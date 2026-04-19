Farmers News: आखाती तणावाचा फटका शेतीला; सिंचन साहित्यांच्या दरात झपाट्याने वाढ

सोलापूर : आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील तणाव आणि आखाती संघर्षाचा थेट परिणाम आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या साहित्यांच्या किमतीत अचानक झालेल्या वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे गणित कोलमडले असून शेती करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे.
गेल्या दोन आठवड्यांतच सिंचनाशी संबंधित साहित्यांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीव्हीसी पाइप, ड्रिप इरिगेशन संच, विविध व्हॉल्व्ह, इलेक्ट्रिक पंप आणि मोटारी यांसारख्या उपकरणांचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. यामागे कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती आणि पुरवठ्यातील अडथळे कारणीभूत असल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
विशेषतः प्लास्टिक आणि रासायनिक घटकांच्या दरवाढीमुळे सिंचन साहित्य निर्मितीचा खर्च वाढला आहे. काही भागात पीव्हीसी पाइपच्या किमतीत तब्बल ५० ते ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे, तर ड्रिप इरिगेशन आणि संबंधित साहित्य २० ते ३० टक्क्यांनी महागले आहे. कृषीपंपांच्या दरातही टप्प्याटप्प्याने वाढ होत आहे.
दरम्यान, मल्चिंग पेपरच्या उत्पादनात घट झाल्याने बाजारात त्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. उपलब्ध मालही वाढीव दराने विकला जात आहे. शेतीसाठी आवश्यक रसायनांच्या आयातीत अडथळे निर्माण झाल्याने त्यांचे दर दुप्पट होण्याच्या मार्गावर आहेत. काही प्रकारची रसायने तर बाजारात उपलब्धच नसल्याचे चित्र आहे.
शेती औषधे आणि खतांच्या किमतीतही मोठी वाढ झाली आहे. द्रवरूप औषधांचा तुटवडा जाणवत असून उपलब्ध औषधांचे दर २५ ते ३० टक्क्यांनी वाढले आहेत. पावडर स्वरूपातील औषधांमध्येही लक्षणीय दरवाढ झाली आहे. परिणामी, एकूण शेती खर्चात मोठी वाढ झाली आहे.
पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर साहित्य मिळत नसल्याने पिकांच्या नियोजनावर परिणाम होत आहे. पाण्याचे व्यवस्थापन आणि पिकांची निगा राखणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे उत्पादन घटण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत शेती टिकवणे हेच मोठे आव्हान बनले आहे. वाढत्या खर्चामुळे नफा कमी होत असून काही शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने दर नियंत्रण, अनुदान आणि आवश्यक साहित्याचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून जोर धरत आहे.
