Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Cm Devendra Fadnavis Jalna Rally Ladki Bahin Yojana Local Body Election Mva Politics News

Maharashtra Politics: “जोपर्यंत देवाभाऊ आहे तोवर…”; जालन्यातून मुख्यमंत्र्यांची विरोधकांवर सडकून टीका

राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचा रंगसंग्राम सुरू झाला आहे. 15 जानेवारीला मतदान तर 16 तारखेला निकाल जाहीर होणार आहेत. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते.

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:57 PM
Maharashtra Politics: “जोपर्यंत देवाभाऊ आहे तोवर…”; जालन्यातून मुख्यमंत्र्यांची विरोधकांवर सडकून टीका
Follow Us:
Follow Us:

जालन्यात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची प्रचार सभा 
महानगरपालिका निवडणुकीसाठी महायुतीचा एकत्रित प्रचार 
15 ल मतदान तर 16 तारखेला नुईकल जाहीर होणार ?

जालना: राज्यात महानगरपालिका निवडणुकीचा रंगसंग्राम सुरू झाला आहे. 15 जानेवारीला मतदान तर 16 तारखेला निकाल जाहीर होणार आहेत. दरम्यान आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जालना जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर होते. जालन्यात त्यांनी प्रचार सभा घेतली. यावेळी त्यांनी विकासाचे मुद्दे आणि विरोधकांवर भाष्य केले आहे.

जालना येथील प्रचारसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ज्या नगरीला स्टीलची, पोलंडची नागरी म्हणून ओळखले जाते. सर्वात पहिल्यांदा जालना नगरीच्या नागरिकांना नमस्कार करतो. राज्यातील नागरी क्षेत्राच्या निवडणुका सुरू आहेत. भारत हा गावांमध्ये राहतो. गावांचा विकास म्हणजे देशाचा विकास.”

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “देशात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यावर विकास झाला. मोदी यांनी सांगितले गावांचा , शहरांचा विकास करावा लागेल. पंतप्रधान मोदी यांनी शहराकरता योजना सुरू केल्या. पंतप्रधान निवास योजनेच्या माध्यमातून अनेकांना घरे मिळाली. प्रत्येक कुटुंबाला पक्के घर देणार. सव्वाशे कोटी रुपयांची पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. 9 पैकी 8 जलकुंभ झाले.”

Maharashtra Politics: उमेदवारीसाठी इच्छुक गुडघ्याला बाशिंग बांधून; मात्र ‘मिनी मंत्रालय’ निवडणुक कधी?

“येत्या काळात जालन्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आम्ही पूर्णपणे आम्ही संपवू. ज्या-ज्या वेळी नळ उघडला जाईल, त्यावेळी प्रत्येकाच्या घरी शुद्ध पिण्याचे पानी आले पाहिजे असा आमचा प्रयत्न असणार आहे. जालना शहराला कचरामुक्त शहर करायचे आहे. 2014 नंतर शहरांना निधी मिळू लागला.जालना शहराला नियमित पाणीपुरवठा होणार आहे”, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या 137 जागा निवडून आल्यावर विरोधक म्हणायला लागले की आता लाडकी बहीण  योजना बंद करतील. एक वर्ष पूर्ण झाले तरी लाडकी बहीण योजना सुरू आहे. जोपर्यंत तुमचा देवाभाऊ मुख्यमंत्री आहे तोवर ही योजना कोणीही बंद करू शकणार नाही.  लाडक्या बहिणींना आता लखपती दीदी बनवायचे आहे.”

Maharashtra Politics: “मुंबई कुठे सरकली का…”; मुख्यमंत्री फडणवीसांची ठाकरे बंधूंवर जहरी टीका

फडणवीसांची ठाकरे बंधूंवर जहरी टीका

मी आज अनेक सभा करून मुंबईत उतरत होतो तेव्हा डोळे फाडून फाडून बघत होतो, मुंबई कुठे गेली का? कुठे तुटली का? मुंबई कुठे सरकली का? कारण निवडणूक आली की काही लोकांना मुंबई उत्तरेकडे सरकताना दिसते. पंतप्रधान मोदी यांच्या काळात मुंबईला जितके मिळाले तितके यांच्या काळात मिळाले नाही. मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याची हिंमत कोणाच्याही बापामध्ये नाही. आमच्यासोबत हिंदूहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा ढाण्या वाघ एकनाथ शिंदे आहेत.”

Web Title: Cm devendra fadnavis jalna rally ladki bahin yojana local body election mva politics news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 02:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…
1

Davos Investment: एआय आणि शाश्वत उद्योगक्षेत्रात MMRDA ची भरारी; तब्बल २६ अब्ज डॉलर्सचे…

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
2

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल
3

Junnar Politics : जुन्नरमध्ये जिल्हा परिषद 8 जागांसाठी 50 तर पंचायत समितीच्या 16 गणांसाठी 90 अर्ज दाखल

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार
4

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेसाठी भाजपकडून 41 तर पंचायत समितीसाठी 72 उमेदवार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM