Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Satara News District Level Badminton Tournament Further Enriches The Sporting Tradition Of Wai

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

Satara News : वाई जिमखाना आणि किसन वीर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशनची अधिकृत मान्यता प्राप्त आयोजित करण्यात आलेल्या प्रतापराव (भाऊ) भोसले स्मृती जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा २०२६ ला सातारा झाली आहे.

Updated On: May 17, 2026 | 06:57 PM
Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
Follow Us:
Follow Us:
  • वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
  • बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी
वाई : वाई जिमखाना आणि किसन वीर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशनची अधिकृत मान्यता प्राप्त आयोजित करण्यात आलेल्या प्रतापराव (भाऊ) भोसले स्मृती जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा २०२६ ला सातारा झाली आहे. त्यामुळे दि.१९ ते दि.२१ मे दरम्यान वाई येथे होणाऱ आहे. वाई-पाचगणी रस्त्यावरील किसन वीर महाविद्यालयाच्या इनडोअर स्पोर्ट्स फॅसिलिटी हॉलमध्ये ही स्पर्धा पार पडणार आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांतील बाल, युवा, खुल्या गटातील तसेच ज्येष्ठ खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होणार असून, बॅडमिंटनप्रेमींसाठी ही स्पर्धा आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. मदन (दादा) भोसले यांच्या मार्गदर्शना खाली कै. प्रतापराव (भाऊ) भोसले यांच्या द्वितीय पुण्यस्मरण प्रीत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेली ही स्पर्धा जिल्ह्यातील गुणवंत खेळाडूंना आपले कौशल्य सिद्ध करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे. वाई जिमखानाने गेल्या 34 वर्षांत विविध क्रीडा उपक्रम राबवून वाईची क्रीडा परंपरा अधिक बळकट करण्याचे कार्य केले आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून नवोदित खेळाडूंना प्रोत्साहन मिळण्याबरोबरच बॅडमिंटन खेळाची आवड वाढीस लागणार आहे.

Kolhapur News : व्यवसाय परवाना नसलेली दुकाने सील करा; अतिक्रणाविरोधात स्थायी समितीकडे मागणी

स्पर्धेत मुले व मुलींसाठी ९, ११, १३ आणि १५ वर्षांखालील एकेरी गट, १७ व १९ वर्षांखालील एकेरी व दुहेरी गट, पुरुष व महिला खुला गट, मिश्र दुहेरी तसेच ३०+, 35+, ४५+ आणि ५५+ ज्येष्ठ गटांचा समावेश करण्यात आला आहे.नोंदणीची अंतिम तारीख १७ मे असून इच्छुकांनी ९९६०४१९०६९ आणि ८१४९०१४१९१ या क्रमांकांवर संपर्क साधून आपली नोंदणी करावी, असे आवाहन स्पर्धा प्रमुख श्री. वैभव फुले यांनी केले आहे.

वाई जिमखानाचे अध्यक्ष अमर आनंद कोल्हापुरे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील खेळाडूंना दर्जेदार आणि स्पर्धात्मक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या स्पर्धेमागील मुख्य उद्देश आहे. जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशनची मान्यता मिळाल्यामुळे खेळाडूंचा उत्साह अधिक वाढला असून या स्पर्धेला मोठा प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशनची अधिकृत मान्यता, उत्कृष्ट सुविधा आणि दर्जेदार आयोजनामुळे कै. प्रतापराव (भाऊ) भोसले स्मृती जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा २०२६ ही सातारा जिल्ह्यातील बॅडमिंटनपटूंसाठी एक महत्त्वाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा ठरणार आहे.

Kolhapur News : खरीप हंगामापूर्वीच अडवणूक; खतविक्रेत्यांच्या संपामुळे शेतकरी सापडला कोंडीत

Web Title: Satara news district level badminton tournament further enriches the sporting tradition of wai

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 17, 2026 | 06:57 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या
1

Navi Mumbai : भाडे घेण्याच्या वादातून रिक्षा चालकांमध्ये तुफान हाणामारी; झटापटीत 18 वर्षीय युवकाची हत्या

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या
2

Karjat News : पर्यावरण वाचवण्यासाठी कर्जतकर उतरले रस्त्यावर; एक दिवसीय धरणे आंदोलनात 2000 हून नागरिकांच्या सह्या

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन
3

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?
4

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

Skin Care Tips: चाळीशीनंतरही चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवाय? डाएटमध्ये करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश

May 18, 2026 | 07:17 PM
CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

CSK Vs SRH Live: आज ‘थाला’ खेळणार? ऋतुराजने टॉस जिंकत घेतला ‘हा’ निर्णय

May 18, 2026 | 07:03 PM
“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

“रस्त्यावर नमाज पडणे हा शौक नाही, तर…”, नमाजच्या निर्णयावर अबू आझमींचा भाजपवर घणाघाती हल्ला

May 18, 2026 | 07:01 PM
कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

कोण स्टार्क अन् कोण बुमराह? Vaibhav Suryvanshi समोर सगळेच फेल; दिल्लीविरुद्ध केली वादळी खेळी

May 18, 2026 | 06:42 PM
नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

नीट पेपरफुटी प्रकरणी मॉडर्न महाविद्यालयाची मोठी कारवाई; मनीषा मांढरेचं अखेर निलंबन

May 18, 2026 | 06:38 PM
NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

NEET पेपरफुटी प्रकरणी मुंबई युवक काँग्रेसची मुंबई मेट्रोमध्ये जनजागृती मोहीम, भाजपच्या संरक्षणाखालीच पेपरफुटीचे आरोप

May 18, 2026 | 06:34 PM
Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

Shrikant Shinde : मतदार यादी पुनरीक्षणासाठी शिवसेना सज्ज; राज्यभर 288 मतदारसंघांत BLA नियुक्तीवर भर

May 18, 2026 | 06:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM