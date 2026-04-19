‘या’ प्रीमियम Cars च्या किमतीत भलीमोठी वाढ! 5 लाख रुपयांपर्यंत महाग झाल्या कार

एमजी मोटर इंडियाने त्यांच्या प्रीमियम कारच्या किमतीत वाढ केली आहे. कंपनीने त्यांच्या कारच्या किमतीत 5 लाख रुपयांपर्यंतची वाढ केली आहे. चला जाणून घेऊयात, कोणत्या कारच्या किमतीत वाढ करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 07:10 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

  • MG Motor च्या प्रीमियम कारची किंमत वाढली
  • MG Cyberster आणि MG M9 च्या किमतीत वाढ
  • जाणून घ्या नवीन किंमत
JSW MG Motor India ने आपल्या प्रीमियम इलेक्ट्रिक कार्सच्या किमतीत वाढ केली आहे. या वाढीमुळे लक्झरी MPV आणि परफॉर्मन्स-केंद्रित रोडस्टर या दोन्ही मॉडेल्स महाग झाल्या आहेत. इनपुट खर्च वाढल्यामुळे किमतीत तब्बल 5 लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. नव्या किंमतीनुसार MG M9 आता 75.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दराने विकली जात असून, ही तिच्या आधीच्या किंमतीपेक्षा 5 लाख रुपयांनी महाग आहे.

दुसरीकडे MG Cyberster च्या किंमतीत 2.50 लाख रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता ही कार 77.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किमतीत उपलब्ध आहे. एप्रिल 2026 पासून सर्व वाहनांच्या किमतीत बदल करण्याच्या कंपनीच्या निर्णयानंतर हा बदल करण्यात आला आहे.

MG M9

एमजी M9 ही एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV असून सध्या ती एकाच व्हेरिएंटमध्ये उपलब्ध आहे. भारतात या सेगमेंटमध्ये तिचा थेट इलेक्ट्रिक प्रतिस्पर्धी नाही. या कारमध्ये 90 kWh क्षमतेची मोठी बॅटरी देण्यात आली असून, एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ARAI प्रमाणे सुमारे 548 किमीपर्यंत रेंज मिळते.

कम्फर्टच्या दृष्टीने M9 मध्ये 7-सीटर लेआउट, व्हेंटिलेटेड आणि मसाज सीट्स, ड्युअल-पॅन सनरूफ आणि प्रीमियम 13-स्पीकर साउंड सिस्टीम देण्यात आली आहे. याशिवाय Level 2 ADAS आणि अनेक आधुनिक फीचर्समुळे ही कार Kia Carnival सारख्या लक्झरी MPV साठी मजबूत पर्याय ठरते, जरी तिची किंमत जास्त असली तरी.

MG Cyberster

एमजी सायबरस्टर ही परफॉर्मन्सवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्यांसाठी तयार करण्यात आली आहे. ही कार फक्त ऑल-व्हील ड्राइव्ह व्हेरिएंटमध्ये येते आणि यात ड्युअल मोटर सेटअप आहे, जो 528 bhp पॉवर आणि 725 Nm टॉर्क निर्माण करतो. ही कार केवळ 3.2 सेकंदात 0 ते 100 किमी/ताशी वेग गाठू शकते, ज्यामुळे ती आपल्या सेगमेंटमधील सर्वात वेगवान इलेक्ट्रिक कार्सपैकी एक ठरते.

या रोडस्टरमध्ये 77 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी एका चार्जमध्ये सुमारे 580 किमी रेंज देते. हे दोन्ही मॉडेल्स फक्त MG Select डीलरशिपद्वारे विकले जात असून, त्यामुळे भारतीय बाजारातील त्यांची प्रीमियम ओळख अधिक मजबूत होते.

 

Published On: Apr 19, 2026 | 07:10 PM

