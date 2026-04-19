  • Ipl 2026 Varun Chakravarthy Becomes Fastest Indian Spinner To Take 200 Wickets In T20 After Vaibhav Sooryavanshi Wicket

RR vs KKR: वैभव सूर्यवंशीची ‘शिकार’ करताच वरूण चक्रवर्तीने रचला इतिहास, T20 क्रिकेटमध्ये बनवला रेकॉर्ड

वरुण चक्रवर्तीने आयपीएल २०२६ च्या २८ व्या सामन्यात आपल्या उत्कृष्ट गोलंदाजीच्या जोरावर टी२० क्रिकेटमध्ये एक मोठा टप्पा गाठला. त्याने ४ षटकांत केवळ १४ धावा देऊन ३ बळी घेतले आणि एक रेकॉर्डही केला

Updated On: Apr 19, 2026 | 07:05 PM
वरूण चक्रवर्तीने रचला इतिहास (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • वरूण चक्रवर्तीचा नवा रेकॉर्ड 
  • वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेत नवा रेकॉर्ड केला
  • वरूण चक्रवर्तीचा इतिहास 
IPL 2026 च्या २८ व्या सामन्यात ईडन गार्डन्सवर जेव्हा वरुण चक्रवर्तीने चेंडू हातात घेतला, तेव्हा एक खूप खास विक्रम रचला गेला. या मिस्ट्री स्पिनरने आपल्या पहिल्याच षटकात धोकादायक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीला बाद करून इतिहास रचला. कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी खेळणारा हा खेळाडू खास आहे. चारही बाजूला त्याच्या बॉलिंगची चर्चा होत असते. 

वरूण चक्रवर्ती हा त्याच्या गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि त्याच्या गोलंदाजीवर खेळणं हे कठीण मानलं जातं. हा खेळाडू कधी कशा पद्धतीने विकेट घेईल याबाबत कोणालाच माहीत नसतं. वरूण चक्रवर्तीने अनेक रेकॉर्ड केले असून वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेत अजून एक नवा इतिहास रचला आहे. आता हा नक्की रेकॉर्ड काय आहे याबाबत आपण अधिक जाणून घेऊया. 

वरुण चक्रवर्तीने एक मोठा टप्पा गाठला

राजस्थान रॉयल्सने कोलकाताविरुद्ध आपल्या डावाची सुरुवात दिमाखदारपणे केली. वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी मिळून पहिल्याच षटकापासून कोलकाताच्या गोलंदाजांना लक्ष्य केले. दोघांनी मिळून ८ षटकांत ७९ धावा केल्या. त्यानंतर ९ व्या षटकात वरुण चक्रवर्ती गोलंदाजीसाठी आला आणि त्याने वैभव सूर्यवंशीला बाद करून कोलकाता नाईट रायडर्सला पहिले यश मिळवून दिले. या विकेटसह, तो टी-२० क्रिकेटमध्ये २०० बळी घेणारा सर्वात वेगवान भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरला. इतकेच नाही, तर हा टप्पा गाठणारा वरुण दुसरा सर्वात वेगवान भारतीय गोलंदाजही ठरला. 

सर्वात जलद २०० टी२० बळी घेणारा भारतीय गोलंदाज म्हणून अर्शदीप सिंगच्या नावावर विक्रम आहे. चक्रवर्ती हा हा पराक्रम करणारा २०वा भारतीय गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाजांमध्ये १०वा आहे.

टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद २०० बळी घेणारे भारतीय गोलंदाज

  • अर्शदीप सिंग – १५१ सामने
  • वरुण चक्रवर्ती – १५५ सामने
  • कुलदीप यादव – १६० सामने
  • जयदेव उनाडकट – १६२ सामने
  • मोहम्मद शमी – १६५ सामने
वैभव वरुणच्या जाळ्यात अडकला

वैभव सूर्यवंशीची विकेट एखाद्या चित्रपटातील दृश्यापेक्षा कमी नव्हती. चक्रवर्तीने उत्कृष्ट फ्लाइट असलेला फुल-लेंथ चेंडू टाकला आणि १५ वर्षीय फलंदाजाने लेग साइडला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडूच्या फ्लाइटने त्याला पूर्णपणे चकवले. चेंडू हवेत उंच उडाला आणि डीप मिडविकेटला उभ्या असलेल्या रमणदीप सिंगने धावत जाऊन एक अप्रतिम झेल घेतला. चक्रवर्ती तिथेच थांबला नाही. त्याने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये रियान पराग आणि यशस्वी जैस्वालसारख्या फटकेबाज फलंदाजांना बाद करत केवळ १४ धावांत तीन बळी घेतले.

या सामन्यापूर्वी आयपीएल २०२६ मध्ये वरुणची कामगिरी खराब होती. त्याने आपल्या पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये एकही बळी घेतला नव्हता. मात्र, चौथ्या सामन्यात त्याने गुजरातविरुद्ध ३४ धावांत दोन बळी घेत जोरदार पुनरागमन केले.

Published On: Apr 19, 2026 | 07:05 PM

