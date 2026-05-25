बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

Updated On: May 25, 2026 | 09:02 PM IST
सारांश

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील बोरगाव येथे अतिशय हृदयद्रावक घटना घडली असून कालव्यात पडून एका चिमुकल्याचा दुर्दवी अंत झालेला आहे.

  • सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील बोरगाव येथे कालव्यात पडून एका चिमुकल्याचा दुर्दवी अंत
  • म्हैसाळच्या कालव्यात पडून या चिमुकल्याचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू
  • कवठेमहांकाळ पोलीसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला
कवठेमहांकाळ: सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील बोरगाव येथे अतिशय हृदयद्रावक घटना घडली असून कालव्यात पडून एका चिमुकल्याचा दुर्दवी अंत झालेला आहे. घरासमोरील म्हैसाळच्या कालव्यात पडून या चिमुकल्याचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. श्रवण प्रशांत पाटील (वय २) असे या मृत मुलाचे नाव असून त्याच्या मृत्यूच्या बातमीने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. ही हृदयद्रावक घटना सोमवारी (दि.२५) सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

या घटनेमुळे संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

नेमकं काय घडलं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रवण हा नेहमीप्रमाणे घरासमोर खेळत होता. खेळत असताना अचानक तोल गेल्याने तो पाण्याने भरलेल्या कालव्यात पडला. काही वेळ तो दिसून न आल्याने काका प्रतीक पाटील यांनी परिसरात शोध सुरू केला. यानंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने कालव्यात शोधमोहीम राबविण्यात आली. कालव्यात पडलेल्या ठिकाणापासून सुमारे एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर श्रवण आढळून आला. त्याला तातडीने कवठेमहांकाळ येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.

या घटनेची माहिती उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मारकवाड यांनी कवठेमहांकाळ पोलीस ठाण्यात दिली असून, पोलिसांनी अकस्मित मृत्यूची नोंद केली आहे.

Web Title: Kid dies by drowning in canal in sanglis borgaon

Published On: May 25, 2026 | 09:02 PM

