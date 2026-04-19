PBKS vs LSG Head To Head: पंजाबचा विजयरथ रोखणार का लखनौ? IPL मध्ये असा आहे दोन्ही टीमचा रेकॉर्ड

आमनेसामनेचा रेकॉर्ड काय आहे?
आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण सहा सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात पंजाब किंग्सने तीन आणि लखनौ सुपर जायंट्सने तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे, आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली आहे. तथापि, या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही संघांची कामगिरी पाहता, पंजाबचा संघ त्यांच्या अलीकडील फॉर्मच्या आधारावर वरचढ दिसत आहे. लखनौ सुपर जायंट्ससाठी हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जरी त्यांच्यासाठी हे सोपे नसेल.
या हंगामात दोन्ही संघांमधील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे खेळाडू कोण आहेत?
आयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब आणि लखनौ संघातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंबद्दल बोलायचे झाल्यास, पंजाब किंग्सची सर्वात मोठी ताकद त्यांचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आहे, जो कर्णधार आणि फलंदाज म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. प्रभसिमरन सिंग देखील या हंगामात फलंदाजीमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. अर्शदीप सिंगनेही गोलंदाजीमध्ये पुनरागमन केले आहे. मुकुल चौधरीने एलएसजीसाठी अपवादात्मक कामगिरी केली असून, त्याने पाच सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकासह १२७ धावा केल्या आहेत. प्रिन्स यादवने गोलंदाजीमध्ये संघासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली असून, त्याने पाच सामन्यांमध्ये नऊ बळी घेतले आहेत.
दोन्ही संघांचे खेळाडू
पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, अजमतुल्ला उमरझाई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार, सूर्यनश शेडगे, विष्णु विकेटल, विष्णु विकेटल (विजय) यश ठाकूर, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंग, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जॅनसेन, लॉकी फर्ग्युसन, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.
लखनऊ सुपर जायंट्सः ऋषभ पंत (कर्णधार), एडन मार्कराम, हिम्मत सिंग, मॅथ्यू ब्रेट्झके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे, आयुष मोहम्मद, आयुष खान, आयुष खान, अवीष खान, आवेष खान, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव, अर्जुन तेंडुलकर, एनरिक नोरखिया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसीन खान.
