Solapur News : करवाढीशिवाय १४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता; सभागृहात एकमत, शासनाकडे प्रस्ताव होणार दाखल

१४०० कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेस करवाढ न करता सभागृहात मान्यता देण्याचा निर्णय झाला आहे. पक्ष बैठकीत नगरसेवकांनी एकमताने भूमिका घेतली असून लवकरच शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 06:56 PM
  • करवाढीशिवाय 1400 कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेस सभागृहात मान्यता मिळणार
  • पक्ष बैठकीत नगरसेवकांचे एकमत
  • शासनाकडे प्रस्ताव दाखल होणार
सोलापूर : शहरवासीयांवर कोणताही कर अथवा दरवाढीचा बोजा न टाकता 1400 कोटी रुपयांच्या महत्त्वाकांक्षी पाणीपुरवठा योजनेला मनपा सभेत मान्यता देण्याचा निर्णय भाजपच्या पक्ष बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला. यामुळे या योजनेभोवती निर्माण झालेला संभ्रम आणि गैरसमज दूर झाला असल्याची माहिती महापौर विनायक कोंड्याल आणि सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी दिली.

सोमवार 20 एप्रिल होणाऱ्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत महापालिका आयुक्तांनी पाणीपुरवठा सुधारणा योजनेचा 1400 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला आहे. हा प्रस्ताव शासनाकडे तातडीने पाठविणे आवश्यक असल्याने तो अजेंड्यावर समाविष्ट करण्यात आला आहे. मात्र, या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली आणि संभाव्य करवाढीबाबत भाजपमध्येच मतभेद निर्माण झाले होते. कोणतीही करवाढ केली जाणार नाही, असे यापूर्वी महापौर विनायक कोंड्याल आणि सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आ. विजयकुमार देशमुख आणि आ. सुभाष देशमुख यांनी महापालिका आयुक्तडॉ. सचिन ओम्बासे यांची भेट घेत भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणालीला विरोध दर्शविला. तसेच प्रस्ताव इंग्रजीत का पाठविला, याबाबतही त्यांनी जाब विचारला. त्यामुळे भाजपमध्ये दोन गट पडल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.

दरम्यान, रविवारी सायंकाळी महापालिकेत झालेल्या भाजपच्या पक्ष बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत सर्व सदस्यांनी आपापली मते मांडल्यानंतर अखेरीस कोणताही कराचा बोजा न टाकता पाणीपुरवठा योजनेस मान्यता देण्यावर एकमत झाले, अशी माहिती सभागृह नेते नरेंद्र काळे यांनी दिली. या बैठकीस महापौर विनायक कोंड्याल, सभागृह नेते नरेंद्र काळे, स्थायी समिती सभापती रंजिता चाकोते, भाजप शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. सर्वसाधारण सभेच्या पार्श्वभूमीवर अजेंड्यावरील विविध विषयांवर चर्चा करत पक्षाची रणनीतीही निश्चित करण्यात आली.

जनहिताला प्राधान्य देत कोणताही वाढीव कर लादला जाणार नाही. दररोज पाणीपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. करवाढीबाबतचा गैरसमज दूर झाला आहे. पक्षाच्या पार्टी मिटींगमध्ये याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महापौर विनायक कोंड्याल यांनी दिली.

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

