वेणुगोपाळ वरिष्ठ कॉँग्रेस नेते खासदारांना भडकावत होते, ” असे किरेन रिजीजू म्हणाले.

no-confidence motion : अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू पुढे म्हणाले, “कॉँग्रेस खासदारांनी अध्यक्षांशी गैरवर्तनच नव्हे तर संसदीय नियमांचे उल्लंघन केले. लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात प्रवेश करून त्यांना शिवीगाळ केले गेली. अध्यक्षांनी परवानगी दिल्याशिवाय सदस्य सभागृहात बोलू शकत नाही. देशाचे पंतप्रधान देखील अध्यक्षांची परवानगी घेऊनच बोलतात.

ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय

सध्या संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. यामध्ये विरोधकांनी मोठा गोंधळ घातला आहे. अनेक मुद्द्यांवरुन त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधाऱ्यांना घेरले आहे. माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी लिहिलेले “स्टार्स ऑफ डेस्टिनी: Four Stars of Destiny’ या पुस्तकावरुन वाद निर्माण झाला. यानंतर जोरदार वाद निर्माण झाला. यामध्ये हस्तक्षेप करणाऱ्या आणि विरोधकांना सातत्याने बोलताना टोकल्यामुळे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावासाठी निवेदन मांडले आहे.

हे देखील वाचा : “पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी विरोधकांनी आणलेल्या अविश्वास प्रस्तावावर निर्णय होईपर्यंत सभागृहात उपस्थित न राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांना हटवण्याच्या प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत ते लोकसभेच्या कामकाजात सहभागी होणार नाहीत. संसदीय नियमांनुसार असे कोणतेही बंधन नसले तरी, ओम बिर्ला यांनी सभागृहापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकार किंवा विरोधी पक्ष त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात, परंतु त्यांनी आपला निर्णय स्पष्ट केला आहे की ते सभागृहात उपस्थित राहणार नाहीत.

Web Title: Kiren rijiju criticizes to congress mp to speaker om birla indian politics

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 05:28 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

no-confidence motion : अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…
1

no-confidence motion : अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी घेतला मोठा निर्णय; अविश्वास प्रस्तावावर चर्चा होईपर्यंत लोकसभेत…

“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका
2

“पुरावे नाहीत अन् आरोप मोठे…”, राहुल गांधींच्या दाव्यांवरून सरकार आक्रमक; रिजिजूंनी स्पष्ट केली भूमिका

Chandrapur News: महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची जबाबदारी कोण घेणार? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बापू धोटे यांचा सवाल
3

Chandrapur News: महापौरपदाच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची जबाबदारी कोण घेणार? काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बापू धोटे यांचा सवाल

Latur Zilla Parishad: झेडपीमध्ये काँग्रेसची ऐतिहासिक मुसंडी; विलासराव देशमुखांच्या विचारांवर नव्या पर्वाची सुरुवात
4

Latur Zilla Parishad: झेडपीमध्ये काँग्रेसची ऐतिहासिक मुसंडी; विलासराव देशमुखांच्या विचारांवर नव्या पर्वाची सुरुवात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

Rahul Gandhi Loksabha Live : “ही ट्रेड डील नाही तर…; अमेरिकेच्या करारावर राहुल गांधींचा संसदेमध्ये जोरदार प्रहार

Feb 11, 2026 | 06:15 PM
Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Police Recruitment: महाराष्ट्रात जम्बो पोलीस भरती! १४८ जागांसाठी १५ हजारांहून अधिक अर्ज, पोलीस अधीक्षकांचे महत्त्वपूर्ण निर्देश

Feb 11, 2026 | 06:07 PM
Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Masap Election : प्रचारात केवळ आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारांच्या साहित्यिक योगदानाचे काय? जनजागृतीची गरज

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

अभिमानास्पद! युरोपमध्ये रंगणार ‘मराठी नाट्यकले’चा जागर; जगभरातील १४ एकांकिकांचे…

Feb 11, 2026 | 06:03 PM
अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

अरे बापरे! भारतात चप्पल घालून कार चालवल्याने आता पोलीस मामा फाइन मारणार? काय आहे नियम? जाणून घ्या

Feb 11, 2026 | 06:02 PM
Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Sangali News : आश्वासन नको वीज पाहिजेत; जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचं तीव्र आंदोलन

Feb 11, 2026 | 06:01 PM
Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

Airtel युजर्ससाठी आनंदाची बातमी! आता कॉल सुरू असतानाच मिळणार ‘फ्रॉड अलर्ट’; एअरटेलचं नवीन AI सुरक्षा कवच

Feb 11, 2026 | 05:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Sangli : सांगली जिल्हा परिषदेचा अध्यक्ष महायुतीचाच होणार – चंद्रकांत पाटील 

Feb 11, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Ahilyanagar : अहिल्यानगरमध्ये दिव्यांग बोर्ड कर्मचाऱ्यांचा संप; दिव्यांग बांधव त्रस्त

Feb 11, 2026 | 05:38 PM
Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Bhiwandi : मोबाईल दुकानातील चोरी प्रकरणी दोन चोरट्यांना अटक ;23 लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Feb 11, 2026 | 05:34 PM
Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Panvel : पनवेलमध्ये चंद्रकांत पाटलांच्या हस्ते झाले पिल्लई विद्यापीठाचे उद्घाटन

Feb 11, 2026 | 03:02 PM
Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Mira Bhayandar : डिंपल मेहता यांनी स्वीकारला मीरा भाईंदरच्या महापौर पदाचा पदभार

Feb 11, 2026 | 02:58 PM
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM