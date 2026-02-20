Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Kolhapur News : पाण्यासाठी वणवण ; पाणीपुरवठा सुरळीत करा अन्यथा… प्रशासनाविरोधात गावकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मानेवाडी गावात गेले कित्येक दिवस गावकरी पाण्यासाठी वणवण भटकत आहे. रोजच्या पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होत नसल्याने गावकी प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त करत आहेत.

Updated On: Feb 20, 2026 | 12:59 PM
Kolhapur News : पाण्यासाठी वणवण ; पाणीपुरवठा सुरळीत करा अन्यथा… प्रशासनाविरोधात गावकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
  • पाण्यासाठी वणवण ; पाणीपुरवठा सुरळीत करा अन्यथा…
  • प्रशासनाविरोधात गावकऱ्यांचा आक्रमक पवित्रा
कोल्हापूर :   कोते (ता. राधानगरी) मधील मौजे मानेवाडी येथे मागील दोन ते अडीच महिन्यांपासून तीव पाणीटंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. गावात उपलब्ध होणारे पाणी अपुरे व दूषित असल्याने साथीचे रोग पसरण्याचा धोका वाढला आहे. वारंवार सरपंच व ग्रामसेवक यांना सूचना देऊनही ग्राम प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.गावासाठी अंदाजे ९५ लाख रुपयांची पेयजल योजना तसेच सुमारे १६ लाख रुपयांची ग्रॅव्हिटी पाणी योजना मंजूर असूनही प्रत्यक्षात गावाला पुरेसे व स्वच्छ पाणी मिळत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. गावात दोन विहिरी असतानाही पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही. काही ठिकाणी पाणी तपासणी न करता थेट विहिरीत सोडण्यात आल्याचा आरोप असून त्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. गावातील महिला पाण्यासाठी व्याकुळ असून लवकरच ‘घागर मोर्चा’ काढण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.

पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची ग्रामस्थांची मागणी
काही महाभाग मंडळींनी तर पाणी योजनेच्या पाईपला चार ठिकाणी शेतीत पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. राधानगरी तालुका हा तलावांचा तालुका म्हणून ओळखला जातो, पण या तालुक्यात अनेक ठिकाणी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. कोते पैकी माणेवाडी गावच्या ग्राम प्रशासनाला पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी कडक शब्दात ताकीद द्यावी व गावाचा पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या सत्तेसाठी नवे समीकरण; सर्वात मोठा पक्ष असूनही शिंदे गटासाठी संकटाची घंटा?

ओढ्याचे पाणी आरोग्यासाठी हानिकारक
कोते गावाला तुळशी नदीतून पाणी येते, तेथून माणेवाडी गावाला पाणी आणले जाते, तर नैसर्गिक मिळणारे झऱ्याचे पाणी आटल्याने त्या ठिकाणी ओढ्याचे पाणी आणून पिण्याच्या पाण्यात सोडले आहे हा प्रकार आरोग्यासाठी हानिकारक असल्याचे बोलले जात आहे. माणेवाडी गावच्या दोन्ही पाणीपुरवठा योजना कमकुवत झाल्या आहेत. या पाणीटंचाईवर कहर म्हणून ग्राम प्रशासनाने पेयजल योजनेवर ७ लाख रुपये नुकतेच खर्च केले आहे. तरीसुद्धा अपुरा व दूषित पाणीपुरवठा माणेवाडी गावाला मिळत असल्याने नेमके ७ लाख रुपये गेले कोठे, याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू झाली आहे.

८८ उन्हाळ्याचा पूर्वसंध्येलाच इतक्या मोठ्या प्रमाणात पाणीटंचाई जाणवू लागली आहे, तर ऐन उन्हाळ्यात गावकऱ्यांना तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागेल, असे दिसते. त्यामुळे यावर वेळीच उपाययोजना करुन गावाला स्वच्छ व पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी सरपंच, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालावे, अन्यथा तीव्र आंदोलन
– प्रकाश केरबा माने, ग्रामस्थ, माणेवाडी

Kolhapur News : शासनाच्या मंजुरीनंतरही काम ठप्पच; कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वेमार्ग होणार कधी ? संतप्त नागरिकांना एकच सवाल

 

Published On: Feb 20, 2026 | 12:59 PM

