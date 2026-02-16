लष्कराच्या भरती प्रक्रियेत मोठा बदल, व्यवसायिक शिक्षणधारकांसाठी नवी संधी; आता टेक्निकल अग्निवीर बनता येणार!

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण NCP 2020 च्या दृष्टिकोनास पुढे नेण्यासाठी, Indian Armed Forces ने अभ्यासक्रमाची वरिष्ठ माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण अशा दोन स्तरांत विभागणी केली आहे. आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसने याबाबत नुकतीच माहिती जारी केली आहे.
वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (११वी -१२ वी) – या स्तरावर वेब अॅप्लिकेशन्स, इलेक्ट्ररिकल टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्ररॉनिक्स टेक्नॉलॉजी आणि जिओस्पेशियल सारख्या आधुनिक विषयांचा समावेश आहे.
उच्च शिक्षण ( व्यावसायिक पदवी ) – उच्च शिक्षण स्तरावर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि रिन्यूएबल एनर्जी मॅनेजमेंट सारख्या अभ्यासक्रमातील विद्यार्थी तांत्रिक अग्निवीर बनू शकतात.
तांत्रिक अग्निवीर बनण्यासाठी व्यावसायिक अभ्यासक्रम पूर्ण असणे गरजेचा आहे. त्याचबरोबर लष्कराने काही अनिवार्य पात्रता निकषांचाही समावेश केले आहे. उमेदवाराने भौतिकशास्त्र, गणित आणि मुलभूत विज्ञान विषयाचे शिक्षण पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षांच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमात किमान ५० टक्के गुण मिळविलेले असणे आवश्यक आहे.
लष्कराकडून तांत्रिक कार्यक्षमतेवर सातत्याने भर दिला जात आहे. याअगोदरही २०२५-२६ च्या भरती प्रक्रियेत अग्निवीर तांत्रिक श्रेणीअंतर्गत २० वेगवेगळ्या डिप्लोमा अभ्यासक्रमांना मान्यता दिली होती. आता त्यात व्यावसायिक अभ्यासक्रमाची भर पडली आहे. त्यामुळे पारंपरिक शिक्षणाबरोबरच कौशल्य आणि तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी संरक्षण क्षेत्रातील करिअरची दारे अधिक व्यापकपणे खुली झाली आहे. सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या आगमनामुळे लष्कराच्या तांत्रिक कामकाजात मोठी मदत मिळून सुधारणा होणार असल्याचं तज्ज्ञांकडून बोललं जातंय.
प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाची भूमिका वेगाने विस्तारत आहे. लष्करी क्षेत्रही यापासून अलिप्त नाही. सायबर सुरक्षा, डेटा व्यवस्थापन आणि आधुनिक शस्त्र प्रणालींसाठी तांत्रिक समज असलेल्या तरुणांची गरज वाढत आहे. त्यामुळे हा महत्त्वपूर्ण बदल जारी केला आहे.
