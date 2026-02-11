थिएटरनंतर ‘असंभव’चा ओटीटीवर धमाका; ॲमेझॉन प्राईमवर थरारक कथेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद

“रजनीकांतसारखा प्रसाद देईन…” करण जोहरच्या ‘त्या’ कृतीमुळे भडकला गोविंदा? इशारा देत स्पष्टच म्हणाला…
थरारासोबतच विश्वास, अपराधभाव, स्वीकार आणि नात्यांतील संघर्ष यांसारख्या भावनिक पैलूंना प्रभावीपणे हाताळण्यात आले आहे. उत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी, प्रभावी पार्श्वसंगीत आणि वातावरणनिर्मितीमुळे चित्रपटाची गूढता अधिक ठळकपणे जाणवते. दिग्दर्शक सचित पाटील यांनी थिएटरनंतर ओटीटीमुळे चित्रपट अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत असल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे, आणि घरबसल्या हा थरार अनुभवताना प्रेक्षक भावनिकरित्या जोडले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. निर्माते नितीन वैद्य यांनीही ॲमेझॉन प्राईमसारख्या जागतिक व्यासपीठावर मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणे अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक सचित पाटील म्हणाले, ”थिएटरनंतर आता ॲमेझॉन प्राईममुळे ‘असंभव’ अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतोय, याचा आनंद आहे. घरबसल्या हा थरार अनुभवताना प्रेक्षक चित्रपटाशी भावनिकरित्या जोडले जातील, याची मला खात्री आहे.” तसेच निर्माते नितीन वैद्य म्हणाले, ” ‘असंभव’ ही भावना आणि नात्यांची गोष्ट आहे. थिएटरनंतर ओटीटीवरही प्रेक्षकांकडून मिळणारा प्रतिसाद आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. ॲमेझॉन प्राईमसारख्या व्यासपीठावर मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणं, ही अभिमानाची बाब आहे.”
सचित पाटील दिग्दर्शित आणि पुष्कर श्रोत्री सह-दिग्दर्शित ‘असंभव’मध्ये सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी हे चार उत्तम कलाकार पहिल्यांदाच एकत्र पडद्यावर झळकले आहेत. मुंबई-पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटचे सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य निर्मित, तसेच एरिकॉन टेलिफिल्म्स आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटच्या सहकार्याने साकारलेला हा चित्रपट आता ओटीटीवरही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.