Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Usha Chavan : V. Shantaram मानाचा पुरस्कार शासनाला केला परत! दिग्गज अभिनेत्रीचा संताप, न्यायासाठी पोहचल्या ठाण्याच्या आनंदाश्रमात

80-90 चा काळ गाजवणाऱ्या Usha Chavan यांनी महाराष्ट्र शासनाचा V. Shantaram जीवनगौरव पुरस्कार परत केला आहे. ठाण्यातील आनंद दिघे आश्रमात त्यांनी पुरस्कार आणि सन्मानचिन्ह अर्पण करत निषेध व्यक्त केला.

Updated On: May 17, 2026 | 07:01 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • दरम्यान शासनाकडून काही हालचाली दिसून आल्या नाहीत.
  • सन्मानचिन्ह आनंद दिघे यांच्या आश्रमात वाहिल्या आहेत
  • त्यांच्या कुटुंबीयांची कोणतीही संमती घेतली नाही.
80 तसेच 90 चा सुवर्णकाळ गाजवणाऱ्या दिग्गज मराठी अभिनेत्री उषा चव्हाण सध्या चर्चेत आल्या आहेत. अभिनेत्री Usha Chavan यांनी महाराष्ट्र शासकडून मिळालेला V. Shantaram जीवनगौरव पुरस्कार शासनाला परत केला आहे. ठाण्याच्या आनंद दिघे आश्रमात त्यांनी पुरस्कार तसेच सन्मानचिन्ह आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेजवळ अर्पण करत, सदर प्रकरणावर निषेध व्यक्त केला आहे. संतापलेल्या अभिनेत्रीने काही दिवसांअगोदरच या सर्व प्रकरणाची चाहूल दिली होती. परंतु, या दरम्यान शासनाकडून काही हालचाली दिसून आल्या नाहीत. परिणामी, उषा चव्हाणांनी ज्या गोष्टी सांगितल्या त्या केल्या. अभिनेत्रीने रविवारी पुरस्कार आणि सन्मानचिन्ह आनंद दिघे यांच्या आश्रमात वाहिल्या आहेत.

Cannes Film Festival 2026 : कान्समध्ये मराठी कलाकारांचा धुरळा ; फ्रान्समधल्या त्या व्हिडीओला नेटकऱ्यांची पसंती

काय आहे प्रकरण?

पुण्याच्या धनकवडी येथे उषा चव्हाणांची जमीन आहे. हक्काच्या जमिनीसाठी त्या गेल्या 26 वर्षांपासून लढा देत आहेत. 26 वर्षांच्या लढ्यानंतर त्यांना यश आले. पुण्याच्या High Court ने त्यांच्या बाजूने निकाल लावला. पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. कारण पुणे महानगरपालिकेने त्या जमिनीचा TDR परस्पर एका बिल्डरला देऊन टाकला. या प्रकरणात, पुणे महानगरपालिकेने उषा चव्हाणांची किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांची कोणतीही संमती घेतली नाही.

या प्रकरणामुळे उषा चव्हाण तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणी त्यांनी शासनाला पत्रही केले होते. तसेच त्या पत्राची कॉपी, सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आली होती. त्याखाली “आपली लाडकी बहीण, ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा चव्हाण यांना न्याय मिळेल का?” असे नमूद करत, महाराष्ट्र शासनाला सवाल केला होता. त्या पत्रामध्ये त्यांनी नमुदा केलं होतं की, “न्यायालयीन वाद सुरू असतानाही पुणे महापालिकेकडून बिल्डर कंपनीला टीडीआर देण्याची प्रक्रिया करण्यात आली.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Usha Chavan (@ushachavann)


या प्रकरणात माझ्या मुलाचा कायदेशीर हिस्सा असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. तसेच संबंधित अधिकारी, नगरविकास विभाग आणि शासनाकडे अनेकदा तक्रारी करूनही आम्हाला न्याय मिळत नाही आहे. न्याय न मिळाल्यास शासनाकडून मिळालेले पुरस्कार, ट्रॉफीज आणि सन्मान मी परत करणार.”

Shashank Ketkar : “एक दोन माणसांचा जीव गेला तरी काय फरक पडतो? “रस्त्यातील खड्डे पाहून संतापला अभिनेता!

एकंदरीत, सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे. तसेच, आनंद दिघे यांच्या प्रतिमेशी V. Shantaram जीवनगौरव महाराष्ट्र शासनाचा हा मानाचा पुरस्कार वाहून तो शासनाकडे पुन्हा सुपुर्त केला आहे. महाराष्ट्र शासनाला परत केला आहे.

Web Title: Usha chavan returned her v shantaram jeevan gaurav puraskar to the maharashtra government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 07:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका
1

“EV गाड्या घेऊन बेसुमार वीज वापराल, माझ्या शेतकऱ्याला आठ-आठ तास लोडशेडींगचा त्रास,” रोहिणी खडसे यांची मंत्र्यांवर टीका

अत्याचारग्रस्त मुलीच्या शिक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार मदत
2

अत्याचारग्रस्त मुलीच्या शिक्षणासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करणार मदत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

May 18, 2026 | 12:15 PM
मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

मुलांची आठवण आली, वडील भेटायला सासरवाडीत गेले अन्…; पुण्यातील घटनेनं खळबळ

May 18, 2026 | 12:03 PM
Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

Instagram Update: स्टोरी शेअर करताना झाली गडबड? अहो, थांबा… डिलीट करू नका! आता एडिट ऑप्शन वापरा अन्…

May 18, 2026 | 12:02 PM
Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

Farmers Protest: ‘गिरीष महाजन हटाव’, सुपीक जमिनी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलनाचा इशारा

May 18, 2026 | 11:56 AM
पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

पेट्रोल महागलं! मायलेज किंग कार्सची होत आहे चर्चा; ‘या’ कार वाचवतील तुमचे हजारो रुपये

May 18, 2026 | 11:55 AM
आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

आता तुफान चालणार BYD, फुल टँकमध्ये 1000km पेक्षा धावणार; Plug In हायब्रिड SUV; वैशिष्ट्ये वाचून व्हाल अवाक्

May 18, 2026 | 11:40 AM
शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

शंकराच्या पिंडीवर दुधाचा अभिषेक का केला जातो? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

May 18, 2026 | 11:40 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM