Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Crude Oil Prices Skyrocket If Oil Stays Above 100 Will The Indian Rupee Collapse Will The Common Mans Pocket Take A Hit

कच्च्या तेलाचा भडका! जर तेल 100 Dollar च्या पार राहिलं, तर भारतीय रुपया कोसळणार? सर्वसामान्यांच्या काय होणार परिणाम?

जागतिक राजकारणातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. जर Brent Crude दीर्घकाळ १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिले, तर भारतीय रुपयाला मोठा दणका बसू शकतो.

Updated On: Apr 26, 2026 | 05:25 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत
  • होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हान
  • रुपया आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता
Crude Oil vs Indian Rupee: जागतिक राजकारणातील तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत. जर Brent Crude दीर्घकाळ १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिले, तर भारतीय रुपयाला मोठा दणका बसू शकतो. त्यामुळे या वाढत्या भू-राजकीय तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, रुपया आतापर्यंतच्या सर्वात नीचांकी पातळीवर पोहोचण्याची दाट शक्यता आहे.

हॉटेल Hilton खरोखरच ‘शापित’? आधी रोनाल्ड रीगन आता Donald Trump! राष्ट्राध्यक्षांवर जीवघेणा हल्ला, परिणाम काय होणार?

थेट परिणाम रुपयावर होतो

युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या एका अहवालानुसार, जर ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलरपेक्षा जास्त राहिल्या, तर भारतीय रुपयात ऐतिहासिक घसरण होऊ शकते. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८५ टक्के तेल आयात करतो. जेव्हा जेव्हा आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा भारताची डॉलरची मागणी वाढते, ज्याचा थेट परिणाम रुपयावर होतो.

भारताला आयातीवर अधिक परकीय चलन खर्च

अहवालानुसार, होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. वाढलेल्या तेलाच्या किमतींमुळे भारताला आयातीवर अधिक परकीय चलन खर्च करावे लागत आहे, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यावर दबाव येत आहे आणि रुपयाचा विनिमय दर कमकुवत होत आहे. या अहवालात असे सुचवले आहे की, या परिस्थितीत रुपया प्रति डॉलर ९५ च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरू शकतो.

महागाई आणि चालू खात्यातील तुटीचे संकट

तेलाच्या वाढलेल्या किमतींचा केवळ चलनावरच परिणाम होत नाही, तर त्यामुळे आयातित महागाईसुद्धा वाढते. जेव्हा कच्चे तेल महाग होते, तेव्हा वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढतो, ज्यामुळे फळे आणि भाज्यांपासून ते दैनंदिन वापराच्या वस्तूंपर्यंत सर्व काही महाग होते. युनियन बँकेच्या एका अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, जर ब्रेंट क्रूडची किंमत $100-110 च्या दरम्यान राहिली, तर भारताची किरकोळ महागाई ४% चे लक्ष्य ओलांडू शकते.

भारताची चालू खात्यातील तूट देखील तेलाच्या किमतींना अत्यंत संवेदनशील आहे. गणनेनुसार, कच्च्या तेलाच्या किमतीत प्रत्येक १० डॉलरच्या वाढीमुळे भारताची व्यापार तूट आणि चालू खात्यातील तूट लक्षणीयरीत्या वाढते. मार्च २०२६ मध्ये व्यापार तूट कमी होऊन २०.७ अब्ज डॉलर झाली असली तरी, सध्याच्या तेल संकटामुळे ही सुधारणा उलट होऊ शकते.

जास्त परताव्याच्या नादात सुरक्षा विसरू नका! FD की Mutual Fund? Emergency Fund साठी कोणता पर्याय ठरतो सर्वोत्तम?

Web Title: Crude oil prices skyrocket if oil stays above 100 will the indian rupee collapse will the common mans pocket take a hit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 05:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या
1

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा
2

Bank of India FD Rates: कमाईची मोठी संधी! बँक ऑफ इंडियाचे नवे FD दर जाहीर , जाणून घ्या किती होईल फायदा

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला
3

भारतीय विमा क्षेत्रात मोठी घडामोडी! लिबर्टी म्युच्युअलने ‘लिबर्टी जनरल इन्शुरन्स’मधील हिस्सा ७४ टक्क्यांवर नेला

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल
4

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM
Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

Tighee Marathi Movie : डोळ्यात पाणी आणणारं तिघींचं जग; मराठीचा डंका सातासमुद्रापार वाजवणारा सिनेमा

May 18, 2026 | 06:27 PM
Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

Women Healthcare: महिलांच्या आरोग्य सेवेत नवा टप्पा; सांताक्रुझमध्ये ‘अँबर विंग’ची सुरुवात, यामी गौतम धर यांच्या हस्ते शुभारंभ

May 18, 2026 | 06:13 PM
Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

Fatty Liver: सतत पोट दुखतंय? सावधान! असू शकतं फॅटी लिव्हर, ‘अशी’ ओळखा लक्षणे

May 18, 2026 | 06:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM