Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Pbks Vs Lsg Head To Head Records In Ipl Which Team Has The Great Numbers

PBKS vs LSG Head To Head: पंजाबचा विजयरथ रोखणार का लखनौ? IPL मध्ये असा आहे दोन्ही टीमचा रेकॉर्ड

आयपीएल २०२६ चा २९ वा सामना पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स यांच्यात खेळला जाईल. हा सामना जिंकून पंजाब किंग्स आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:48 PM
पंजाबला रोखणार का लखनौ? (फोटो सौजन्य - Instagram)

पंजाबला रोखणार का लखनौ? (फोटो सौजन्य - Instagram)

Follow Us:
Follow Us:
  • पंजाब आणि लखनौची कशी आहे कामगिरी 
  • कोण ठरणार कोणावर भारी 
  • पंजाबचा विजयरथ लखनौ रोखणार का? 
IPL 2026 च्या २९ व्या सामन्यात पंजाब किंग्स आणि लखनौ सुपर जायंट्स एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. हा सामना महाराजा यदुवेंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, न्यू चंदीगड येथे खेळला जाईल. पंजाब किंग्स या हंगामात आतापर्यंत अपराजित असून उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. दुसरीकडे, लखनौ सुपर जायंट्स संघर्ष करत असून त्यांचे प्रमुख खेळाडू चांगली कामगिरी करू शकलेले नाहीत. लखनौचा संघ पंजाबची विजयी मालिका थांबवू शकतो का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

आमनेसामनेचा रेकॉर्ड काय आहे?

आयपीएलच्या इतिहासात या दोन संघांमध्ये एकूण सहा सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात पंजाब किंग्सने तीन आणि लखनौ सुपर जायंट्सने तीन सामने जिंकले आहेत. त्यामुळे, आतापर्यंत या दोन संघांमध्ये अटीतटीची लढत पाहायला मिळाली आहे. तथापि, या हंगामात आतापर्यंत दोन्ही संघांची कामगिरी पाहता, पंजाबचा संघ त्यांच्या अलीकडील फॉर्मच्या आधारावर वरचढ दिसत आहे. लखनौ सुपर जायंट्ससाठी हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, जरी त्यांच्यासाठी हे सोपे नसेल.

World Champion सूर्यकुमार यादवचे वाढले टेन्शन, T20 चा कॅप्टन होणार Shreyas Iyer; BCCI ची चाल

या हंगामात दोन्ही संघांमधील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे खेळाडू कोण आहेत?

आयपीएल २०२६ मध्ये पंजाब आणि लखनौ संघातील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंबद्दल बोलायचे झाल्यास, पंजाब किंग्सची सर्वात मोठी ताकद त्यांचा कर्णधार श्रेयस अय्यर आहे, जो कर्णधार आणि फलंदाज म्हणून उत्कृष्ट कामगिरी करत आहे. प्रभसिमरन सिंग देखील या हंगामात फलंदाजीमध्ये उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. अर्शदीप सिंगनेही गोलंदाजीमध्ये पुनरागमन केले आहे. मुकुल चौधरीने एलएसजीसाठी अपवादात्मक कामगिरी केली असून, त्याने पाच सामन्यांमध्ये एका अर्धशतकासह १२७ धावा केल्या आहेत. प्रिन्स यादवने गोलंदाजीमध्ये संघासाठी महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली असून, त्याने पाच सामन्यांमध्ये नऊ बळी घेतले आहेत.

दोन्ही संघांचे खेळाडू 

पंजाब किंग्स : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंग (यष्टीरक्षक), नेहल वढेरा, शशांक सिंग, मार्कस स्टॉइनिस, अजमतुल्ला उमरझाई, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंग, युझवेंद्र चहल, हरप्रीत ब्रार, सूर्यनश शेडगे, विष्णु विकेटल, विष्णु विकेटल (विजय) यश ठाकूर, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंग, मुशीर खान, पायला अविनाश, मार्को जॅनसेन, लॉकी फर्ग्युसन, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुईस, प्रवीण दुबे, विशाल निषाद.

लखनऊ सुपर जायंट्सः ऋषभ पंत (कर्णधार), एडन मार्कराम, हिम्मत सिंग, मॅथ्यू ब्रेट्झके, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे, आयुष मोहम्मद, आयुष खान, आयुष खान, अवीष खान, आवेष खान, आकाश सिंग, प्रिन्स यादव, अर्जुन तेंडुलकर, एनरिक नोरखिया, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसीन खान.

IPL 2026 : विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ते तिलक वर्मापर्यत: आयपीएल 2026 मध्ये कोणाच्या हाती लागणार ऑरेंज कॅप?

Web Title: Pbks vs lsg head to head records in ipl which team has the great numbers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 19, 2026 | 06:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय
1

PBKS Vs RCB Live: पंजाबचा पराभवाचा ‘सिक्सर’! तर Virat च्या ‘आरसीबी’ने केले क्वालिफाय

DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी
2

DC Vs RR Live: अक्षर पटेलने जिंकला टॉस; राजस्थानविरुद्ध प्रथम करणार गोलंदाजी

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू
3

RCB vs PBKS : ‘किंग’ Kohli चा नवा रेकॉर्ड, ‘ही’ कामगिरी करणारा जगातील पहिला खेळाडू

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज
4

RCB Vs PBKS: धुरळाच! Venky च्या वादळी खेळीने पंजाबचं प्लेऑफचं स्वप्न भंगणार? किंग्जला 223 रन्सची गरज

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

Satara News : सातारा पालिकेत शिस्तीचा इशारा; शिवेंद्रसिंहराजेंची पदाधिकाऱ्यांना कानउघाडणी, राजकारण पुन्हा तापले

May 17, 2026 | 07:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM