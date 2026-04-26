अभिषेक शर्मासोबत गैरवर्तन! भरकॅमेऱ्यात तरुणीने हात धरून ओढलं अन…, घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

Abhisekh Sharma Viral Video: IPL 2026 मध्ये हैदराबादने राजस्थानचा पराभव केला. मात्र, विजयानंतर अभिषेक शर्मासोबत हॉटेलमध्ये गैरवर्तन झाल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 05:19 PM
Abhisekh Sharma Viral Video News: आयपीएल 2026 मध्ये सनरायझर्स हैदराबादने (SRH) आपल्या कामगिरीत जबरदस्त सुधारणा करत गुणतालिकेत आपली स्थिती मजबूत केली आहे. राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या अटीतटीच्या सामन्यात हैदराबादने एकतर्फी विजय नोंदवला. मात्र, या विजयाच्या जल्लोषात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. संघाचा सलामीवीर फलंदाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) याच्यासोबत हॉटेलमध्ये एका महिला चाहतीने केलेल्या गैरवर्तनाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

भरकॅमेऱ्यात तरुणीने ओढला अभिषेकचा हात

राजस्थान रॉयल्सविरुद्धचा सामना जिंकल्यानंतर अभिषेक शर्मा जेव्हा आपल्या हॉटेलमधील रूमकडे जात होता, तेव्हा हा प्रकार घडला. हॉटेलच्या लॉबीत खेळाडूंची वाट पाहत उभे असलेल्या चाहत्यांपैकी एका तरुणीने अचानक अभिषेकचा हात धरला आणि त्याला आपल्या दिशेने ओढले. या अनपेक्षित कृत्यामुळे अभिषेक प्रचंड असहज झाल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. तिथल्या तिथे उपस्थित असलेल्या हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत अभिषेकचा हात सोडवला. या घटनेनंतर खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

सुरक्षेबाबत चाहत्यांमध्ये संताप

सहसा सामने संपल्यानंतर खेळाडू हॉटेलवर परतताना चाहते ऑटोग्राफ किंवा सेल्फीसाठी गर्दी करतात. मात्र, ‘फॅन मोमेंट’च्या नावाखाली खेळाडूंना स्पर्श करणे किंवा ओढणे अशा घटनांमुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. “खेळाडूंनाही त्यांची वैयक्तिक जागा (Personal Space) मिळायला हवी,” अशी मागणी नेटकऱ्यांकडून केली जात आहे.

राजस्थानच्या 228 धावांचे आव्हान हैदराबादने पेलले

मैदानावर मात्र सनरायझर्स हैदराबादने आपल्या फलंदाजीचे अचाट प्रदर्शन घडवले. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सने 20 षटकांत 228 धावांचा डोंगर उभा केला होता. राजस्थानच्या वैभव सूर्यवंशीने केवळ 37 चेंडूंत 5 चौकार आणि 12 उत्तुंग षटकारांच्या मदतीने 103 धावांचे झंझावाती शतक ठोकले. मात्र, हैदराबादच्या फलंदाजांनी हे कठीण आव्हानही लिलया पेलले.

अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनची वादळी फलंदाजी

हैदराबादला पुन्हा एकदा सलामीवीरांनी भक्कम सुरुवात करून दिली. अभिषेक शर्माने 29 चेंडूंत 57 धावांची तुफानी खेळी केली, तर दुसऱ्या टोकाला ईशान किशनने 31 चेंडूंत 74 धावा कुटत राजस्थानच्या गोलंदाजीचे वाभाडे काढले. अखेरीस नितीश कुमार रेड्डीने नाबाद 36 धावांचे योगदान देत 19 व्या षटकातच हैदराबादला 5 गड्यांनी विजय मिळवून दिला.

Published On: Apr 26, 2026 | 05:18 PM

