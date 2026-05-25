बोरगावात कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू, कालव्यात दीड किलोमीटर अंतरावरून मृतदेह सापडला

या घटनेमुळे संपूर्ण तालुक्यात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, श्रवण हा नेहमीप्रमाणे घरासमोर खेळत होता. खेळत असताना अचानक तोल गेल्याने तो पाण्याने भरलेल्या कालव्यात पडला. काही वेळ तो दिसून न आल्याने काका प्रतीक पाटील यांनी परिसरात शोध सुरू केला. यानंतर ग्रामस्थांच्या मदतीने कालव्यात शोधमोहीम राबविण्यात आली. कालव्यात पडलेल्या ठिकाणापासून सुमारे एक ते दीड किलोमीटर अंतरावर श्रवण आढळून आला. त्याला तातडीने कवठेमहांकाळ येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे घोषित केले.
या घटनेची माहिती उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. मारकवाड यांनी कवठेमहांकाळ पोलीस ठाण्यात दिली असून, पोलिसांनी अकस्मित मृत्यूची नोंद केली आहे.
