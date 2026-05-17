Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

अनेक ऋषीमुनींची तपोभूमी, ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा लाभलेल्या पावन ‘दक्षिण काशी’ अर्थात वाई शहराचे महात्म्य संपूर्ण जगभर पोहोचावे, या उदात्त हेतूने वाईत प्रथमच अत्यंत भव्य-दिव्य स्वरूपात ‘लघु कुंभमेळा – २०२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 07:14 PM
वाई प्रतिनिधी : अनेक ऋषीमुनींची तपोभूमी, ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा लाभलेल्या पावन ‘दक्षिण काशी’ अर्थात वाई शहराचे महात्म्य संपूर्ण जगभर पोहोचावे, या उदात्त हेतूने वाईत प्रथमच अत्यंत भव्य-दिव्य स्वरूपात ‘लघु कुंभमेळा – २०२६’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. वाई नगरपरिषद आणि ‘लघु कुंभ सेवा समिती, शक्ती शिवगंगा अटल आश्रम’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. २१ ते २५ मे २०२६ या कालावधीत कृष्णाकाठच्या पवित्र महागणपती घाट येथे हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडणार आहे.

या जागतिक दर्जाच्या सोहळ्याच्या नियोजनाची माहिती देण्यासाठी वाई नगरपालिकेत विशेष पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष अनिल सावंत, मदन गोसावी महाराज तसेच मुख्य आयोजकांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदेत आयोजकांनी सांगितले की, “हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज आणि त्र्यंबकेश्वर या मुख्य कुंभमेळ्यांइतकेच वाईचे धार्मिक महत्त्व आहे. हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून तरुण पिढीला भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि साधू-संतांच्या विचारांची ओळख करून देण्यासाठी उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.”

पाच दिवस चालणाऱ्या या सोहळ्यात विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. गुरुवार दि. २१ रोजी गुरुपुष्यामृत योगानिमित्त छावणी भूमिपूजन व छावणी प्रवेश (सकाळी ११ वा.), शुक्रवार दि. २२ रोजी धर्मध्वजा आरोहण (सकाळी ११ वा.), शनिवार दि. २३ रोजी श्री विष्णूयाग व सार्वजनिक हवन, रविवार दि. २४ रोजी हिंदू महासभा व भव्य दीपप्रज्वलन (सायंकाळी ४ वा.) आणि सोमवार दि. २५ रोजी नागा संन्याशांचे पावन स्नान, मान्यवर साधू-संत, आचार्य, महामंडलेश्वर व श्रीमहंत यांच्या भव्य रथ शोभायात्रेसह महिला कलश शोभायात्रा पार पडणार आहे. तसेच दररोज सायंकाळी ६.३० वाजता ‘श्री कृष्णामाई आरती’ आयोजित करण्यात आली आहे.

या लघु कुंभमेळ्याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे देशभरातून येणारे विविध तपस्वी साधू-संत असणार आहेत. यामध्ये अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीमहंत रवींद्र पुरीजी महाराज, गिरनारचे पीठाधीश्वर तसेच राजस्थान आणि दिल्ली येथील शनी देवस्थानचे पीठाधीश्वर उपस्थित राहणार आहेत. विविध विद्यांचे जाणकार, विद्वान, हठयोगी, खडेश्वरी, ऊर्ध्वबाहू आणि नागा संन्याशांची उपस्थिती या सोहळ्याची शोभा वाढवणार आहे. राज्यातील अनेक मंत्री, खासदार, आमदार तसेच राजकीय क्षेत्रातील मान्यवर नेतेही या सोहळ्यास उपस्थित राहणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
लाखो भाविकांच्या उपस्थितीचा विचार करून समितीने प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेच्या सहकार्याने चोख व्यवस्था केली आहे. संपूर्ण परिसरावर २४ तास सीसीटीव्हीद्वारे नजर ठेवली जाणार असून स्वतंत्र प्रवेश व निर्गमन मार्ग, लाईव्ह अनाउन्समेंट सिस्टीम तसेच आपत्कालीन मार्गांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. साधू-संतांसाठी निवास व महाप्रसादाची विशेष सोय करण्यात आली असून रुग्णवाहिका, अग्निशामक दल आणि वैद्यकीय मदत केंद्रही सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
जे भाविक प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकणार नाहीत, त्यांच्यासाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप आणि युट्युब लाईव्हद्वारे सोहळ्याचे थेट प्रक्षेपण करण्यात येणार आहे.
नगराध्यक्ष अनिल सावंत, मदन गोसावी महाराज तसेच अटल आश्रम, लघु कुंभ सेवा समिती आणि शिवगंगा टीमने रात्रंदिवस मेहनत घेऊन या सोहळ्याची तयारी केली आहे. स्थानिक प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणेचेही मोलाचे सहकार्य लाभत आहे.“दक्षिण काशीच्या या पवित्र भूमीत एवढी ताकद आहे की येथे येणारा प्रत्येक भाविक सकारात्मक ऊर्जा घेऊन परतेल. हा आपल्या परिसरासाठी ऐतिहासिक क्षण आहे. सर्व समाजबांधव, माता-भगिनी आणि तरुणांनी सहपरिवार मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून साधू-संतांचे दर्शन घ्यावे, महाप्रसादाचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या जीवनाचे कल्याण करावे,” असे आवाहन नगराध्यक्ष अनिल सावंत यांनी केले.

