HPCL चा ग्राहकांना मोठा दिलासा! 24 तास अविरत सेवेमुळे देशभरात दिला पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा अखंडित पुरवठा

Updated On: May 25, 2026 | 06:38 PM IST
सारांश

हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने चोवीस तास सुरू असलेल्या कार्यप्रणाली, मजबूत लॉजिस्टिक्स समन्वय आणि देशव्यापी पुरवठा नेटवर्कवरील सातत्यपूर्ण देखरेखीच्या माध्यमातून देशभरात इंधन आणि एलपीजीची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित केली. यामुळे देशभरातील ग्राहकांना अत्यावश्यक ऊर्जा पुरवठा सुरळीतपणे उपलब्ध होणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

विस्तार

HPCL Ensures Fuel, LPG Supply Across India : हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने चोवीस तास सुरू असलेल्या कार्यप्रणाली, मजबूत लॉजिस्टिक्स समन्वय आणि देशव्यापी पुरवठा नेटवर्कवरील सातत्यपूर्ण देखरेखीच्या माध्यमातून देशभरात इंधन आणि एलपीजीची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित केली. यामुळे देशभरातील ग्राहकांना अत्यावश्यक ऊर्जा पुरवठा सुरळीतपणे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे आता जरी दरात वाढ झाली असली तरीही कुठेही इंधनाची कमतरता होणार नाही हे मात्र निश्चित आहे. नेमकं काय आहेत आकडे सविस्तर जाणून घेऊयात.

बाजारांमध्ये अखंडित पुनर्भरण सुनिश्चित

१ मे ते २४ मे २०२६ या कालावधीत, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने आपल्या विस्तृत रिटेल नेटवर्कद्वारे ९,३२,०९२ केएल पेट्रोल आणि १५,४२,१५४ केएल हाय-स्पीड डिझेलचा पुरवठा केला. याच कालावधीत, देशभरातील बाजारांमध्ये अखंडित पुनर्भरण सुनिश्चित करण्यासाठी कंपनीने एमएस, एचएसडी आणि एसकेओ-पीडीएस उत्पादनांनी भरलेले १,६०,४८८ इंधन टँकर्स रवाना केले.

इंधनाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ

काही प्रदेशांमध्ये ग्राहकांची वाढलेली गर्दी प्रामुख्याने हंगामी कृषी मागणी, कापणीच्या कामांदरम्यान डिझेलची वाढलेली आवश्यकता तसेच काही खासगी रिटेल आऊटलेट्स आणि संस्थात्मक/व्यावसायिक ग्राहकांकडून रिटेल आऊटलेट्सकडे झालेल्या वळणामुळे दिसून आली. या कालावधीत इंधनाच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होऊनही, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडची एकात्मिक सप्लाय चेन, टर्मिनल्स, डेपोज, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट्स आणि फ्रंटलाइन टीम्स यांनी देशभरातील सुरळीत कार्यप्रणाली आणि अखंडित ग्राहक सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी सातत्याने काम केले.

या मजबूत पुरवठा नेटवर्कमुळे वाहतूक, कृषी आणि घरगुती स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या इंधनाच्या वाढत्या ऊर्जा मागणीला प्रभावी पाठबळ मिळाले.

मागील वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने पुढीलप्रमाणे वाढ नोंदवली:

• पेट्रोल (MS) रिटेल विक्री 700 टीएमटीवरून 736 टीएमटीपर्यंत वाढली असून, त्यामध्ये 5% वाढ नोंदवली गेली.

• हाय-स्पीड डिझेल (HSD) रिटेल विक्री 1,335 टीएमटीवरून 1,427 टीएमटीपर्यंत वाढली असून, त्यामध्ये 7% वाढ दिसून आली.

वितरण नेटवर्कची व्याप्ती, विश्वासार्हता अधिक दृढ

एलपीजी क्षेत्रात, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने १ मे ते २४ मे २०२६ या कालावधीत देशभरात २७७ लाख एलपीजी सिलिंडर्सचे वितरण केले, ज्यामुळे त्यांच्या वितरण नेटवर्कची व्याप्ती आणि विश्वासार्हता अधिक दृढ झाली. कंपनीने पुढीलप्रमाणे विक्रीही नोंदवली:

• ५ किलो फ्री ट्रेड एलपीजी सिलिंडर्सच्या ५,२७,९२८ युनिट्स

• २ किलो सिलिंडर्सच्या २६,१४५ युनिट्स

या लहान सिलिंडर्समुळे मोठ्या ग्राहकवर्गाला सुलभ आणि परवडणारे स्वच्छ स्वयंपाक इंधन उपलब्ध होण्यास सातत्याने मदत झाली. आपल्या ग्राहक जनजागृती उपक्रमांचा भाग म्हणून, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने बाजारपेठा आणि समुदायांमध्ये ५ किलो सिलिंडर्सच्या प्रचारासाठी २,६५२ शिबिरांचे आयोजन केले, ज्यामुळे स्वच्छ स्वयंपाक इंधनापर्यंत पोहोच अधिक मजबूत झाली.

९९.३% एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे

हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या तंत्रज्ञान-सक्षम कार्यप्रणालीमुळे या कालावधीत वितरण कार्यक्षमता आणखी मजबूत झाली. जवळपास ९९.३% एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे पूर्ण करण्यात आली, ज्यामुळे जलद वाटप, रिअल-टाइम ट्रॅकिंग आणि ग्राहकांसाठी अधिक सोयीस्कर सेवा सुनिश्चित झाली.

ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण

अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासोबतच, हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने ग्राहकांच्या हितांचे संरक्षण आणि कार्यप्रणालीतील शिस्त कायम राखण्यासाठी आपल्या एलपीजी वितरण नेटवर्कमध्ये सतर्कता आणि देखरेख अधिक मजबूत करण्याचे कामही सुरू ठेवले. १ मे ते २४ मे २०२६ या कालावधीत कंपनीने:

* १,१७४ तपासण्या केल्या

* ४८ वितरकांविरुद्ध कारवाई सुरू केली

हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडने अनियमित पद्धतींविरोधात अंमलबजावणी कारवाईही केली, ज्यामुळे पारदर्शक, जबाबदार आणि ग्राहक-केंद्रित वितरण व्यवस्थेप्रती असलेली आपली बांधिलकी अधिक दृढ झाली.

एकात्मिक देशव्यापी कार्यप्रणाली, तंत्रज्ञान-सक्षम प्रणाली, मजबूत लॉजिस्टिक्स समन्वय आणि सातत्यपूर्ण भौतिक अंमलबजावणीच्या बळावर, एचपीसीएल देशभरातील लाखो ग्राहकांसाठी विश्वासार्ह आणि अखंडित इंधन व एलपीजी पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

