अभिषेक शर्मासोबत गैरवर्तन! भरकॅमेऱ्यात तरुणीने हात धरून ओढलं अन…, घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral

राजस्थान रॉयल्सविरुद्धचा सामना जिंकल्यानंतर अभिषेक शर्मा जेव्हा आपल्या हॉटेलमधील रूमकडे जात होता, तेव्हा हा प्रकार घडला. हॉटेलच्या लॉबीत खेळाडूंची वाट पाहत उभे असलेल्या चाहत्यांपैकी एका तरुणीने अचानक अभिषेकचा हात धरला आणि त्याला आपल्या दिशेने ओढले. या अनपेक्षित कृत्यामुळे अभिषेक प्रचंड असहज झाल्याचे व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसत आहे. तिथल्या तिथे उपस्थित असलेल्या हॉटेल कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत अभिषेकचा हात सोडवला. या घटनेनंतर खेळाडूंच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
Abhishek was going to his hotel room and a girl held his hand which made him uncomfortable. Just imagine the outrage if a boy did this to women’s team. The worst part is that her boyfriend was there how embarrassed he must have felt 🥲 pic.twitter.com/ZpxAhd87uz — ` (@8eenpoint5) April 25, 2026
सहसा सामने संपल्यानंतर खेळाडू हॉटेलवर परतताना चाहते ऑटोग्राफ किंवा सेल्फीसाठी गर्दी करतात. मात्र, ‘फॅन मोमेंट’च्या नावाखाली खेळाडूंना स्पर्श करणे किंवा ओढणे अशा घटनांमुळे सोशल मीडियावर संताप व्यक्त होत आहे. “खेळाडूंनाही त्यांची वैयक्तिक जागा (Personal Space) मिळायला हवी,” अशी मागणी नेटकऱ्यांकडून केली जात आहे.
मैदानावर मात्र सनरायझर्स हैदराबादने आपल्या फलंदाजीचे अचाट प्रदर्शन घडवले. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या राजस्थान रॉयल्सने 20 षटकांत 228 धावांचा डोंगर उभा केला होता. राजस्थानच्या वैभव सूर्यवंशीने केवळ 37 चेंडूंत 5 चौकार आणि 12 उत्तुंग षटकारांच्या मदतीने 103 धावांचे झंझावाती शतक ठोकले. मात्र, हैदराबादच्या फलंदाजांनी हे कठीण आव्हानही लिलया पेलले.
हैदराबादला पुन्हा एकदा सलामीवीरांनी भक्कम सुरुवात करून दिली. अभिषेक शर्माने 29 चेंडूंत 57 धावांची तुफानी खेळी केली, तर दुसऱ्या टोकाला ईशान किशनने 31 चेंडूंत 74 धावा कुटत राजस्थानच्या गोलंदाजीचे वाभाडे काढले. अखेरीस नितीश कुमार रेड्डीने नाबाद 36 धावांचे योगदान देत 19 व्या षटकातच हैदराबादला 5 गड्यांनी विजय मिळवून दिला.
