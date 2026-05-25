नैसर्गिक सुंदरता, शांतता अन् नाइटलाइफचा परफेक्ट संगम; भारतातील ‘ही’ नयनरम्य ठिकाणं पिकनिकसाठी ठरतील बेस्ट

केरळच्या तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यात वसलेले कोवलम आपल्या सुंदर समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आणि नारळाच्या झाडांसाठी प्रसिद्ध आहे. कोवलमचे चंद्रकोरीच्या आकाराचे समुद्रकिनारे जगातील सर्वात सुंदर किनाऱ्यांपैकी एक मानले जातात. येथील आल्हाददायक हवामान पर्यटकांना आकर्षित करते. स्वच्छ समुद्रपाणी पोहण्यासाठी उत्तम असून पॅरासेलिंग, सर्फिंग आणि जेट स्कीइंगसारख्या वॉटर स्पोर्ट्सचाही येथे आनंद येथे घेता येतो.
गोवा हे भारतातील सर्वात लोकप्रिय समुद्रकिनारी पर्यटन स्थळ आहे. बागा, कळंगुट, अंजुना, कोलवा आणि पालोलेम हे येथील प्रसिद्ध बीचेस आहेत. रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स, नाइटलाइफ आणि पार्ट्या यामुळे गोवा तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय आहे. मित्रांसोबत किंवा कुटुंबासोबत सुट्टीचा आनंद घेण्यासाठी हे परफेक्ट ठिकाण आहे.
कर्नाटकातील उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील गोकर्ण हे शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाण आहे. अरबी समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेले हे ठिकाण सूर्योदय आणि सूर्यास्तासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे विविध वॉटर स्पोर्ट्स आणि साहसी उपक्रमांचा आनंद घेता येतो, ज्यामुळे हे ठिकाण पर्यटकांसाठी आकर्षक ठरते.
कारवार हे कर्नाटकातील एक सुंदर शहर आहे. येथे शांत आणि मनमोहक समुद्रकिनारे पाहायला मिळतात. रवींद्रनाथ टागोर बीच म्हणून ओळखला जाणारा कारवार बीच पर्यटकांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे वॉटर स्पोर्ट्स, शांत वातावरण आणि सुंदर दृश्ये यांचा सुंदर संगम अनुभवता येतो. भारतातील हे समुद्रकिनारे केवळ पर्यटन स्थळे नसून निसर्गाचा खरा आनंद देणारे अनुभव आहेत.
