CSK vs GT Live: गायकवाडचा लढाऊ बाणा! एका बाजूने गडी बाद होत असताना ऋतुराजने सावरला चेन्नईचा डाव, गुजरातला दिले 159 धावांचे लक्ष्य

What a turnaround from Chennai Super Kings 💛🏏 107 runs in the last 8 overs — a stunning finish powered by Ruturaj Gaikwad and Jamie Overton 🔥 From trouble to a respectable total, CSK shift the momentum beautifully 👀#CSKvGT #IPL2026 #Sportskeeda pic.twitter.com/f8g2v7X04d — Sportskeeda (@Sportskeeda) April 26, 2026
खराब सुरुवातीनंतर सावरत, चेन्नई सुपर किंग्सने एकूण 158 धावांची धावसंख्या उभारली आहे. कर्णधार ऋतुराज गायकवाडने 74 धावांची खेळी नक्कीच केली असली, तरी त्याच्या नावावर आता एका लाजिरवाण्या विक्रमाची नोंद झाली आहे. 2026 च्या आयपीएल हंगामात आतापर्यंतची सर्वात संथ अर्धशतकी खेळी करण्याचा विक्रम आता गायकवाडच्या नावावर जमा झाला आहे. गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात (CSK vs GT) त्याने 49 चेंडूंमध्ये 50 धावांचा टप्पा गाठला. एका टप्प्यावर, चेन्नईची सुरुवात चांगली झाल्याचे वाटत होते; त्यांनी कोणतीही विकेट न गमावता २१ धावा केल्या होत्या.
अभिषेक शर्मासोबत गैरवर्तन! भरकॅमेऱ्यात तरुणीने हात धरून ओढलं अन…, घटनेचा Video सोशल मीडियावर Viral
मात्र, त्यानंतरच्या टप्प्यावर कागिसो रबाडा आणि मोहम्मद सिराज यांनी असा काही धुमाकूळ घातला की, अवघ्या पुढच्या सात चेंडूंमध्येच संजू सॅमसन, उर्विल पटेल आणि सरफराज खान हे तिघेही बाद झाले. डेवाल्ड ब्रेव्हिसही स्वस्तात बाद झाला आणि पाहता पाहता, चेन्नईची धावसंख्या ३७ वर पोहोचली तोपर्यंतच त्यांनी आपल्या चार विकेट्स गमावल्या होत्या. एका वेळी, ११ षटकांनंतर चेन्नईची धावसंख्या केवळ ४५ धावांवर होती; परंतु अखेरीस संघाने शानदार पुनरागमन केले.
CSK : संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), ऋतुराज गायकवाड (कर्णधार), उर्विल पटेल, देवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा, जेमी ओव्हरटन, अकेल होसेन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग.
इम्पॅक्ट सब्स: सरफराज खान, मुकेश चौधरी, प्रशांत वीर, रामकृष्ण घोष, मॅथ्यू शॉर्ट.
गुजरात : साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, जेसन होल्डर, रशीद खान, अर्शद खान, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, मानव सुथार.
इम्पॅक्ट सब्स: राहुल तेवतिया, अनुज रावत, ग्लेन फिलिप्स, कुलवंत खेजरोलिया, निशांत सिंधू.
IPL 2026 : डोक्याच्या दुखापतीनंतर Lungi Ngidi Health Update समोर; IPLने जारी केले वैद्यकीय बुलेटिन