RR vs KKR: वैभव सूर्यवंशीची ‘शिकार’ करताच वरूण चक्रवर्तीने रचला इतिहास, T20 क्रिकेटमध्ये बनवला रेकॉर्ड

वरूण चक्रवर्ती हा त्याच्या गोलंदाजीसाठी प्रसिद्ध आहे आणि त्याच्या गोलंदाजीवर खेळणं हे कठीण मानलं जातं. हा खेळाडू कधी कशा पद्धतीने विकेट घेईल याबाबत कोणालाच माहीत नसतं. वरूण चक्रवर्तीने अनेक रेकॉर्ड केले असून वैभव सूर्यवंशीची विकेट घेत अजून एक नवा इतिहास रचला आहे. आता हा नक्की रेकॉर्ड काय आहे याबाबत आपण अधिक जाणून घेऊया.
वरुण चक्रवर्तीने एक मोठा टप्पा गाठला
राजस्थान रॉयल्सने कोलकाताविरुद्ध आपल्या डावाची सुरुवात दिमाखदारपणे केली. वैभव सूर्यवंशी आणि यशस्वी जैस्वाल यांनी मिळून पहिल्याच षटकापासून कोलकाताच्या गोलंदाजांना लक्ष्य केले. दोघांनी मिळून ८ षटकांत ७९ धावा केल्या. त्यानंतर ९ व्या षटकात वरुण चक्रवर्ती गोलंदाजीसाठी आला आणि त्याने वैभव सूर्यवंशीला बाद करून कोलकाता नाईट रायडर्सला पहिले यश मिळवून दिले. या विकेटसह, तो टी-२० क्रिकेटमध्ये २०० बळी घेणारा सर्वात वेगवान भारतीय फिरकी गोलंदाज ठरला. इतकेच नाही, तर हा टप्पा गाठणारा वरुण दुसरा सर्वात वेगवान भारतीय गोलंदाजही ठरला.
सर्वात जलद २०० टी२० बळी घेणारा भारतीय गोलंदाज म्हणून अर्शदीप सिंगच्या नावावर विक्रम आहे. चक्रवर्ती हा हा पराक्रम करणारा २०वा भारतीय गोलंदाज आणि फिरकी गोलंदाजांमध्ये १०वा आहे.
टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये सर्वात जलद २०० बळी घेणारे भारतीय गोलंदाज
वैभव सूर्यवंशीची विकेट एखाद्या चित्रपटातील दृश्यापेक्षा कमी नव्हती. चक्रवर्तीने उत्कृष्ट फ्लाइट असलेला फुल-लेंथ चेंडू टाकला आणि १५ वर्षीय फलंदाजाने लेग साइडला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला. पण चेंडूच्या फ्लाइटने त्याला पूर्णपणे चकवले. चेंडू हवेत उंच उडाला आणि डीप मिडविकेटला उभ्या असलेल्या रमणदीप सिंगने धावत जाऊन एक अप्रतिम झेल घेतला. चक्रवर्ती तिथेच थांबला नाही. त्याने आपल्या चार षटकांच्या स्पेलमध्ये रियान पराग आणि यशस्वी जैस्वालसारख्या फटकेबाज फलंदाजांना बाद करत केवळ १४ धावांत तीन बळी घेतले.
या सामन्यापूर्वी आयपीएल २०२६ मध्ये वरुणची कामगिरी खराब होती. त्याने आपल्या पहिल्या तीन सामन्यांमध्ये एकही बळी घेतला नव्हता. मात्र, चौथ्या सामन्यात त्याने गुजरातविरुद्ध ३४ धावांत दोन बळी घेत जोरदार पुनरागमन केले.
