थिएटरनंतर ‘असंभव’चा ओटीटीवर धमाका; ॲमेझॉन प्राईमवर थरारक कथेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद

मुक्ता बर्वे आणि सचित पाटील यांच्या ‘असंभव’ चित्रपटाने थिएटरमध्ये धुमाकूळ घातल्यानंतर आता हा चित्रपट ओटीटीवर प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळवत आहे. हा चित्रपट ओटीटीवर प्रदर्शित झाला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 12:33 PM
  • रहस्य–थरारपट ‘असंभव’ आता ॲमेझॉन प्राईमवर
  • ओटीटीवरही प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद
  • दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी मांडले मत
रहस्य, थरार आणि भावनांचा संगम असलेला ‘असंभव’ हा मराठी चित्रपट सिनेमागृहात यशस्वी ठरल्यानंतर आता ॲमेझॉन प्राईम व्हिडिओवर प्रदर्शित झाला असून ओटीटीवरही त्याला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. थिएटरमध्ये प्रेक्षकांना खिळवून ठेवणाऱ्या या गूढपटाने आता घरबसल्या पाहणाऱ्या प्रेक्षकांच्या मनातही वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ यांच्यात सतत प्रवास करणारी कथा मानवी मन, स्मृती, नाती आणि दडलेली रहस्ये यांचा शोध घेते. एका गूढ घटनेभोवती गुंफलेली ही कहाणी जसजशी पुढे सरकते, तसतशी पात्रांच्या आयुष्यातील न सांगितलेली सत्ये, दडपलेली भीती आणि भावनिक गुंतागुंत उघड होताना दिसत आहे, ज्यामुळे चित्रपट शेवटपर्यंत उत्कंठा कायम ठेवतो आहे.

थरारासोबतच विश्वास, अपराधभाव, स्वीकार आणि नात्यांतील संघर्ष यांसारख्या भावनिक पैलूंना प्रभावीपणे हाताळण्यात आले आहे. उत्कृष्ट सिनेमॅटोग्राफी, प्रभावी पार्श्वसंगीत आणि वातावरणनिर्मितीमुळे चित्रपटाची गूढता अधिक ठळकपणे जाणवते. दिग्दर्शक सचित पाटील यांनी थिएटरनंतर ओटीटीमुळे चित्रपट अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत असल्याचा आनंद व्यक्त केला आहे, आणि घरबसल्या हा थरार अनुभवताना प्रेक्षक भावनिकरित्या जोडले जातील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. निर्माते नितीन वैद्य यांनीही ॲमेझॉन प्राईमसारख्या जागतिक व्यासपीठावर मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणे अभिमानाची बाब असल्याचे सांगितले.

चित्रपटाचे दिग्दर्शक सचित पाटील म्हणाले, ”थिएटरनंतर आता ॲमेझॉन प्राईममुळे ‘असंभव’ अधिकाधिक प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचतोय, याचा आनंद आहे. घरबसल्या हा थरार अनुभवताना प्रेक्षक चित्रपटाशी भावनिकरित्या जोडले जातील, याची मला खात्री आहे.” तसेच निर्माते नितीन वैद्य म्हणाले, ” ‘असंभव’ ही भावना आणि नात्यांची गोष्ट आहे. थिएटरनंतर ओटीटीवरही प्रेक्षकांकडून मिळणारा प्रतिसाद आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. ॲमेझॉन प्राईमसारख्या व्यासपीठावर मराठी चित्रपट प्रदर्शित होणं, ही अभिमानाची बाब आहे.”

सचित पाटील दिग्दर्शित आणि पुष्कर श्रोत्री सह-दिग्दर्शित ‘असंभव’मध्ये सचित पाटील, मुक्ता बर्वे, प्रिया बापट आणि संदीप कुलकर्णी हे चार उत्तम कलाकार पहिल्यांदाच एकत्र पडद्यावर झळकले आहेत. मुंबई-पुणे फिल्म्स एंटरटेनमेंटचे सचित पाटील आणि नितीन प्रकाश वैद्य निर्मित, तसेच एरिकॉन टेलिफिल्म्स आणि पी अँड पी एंटरटेनमेंटच्या सहकार्याने साकारलेला हा चित्रपट आता ओटीटीवरही प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे.

Published On: Feb 11, 2026 | 12:33 PM

