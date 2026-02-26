Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Taliban Vows Military Retaliation Against Pakistan Air Strikes Durand Line War Threat

Pak VS Taliban: ड्युरंड रेषेवर रक्तपात! पाकिस्तानच्या ‘लज्जास्पद’ कृत्यावर तालिबानचा थेट युद्धाचा कॉल; भारतानेही सोडले टीकास्त्र

तालिबानने पाकिस्तानला योग्य उत्तर देण्याची प्रतिज्ञा केली आहे. तालिबानच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे की, हवाई हल्ल्यांसाठी पाकिस्तानला लष्करी पद्धतीने प्रत्युत्तर दिले जाईल. दोन्ही बाजूंमध्ये पुन्हा चकमकी सुरू झाल्या.

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:54 PM
taliban vows military retaliation against pakistan air strikes durand line war threat

Pak VS Taliban: ड्युरंड रेषेवर रक्तपात! हवाई हल्ल्यांवर तालिबानचा पाकिस्तानला अंतिम इशारा; भारत अफगाणिस्तानच्या बाजूने उभा

  • तालिबानचा कडक इशारा
  • ड्युरंड रेषेवर रणकंदन
  • भारताची भूमिका

Pakistan Taliban war news today 2026 : गेल्या अनेक दशकांपासून अशांत असलेल्या ड्युरंड रेषेवर (Durand Line) आता युद्धाचे ढग गडद झाले आहेत. पाकिस्तानी (Pakistan) हवाई दलाने अफगाणिस्तानच्या (Afghanistan) हद्दीत घुसून केलेल्या भीषण हवाई हल्ल्यांनंतर तालिबान प्रचंड संतापले आहे. “पाकिस्तानी सैन्याने केलेले हे कृत्य लज्जास्पद असून, त्यांना याचे चोख उत्तर लष्करी भाषेतच मिळेल,” अशी गर्जना तालिबानचे मुख्य प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी केली आहे. या इशाऱ्यामुळे दक्षिण आशियातील भू-राजकीय समीकरणे हादरली असून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये पूर्णवेळ युद्ध सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय आहे तालिबानचा ‘गोपनीय’ प्लॅन?

पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यात महिला आणि मुलांसह १७ निरागस लोकांचा बळी गेल्याचा दावा तालिबानने केला आहे. यावर प्रत्युत्तर देताना मुजाहिद म्हणाले की, आमची प्रत्युत्तराची रणनीती तयार आहे, परंतु ती सध्या “गोपनीय” ठेवली जाईल. तज्ज्ञांच्या मते, तालिबान आता सीमेवर केवळ गोळीबार न करता पाकिस्तानच्या महत्त्वाच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करू शकते. तालिबानच्या या पवित्र्यामुळे पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांनी कतारकडे धाव घेतली होती, जेणेकरून तालिबानला शांत करता येईल. मात्र, तालिबानने माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

ड्युरंड रेषेवर गोळीबाराचा थरार

सध्या नांगरहार प्रांतातील नाज्यान आणि दुर बाबा जिल्ह्यांमध्ये परिस्थिती अत्यंत स्फोटक आहे. तालिबानी सैन्याने पाकिस्तानी चौक्यांवर तोफखाना आणि मशीनगनने हल्ला चढवला आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानने असा दावा केला आहे की तालिबानने कोणत्याही चिथावणीशिवाय तोरखम आणि तिरह भागात गोळीबार केला. ड्युरंड रेषा, जी अफगाणिस्तान कधीही अधिकृत सीमा मानत नाही, ती आता मृत्यूची रेषा बनली आहे. दोन्ही बाजूंनी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य तैनात करण्यात आले असून हवाई क्षेत्राचे उल्लंघन सुरूच आहे.

पाकिस्तानी हवाई हल्ल्यांचे भयानक वास्तव

पाकिस्तानी सैन्याने गेल्या काही वर्षांत अफगाणिस्तानच्या नागरी भागांवर किमान सात वेळा हवाई हल्ले केले आहेत. यामध्ये आतापर्यंत ७१ जणांचा मृत्यू झाला असून, मृतांमध्ये सर्वाधिक महिला आणि मुलांचा समावेश आहे. हल्ल्यातून वाचलेले ‘नेझकेट’ नावाचे एक पीडित सांगतात की, “आम्ही झोपेत असताना अचानक बॉम्ब पडले. मी खुर्च्यांखाली अडकल्यामुळे वाचलो, पण माझ्या कुटुंबातील सदस्य भिंतीखाली गाडले गेले.” पाकिस्तान हे हल्ले ‘दहशतवाद्यांविरुद्ध’ असल्याचे सांगत असले तरी, माजी लष्करी अधिकारी मेजर आदिल राजा यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे की ७२ तास उलटूनही पाकिस्तानने कोणत्याही मृत दहशतवाद्याचा पुरावा दिलेला नाही.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : IndiaAtUN: ‘पाकिस्तानच्या कर्जापेक्षा काश्मीरचं बजेट मोठं’, UNHRC मध्ये भारताच्या कन्येने पाकला धुतले; ‘हा’ VIRAL VIDEO एकदा पहाच

भारताचा पाठिंबा आणि जागतिक चिंता

या संघर्षात भारताची भूमिका महत्त्वाची ठरली आहे. जगातील इतर शक्तींनी या हल्ल्यांकडे डोळेझाक केली असताना, भारताने उघडपणे पाकिस्तानच्या हवाई हल्ल्यांची आणि हवाई क्षेत्राच्या उल्लंघनाची टीका केली आहे. यामुळे अफगाण जनतेमध्ये भारताप्रती सहानुभूती वाढत आहे. राजकीय विश्लेषक वैस नासेरी यांच्या मते, पाकिस्तानचे हे हल्ले केवळ अंतर्गत अपयश लपवण्यासाठी केलेली फसवणूक आहे. जर हा संघर्ष असाच सुरू राहिला, तर दक्षिण आशियात मानवतावादी संकट निर्माण होऊ शकते.

 

Frequently Asked Questions

  • Que: तालिबान आणि पाकिस्तानमध्ये सध्या वाद का सुरू आहे?

    Ans: पाकिस्तानी हवाई दलाने अफगाणिस्तानच्या हद्दीत घुसून हवाई हल्ले केले, ज्यामध्ये १७ नागरिकांचा मृत्यू झाला. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी तालिबानने लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.

  • Que: ड्युरंड रेषा (Durand Line) वादाचे मूळ काय आहे?

    Ans: ही पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील सीमा आहे, जिला अफगाणिस्तान अधिकृत सीमा मानत नाही. याच रेषेवर दोन्ही सैन्यांमध्ये नेहमी चकमकी होतात.

  • Que: भारताने या प्रकरणावर काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: भारताने पाकिस्तानने केलेल्या हवाई क्षेत्राच्या उल्लंघनावर आणि अफगाणिस्तानमधील नागरी भागावरील हल्ल्यांवर उघडपणे टीका केली आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 01:54 PM

