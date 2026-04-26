काळेवाडी पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे खुनाचा डाव उधळला; बारणे कॉर्नर परिसरात सापळा रचला अन्…

पिंपरी : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागात खून, खुनाचा प्रयत्न, लुटमार यासारख्या घटना घडत आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिकांमध्ये भिती पसरत आहे. अशातच आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. पिस्तुल आणि कोयत्यासह एका तरुणाचा खून करण्याचा कट रचत असलेल्या ६ जणांच्या टोळीला पोलिसांनी थेरगाव येथे रंगेहाथ पकडले. ही कारवाई शनिवारी (२५ एप्रिल) पहाटे ५.३० वाजण्याच्या सुमारास बारणे कॉर्नर जवळील मोकळ्या मैदानात करण्यात आली आहे.
ऋषिकेश महादेव चव्हाण (वय २७, थेरगाव, पुणे), ऋषिकेश हरी आटोळे (वय २३, थेरगाव, पुणे), करण उमेश वाघमारे (वय २४, बिबवेवाडी, पुणे), अमित मधुकर कदम (वय १८, थेरगाव, पुणे), यश राहुल साळवे (वय १८, थेरगाव, पुणे) आणि श्रवण रवी दोडमनी (वय २०, किवळे, पुणे) अशी अटक केलेल्या आरोपींची नावे आहेत. या प्रकरणी पोलीस शिपाई रमेश ब्राह्मण यांनी काळेवाडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व आरोपी बारणे कॉर्नर थेरगाव येथे विकी रामप्रसाद मल या तरुणाचा खून करण्याचा कट रचण्यासाठी एकत्र जमले होते. या कटाबाबत काळेवाडी पोलिसांना माहिती मिळाली. पोलिसांनी सापळा लावून त्यांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून १ गावठी पिस्तुल, १ जिवंत काडतूस आणि २ लोखंडी कोयते जप्त करण्यात आले आहेत. काळेवाडी पोलीस अधिक तपास करत आहेत.
एका बुक्कीत पत्नीचे नाक केले फ्रॅक्चर
दोघांच्या नावावर असलेल्या फ्लॅटची विक्री करण्याबाबत कोणत्याही कागदपत्रावर सही करण्यास पत्नीने नकार दिल्यानंतर त्याचा राग आल्याने पतीने जोरात ठोसा मारून पत्नीच्या नाकाचे हाड फ्रॅक्चर केल्याचा प्रकार गेल्या काही दिवसाखाली समोर आला आहे. याप्रकरणी एका ४५ वर्षाच्या महिलेने कोथरुड पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यावरुन पोलिसांनी ४७ वर्षीय पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना त्यांच्या राहत्या घरी १५ एप्रिल रोजी सकाळी पावणे नऊ वाजण्याच्या सुमारास घडली.
